"എന്റെ അരികിൽ പോരാളികളുണ്ടായിരുന്നു": സഹതാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാചാലനായി മെസ്സി; അർജന്റീനയോട് വിടപറഞ്ഞ് ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം

"എന്റെ അരികിൽ പോരാളികളുണ്ടായിരുന്നു": സഹതാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാചാലനായി മെസ്സി; അർജന്റീനയോട് വിടപറഞ്ഞ് ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസംtext_fields
ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: അർജന്റീന ദേശീയ ടീമിലെ തന്റെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിന് വിരാമമിട്ട് ലയണൽ മെസ്സി. ബെനിനെതിരായ മത്സരശേഷമുള്ള വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങിൽ സഹതാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാചാലനായ മെസ്സി, തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വൈകാരികമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. 2022 ലോകകപ്പ് വിജയത്തിലേക്ക് തന്നെ നയിച്ച തന്റെ 'പോരാളികളെ' അദ്ദേഹം സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിച്ചു.
"നാം ലോകകപ്പും കോപ്പ അമേരിക്കയും ഫൈനലിസിമയും നേടി... ഈ നേട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം കൃതജ്ഞനാണ്. എന്നാൽ ഈ യാത്ര 2022-ലോ അവസാന ലോകകപ്പിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളാകുന്നതിന് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിരവധി സഹതാരങ്ങൾ എനിക്കൊപ്പം ഈ ജേഴ്സിക്ക് വേണ്ടി വിയർപ്പൊഴുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഓരോരുത്തരും അർജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്രമാത്രം പോരാടിയെന്നും സർവ്വസ്വവും നൽകിയെന്നും ആരും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല," സഹതാരങ്ങളുടെ സംഭാവനകളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മെസ്സി പറഞ്ഞു.
"ഞങ്ങൾ ഓരോ തവണ കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോഴും ഏത് എതിരാളിയെയും നേരിടാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. ജീവൻ കൊടുത്തും പൊരുതാൻ തയ്യാറുള്ള പോരാളികളാണ് എനിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചു. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ വല്ലാതെ മിസ്സ് ചെയ്യും. എന്നാൽ എപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടാകും. ഈ കുട്ടികളെയും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നവരെയും ഞാൻ എപ്പോഴും പിന്തുണയ്ക്കും," വികാരനിർഭരനായി താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങിൽ തന്റെ പിതാവ് ജോർജിയെക്കുറിച്ചും മെസ്സി സംസാരിച്ചിരുന്നു. "ഇന്ന് മനസ്സിൽ വാക്കുകളൊതുക്കാനാവാത്ത വിധം വികാരങ്ങൾ ഇരമ്പുകയാണ്. ഈ നിമിഷത്തിൽ ആദ്യം ഓർമ്മവരുന്നത് എന്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ചാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി അർജന്റീനയുടെ ജഴ്സി അണിഞ്ഞ് കളിക്കളത്തിലിറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന്, ഇനി ഈ ടീമിന്റെ ഭാഗമാകാതിരിക്കുക എന്നത് വലിയ വേദനയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. തന്റെ കൈയിലാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ജഴ്സി അഴിച്ചുവെക്കില്ലായിരുന്നുവെന്നും താരം തുറന്നുപറഞ്ഞു.
"ഈ കുപ്പായത്തോട് നന്ദി പറയാൻ മാത്രമേ ഇന്ന് എനിക്കുള്ളൂ. ഇരുപത് വർഷക്കാലം, ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിലും ഞാൻ പോരാട്ടം തുടർന്നു; മുന്നേറാൻ എന്റെ സർവ്വസ്വവും നൽകി, ഇവിടെത്തന്നെ തുടരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇനി അർജന്റീന ദേശീയ ടീമിനൊപ്പം ഉണ്ടാകില്ല എന്നതും ഇവിടെയെത്താൻ കഴിയില്ല എന്നതും എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കും. എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ആയുസ്സ് മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ ജഴ്സിയിൽ കളിക്കളത്തിൽ തുടർന്നേനെ. കാരണം, അർജന്റീനയ്ക്കായി കളിക്കുക എന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാര്യമാണ്. ഈ നിമിഷം ഇവിടെ അവസാനിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴത്തേക്കാളും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത്," മെസ്സി വ്യക്തമാക്കി.
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