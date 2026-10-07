ഒരു ഗോളും രണ്ട് അസിസ്റ്റും; വിടവാങ്ങൽ മത്സരം രാജകീയമാക്കി മെസ്സി

ഒരു ഗോളും രണ്ട് അസിസ്റ്റും; വിടവാങ്ങൽ മത്സരം രാജകീയമാക്കി മെസ്സിtext_fields
ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: നീലയും വെളുപ്പും കലർന്ന അർജന്റീനിയൻ കുപ്പായത്തിൽ ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസ്സി അവസാനമായി പന്തുതട്ടി. ബ്യൂണസ് ഐറിസിൽ നടന്ന വികാരനിർഭരമായ വിടവാങ്ങൽ മത്സരത്തിൽ ബെനിനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് അർജന്റീന തങ്ങളുടെ പ്രിയ നായകന് അർഹിച്ച യാത്രാമൊഴി നൽകി. ഒരു ഗോളും രണ്ട് അസിസ്റ്റുകളുമായി കളം നിറഞ്ഞ മെസ്സിയുടെ മാന്ത്രിക മികവിലാണ് അർജന്റീന ഈ ഐതിഹാസിക വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
റഫറിയുടെ അവസാന വിസിൽ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ ഗാലറിയിലെ ആർത്തിരമ്പുന്ന നീലക്കടലിനെ സാക്ഷിയാക്കി സഹതാരങ്ങൾ മെസ്സിയെ വാരിപ്പുണർന്നു. അർജന്റീനൻ ഫുട്ബോളിന്റെ തലവര മാറ്റിയെഴുതിയ ഒരു സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിനാണ് ഇതോടെ പൂർണ്ണമായും തിരശ്ശീല വീണത്.
ഗോൾരഹിതമായ ആദ്യ പകുതിക്ക് ശേഷം, രണ്ടാം പകുതിയിലായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ മാന്ത്രിക സ്പർശം കണ്ടത്. 48-ാം മിനിറ്റിൽ നിക്കോളാസ് ഒട്ടമെൻഡിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നൽകിയ കൃത്യതയാർന്ന പാസിലൂടെ മെസ്സി മത്സരത്തിലെ ആദ്യ അസിസ്റ്റ് സ്വന്തമാക്കി. ഒട്ടമെൻഡി ഇത് അനായാസം വലയിലെത്തിച്ചു. വൈകാതെ നിക്കോ പാസിന്റെ തകർപ്പൻ കേർളിങ് ഷോട്ടിലേക്കും മെസ്സിയുടെ അസിസ്റ്റെത്തി. ഒടുവിൽ അനുകൂലമായി ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി കിക്കിലൂടെ സാക്ഷാൽ മെസ്സി തന്നെ അർജന്റീനയുടെ മൂന്നാം ഗോളും നേടിയതോടെ വിടവാങ്ങൽ മത്സരം സമ്പൂർണ്ണമായി (3-0).
അർജന്റീന ജേഴ്സിയിൽ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അവസാന മത്സരത്തിന്റെ വിസിൽ മുഴങ്ങിയ ആ നിമിഷം സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞു. ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളും സഹതാരങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒരുപോലെ കണ്ണീരണിഞ്ഞ ആ രാത്രിയിൽ, കരിയറിലെ ഏറ്റവും വികാരനിർഭരമായ നിമിഷത്തിലും പിച്ചിലെ ഏകാഗ്രത കൈവിടാത്ത മെസ്സി, ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് അർജന്റീനയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചാണ് പടിയിറങ്ങിയത്. എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഫുട്ബോൾ താരത്തിന് യാത്രയപ്പ് നൽകാൻ പതിനായിരങ്ങളാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്.
208 മത്സരങ്ങൾ, 126 ഗോളുകൾ, 67 അസിസ്റ്റുകൾ, ഒരു ലോകകപ്പ്, രണ്ട് കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടങ്ങൾ, ഒരു ഫൈനലിസിമ, ഒപ്പം ഒരു ഒളിമ്പിക് സ്വർണമെഡൽ - അർജന്റീനയ്ക്കൊപ്പമുള്ള മെസ്സിയുടെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ എക്കാലവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും.
തന്റെ 39-ാം വയസ്സിൽ, 2026 ലോകകപ്പിലും മിന്നുന്ന പ്രകടനമാണ് മെസ്സി പുറത്തെടുത്തത്. എട്ട് ഗോളുകളും നാല് അസിസ്റ്റുകളുമായി അർജന്റീനയെ മറ്റൊരു ഫൈനലിലേക്ക് നയിച്ച താരം, പിതാവിന്റെ വിയോഗത്തിന് പിന്നാലെയാണ് തന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന് ഔദ്യോഗികമായി വിരാമമിടുന്നത്. 126 അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളുകളോടെയാണ് അദ്ദേഹം കളം വിടുന്നത്. എന്നാൽ അർജന്റീന ഫുട്ബോളിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ വെറും കണക്കുകൾക്കുമപ്പുറമാണ്.
ബ്യൂണസ് ഐറിസിലെ സ്റ്റേഡിയത്തെ ആനന്ദാശ്രുക്കളണിയിച്ച, ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു രാജകീയ യാത്രാമൊഴിയായി ബെനിനെതിരെയുള്ള മത്സരം മാറി. കണ്ണീരും ഹർഷാരവങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഗാലറികൾ സാക്ഷിയാക്കി ഫുട്ബോൾ ലോകം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിശിഹായ്ക്ക് വിടചൊല്ലി.
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