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    ഫുട്ബോളിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരം ആര്? മെസ്സിയുടെയും റൊണാൾഡോയുടെയും റെക്കോർഡുകൾ പറയുന്നത്

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    Lionel Messi in Argentina jersey and Cristiano Ronaldo in Portugal kit
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    ലയണൽ മെസ്സി, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ

    ലയണൽ ആന്ദ്രേസ് മെസ്സി എന്ന വിസ്മയം ബൂട്ടഴിച്ചുവെക്കുമ്പോൾ, ശൂന്യമാകുന്നത് ഒരു കളിയിടം മാത്രമല്ല; മറിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തെയും ഭൗതികശാസ്ത്ര സമവാക്യങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിച്ച സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാപ്രപഞ്ചമാണ്. പന്ത് അയാളുടെ പാദങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ചിതറിവീണത് കേവലം ഗോളുകളായിരുന്നില്ല, മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവനയ്ക്കും അതീതമായ ശുദ്ധമായ കവിതയായിരുന്നു.

    പ്രതിരോധനിരകളുടെ കരിങ്കൽ മതിലുകൾക്കിടയിലൂടെ അയാൾ ഒഴുകിനടന്നത് ജലത്തെപ്പോലെയാണ്. മറ്റുള്ളവർ തുറന്ന പാതകൾ തിരഞ്ഞപ്പോൾ, മൈതാനത്ത് ആരും കാണാത്ത സൂക്ഷ്മ ഇടനാഴികൾ അയാൾ തൻ്റെ ഇടംകാൽ കൊണ്ട് വരച്ചുണ്ടാക്കി. ഒരു തുള്ളി വെളിച്ചം കൊണ്ട് കൂരിരുട്ടിനെ കീറിമുറിക്കുന്നതുപോലെയായിരുന്നു അയാളുടെ ഓരോ ചലനവും. എതിരാളികൾ അയാളുടെ ശരീരത്തെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ ചിന്തകളെയും യുക്തിയെയും വെട്ടിച്ച് അയാൾ എത്രയോ മുന്നിലേക്ക് നടന്നുനീങ്ങിയിരുന്നു. പന്ത് അയാളുടെ കാലിൽ തൊട്ടപ്പോഴൊക്കെ അത് ഒരു തുകൽ ഗോളമല്ലായിരുന്നു; മറിച്ച് അയാളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പിനൊപ്പം താളംപിടിച്ച ഒരു ജീവസ്സുറ്റ കണികയായിരുന്നു.

    എന്നാൽ, ഫുട്ബാളിലെ തന്റെ ഐതിഹാസികമായ യാത്രയിൽ ലയണൽ മെസ്സി തനിച്ചായിരുന്നില്ല. കണക്കുകൾ കൊണ്ടും കളി ശൈലി കൊണ്ടും അയാളുമായി നിരന്തരം താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാക്ഷാൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. എക്കാലത്തെയും മികച്ച കളിക്കാരൻ ആര് എന്നത് ഇപ്പോഴും തീർപ്പായിട്ടില്ലാത്ത പ്രഹേളികയാണ് എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ലയണൽ മെസ്സി തന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ച് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ കണക്കുകൾ നൽകുന്ന സൂചനകൾ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

    അർജന്റീന ദേശീയ ടീമിനായുള്ള ലയണൽ മെസ്സിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ, കണക്കുകളിലും റെക്കോർഡുകളിലും സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടങ്ങളോടെയാണ് താരം പടിയിറങ്ങുന്നത്. ആകെ 207 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 125 ഗോളുകളും 60 അസിസ്റ്റുകളുമാണ് മെസ്സി അർജന്റീനയ്ക്കായി സ്വന്തമാക്കിയത്. കളിച്ച മത്സരങ്ങളുടെ 89 ശതമാനത്തിലും ഗോൾ സംഭാവന നൽകാൻ മെസ്സിക്ക് സാധിച്ചു. പോർച്ചുഗലിനായി 233 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 146 ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരം. ഒരു മത്സരത്തിലെ ഗോൾ ശരാശരിയിൽ റൊണാൾഡോ (0.63) മെസ്സിയേക്കാൾ (0.60) നേരിയ മുൻതൂക്കം നിലനിർത്തുന്നു. എന്നാൽ പ്ലേമേക്കിങ്ങിലും ടീം ഗെയിമിലും മെസ്സിയുടെ 60 അസിസ്റ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തുന്നു. ഫ്രീ കിക്കുകളിൽ മെസ്സി അർജന്റീനയ്ക്കായി 12 ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ റൊണാൾഡോ പോർച്ചുഗലിനായി 11 എണ്ണം സ്വന്തമാക്കി. പെനാൽറ്റി കണക്കുകളിൽ മെസ്സി 25 ഗോളുകളും റൊണാൾഡോ 23 ഗോളുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

