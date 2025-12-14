Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 11:43 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 11:43 PM IST

    മെസ്സി സന്ദർശനത്തിലെ സംഘർഷം; സംഘാടകൻ ശ​താ​ദ്രു ദ​ത്ത​ക്ക് ജാ​മ്യ​മി​ല്ല

    മെസ്സി സന്ദർശനത്തിലെ സംഘർഷം; സംഘാടകൻ ശ​താ​ദ്രു ദ​ത്ത​ക്ക് ജാ​മ്യ​മി​ല്ല
    ശ​താ​ദ്രു ദ​ത്ത​ ലയണൽ മെസ്സിക്കൊപ്പം

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യു​ടെ പ​ര്യ​ട​ന​മാ​യ ഗോ​ട്ട് ടൂ​ർ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മു​ഖ്യ സം​ഘാ​ട​ക​ൻ ശ​താ​ദ്രു ദ​ത്ത​ക്ക് ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ച് കോ​ട​തി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത സാ​ൾ​ട്ട് ലേ​ക്ക് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ദ​ത്ത​യെ ബി​ധാ​ന​ഗ​ർ സ​ബ് ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് കോ​ട​തി 14 ദി​വ​സ​ത്തെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു. സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ മെ​സ്സി ആ​രാ​ധ​ക​രെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്യ​വെ​യാ​ണ് അ​നി​ഷ്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    മൈ​താ​നം കൈ​യേ​റി​യ കാ​ണി​ക​ൾ ക​സേ​ര​യും ബോ​ർ​ഡു​ക​ളു​മ​ട​ക്കം കൈ​യി​ൽ​ക്കി​ട്ടി​യ​തെ​ല്ലാം ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​നു പു​റ​ത്ത് പൊ​ലീ​സു​മാ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി. ടി​ക്ക​റ്റ് തു​ക തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ദ​ത്ത അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മെ​സ്സി​യു​ടെ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി യാ​ത്ര തി​രി​ക്ക​വെ നേ​താ​ജി സു​ഭാ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ബോ​സ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് ദ​ത്ത​യെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്, ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

    സാ​ൾ​ട്ട് ലേ​ക്കിലെ മു​ന്നൊ​രു​ക്കത്തിൽ അതൃപ്തിയുമായി മെ​സ്സി

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: സാ​ൾ​ട്ട് ലേ​ക്ക് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി അ​തൃ​പ്തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. മെ​സ്സി​ക്കൊ​പ്പം സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​രം ലാ​ൽ​ക​മ​ൽ ഭൗ​മി​ക്കാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം ര​ണ്ട് സൈ​ഡി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് താ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് താ​രം മ​റ്റു​ള്ള​വ​രോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചു​വെ​ന്നും ഭൗ​മി​ക് പ​റ​യു​ന്നു. മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം ദീ​പേ​ന്ദു ബി​ശ്വാ​സ്, മെ​സ്സി​യു​ടെ ആ​രാ​ധ​ക​രെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഓ​പ​ൺ ജീ​പ്പി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യാ​ണ് കാ​ണി​ക​ൾ മ​ത്സ​രം കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ​ത്. അ​വ​ർ മെ​സ്സി​യെ കാ​ണാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് വ​ന്ന​തെ​ന്നും ബി​ശ്വാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​തി​ന്​ ശേ​ഷ​മാ​ണ് മെ​സ്സി​യും സം​ഘ​വും പ​രി​പാ​ടി നി​ർ​ത്തി മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച​ത്. അ​പ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സൗ​ര​വ് ഗാം​ഗു​ലി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് മെ​സ്സി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും താ​രം ത​യാ​റാ​യി​ല്ല.

    TAGS:KolkataLionel MessiSalt Lake stadiumindian footbalGOAT Tour
    News Summary - Lionel Messi India tour organiser Satadru Dutta denied bail