    ഫിഫ ലോകകപ്പ് വേദികളിലെ കണക്കുകളിലും നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളിലെ സ്വാധീനത്തിലും മെസ്സി വ്യക്തമായ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു. ആറ് ലോകകപ്പുകളിലായി 34 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 21 ഗോളുകളും 12 അസിസ്റ്റുകളുമാണ് മെസ്സിയുടെ നേട്ടം. ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ 17 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഗോളുകളും 10 അസിസ്റ്റുകളും മെസ്സി അർജന്റീനയ്ക്കായി സംഭാവന ചെയ്തപ്പോൾ, ഒൻപത് ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഒരു ഗോൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. രാജ്യാന്തര കിരീടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും 2021, 2024 കോപ്പ അമേരിക്ക, 2022 ഫൈനലിസിമ, 2022 ഫിഫ ലോകകപ്പ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രധാന കിരീടങ്ങളോടെ മെസ്സി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്റെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആകെ കരിയർ ഗോളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ റൊണാൾഡോ 978 ഗോളുകളുമായി 1000 ഗോൾ നേട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ മെസ്സി 926 ഗോളുകളുമായി തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്.

    ഫുട്ബോളിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച താരം ആരാണെന്ന തർക്കത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമാകുന്നത് വലിയ ടൂർണമെൻ്റുകളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദ നിമിഷങ്ങളിലെ പ്രകടനങ്ങളാണ്. ലോകകപ്പ് പോലെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിലെ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ മെസ്സി പുലർത്തിയ ആധിപത്യവും, ഒടുവിൽ കാൽപ്പന്തിൻ്റെ പരമോന്നത കിരീടമായ ഫിഫ ലോകകപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദത്തിന് അനിഷേധ്യമായ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു. ലോകകപ്പിൽ ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച് സുവർണ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച ആ യാത്ര മെസ്സിയെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും 'പൂർണനായ' താരമെന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു.

    അതുകൊണ്ടുതന്നെ, 'ആരാണ് എക്കാലത്തെയും മികച്ചവൻ' എന്ന ചോദ്യത്തിന് അന്തിമമായ ഒരു ഉത്തരത്തേക്കാൾ, രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ഫിലോസഫികളുടെ മത്സരമാണ് ചരിത്രം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. പ്രതിഭയുടെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കും പൂർണതയും മെസ്സിയിലൂടെ ദൃശ്യമായപ്പോൾ, അചഞ്ചലമായ സമർപ്പണത്തിലൂടെയും മനക്കരുത്തിലൂടെയും മനുഷ്യസാധ്യമായ പരിമിതികളെ മറികടക്കാമെന്ന് റൊണാൾഡോ തെളിയിച്ചു. ബൂട്ടഴിച്ചുവെക്കുമ്പോൾ മെസ്സിയുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ലോകകപ്പും അവിശ്വസനീയമായ പ്ലേമേക്കിങ് റെക്കോർഡുകളും അദ്ദേഹത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തിയേക്കാം; എങ്കിലും ഒരു തലമുറയെ മുഴുവൻ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഈ രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യമാണ് കാൽപ്പന്തിൻ്റെ സുവർണകാലത്തെ എക്കാലവും ഓർമിക്കപെടുന്നത്.

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    News Summary - Lionel Messi's Argentina Career Stats, Records and Cristiano Ronaldo Comparison: Full Analysis
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