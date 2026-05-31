Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightലോകകപ്പ് സ്വപ്നവുമായി...
    Football
    Posted On
    date_range 31 May 2026 4:41 PM IST
    Updated On
    date_range 31 May 2026 4:41 PM IST

    ലോകകപ്പ് സ്വപ്നവുമായി ലാമിൻ യമാൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു; സ്പെയിൻ ക്യാമ്പിൽ കരുതലോടെ കാത്തിരിപ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ലോകകപ്പ് സ്വപ്നവുമായി ലാമിൻ യമാൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു; സ്പെയിൻ ക്യാമ്പിൽ കരുതലോടെ കാത്തിരിപ്പ്
    cancel

    മാഡ്രിഡ്: പരിക്കിന്‍റെ പിടിയിലായിരുന്ന ലാമിൻ യമാൽ 2026 ലോകകപ്പിനായുള്ള സ്പെയിൻ ദേശീയ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നു. ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂന്റെ പ്രഖ്യാപിച്ച അന്തിമ ടീം പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ച പതിനെട്ടുകാരനായ യുവതാരം ടീമിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യങ്ങളിൽ ഒരാളാണ്. ടീം ക്യാമ്പിലേക്ക് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ശാന്തതയോടെയും കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞാണ് യമാൽ എത്തിയത്.

    പരുക്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവരവ്

    ഏപ്രിൽ 22-ന് സെൽറ്റ വിഗോയ്‌ക്കെതിരായ ബാഴ്സലോണയുടെ മത്സരത്തിനിടെയാണ് യമാലിന്റെ ഇടത് ഹാംസ്ട്രിംഗിന് പരുക്കേറ്റത്. ഇതേതുടർന്ന് സീസണിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ താരത്തിന് വിശ്രമം അനിവാര്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ, പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ താരം സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പരുക്ക് വഷളാകാതിരിക്കാൻ ഏറെ കരുതലോടെയുള്ള പരിശീലന പദ്ധതിയാണ് സ്പെയിൻ കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    ക്യാമ്പിലെ ബാഴ്സ സാന്നിധ്യം

    യമാലിനൊപ്പം ബാഴ്സലോണയിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്ന മറ്റു താരങ്ങളും ടീമിലുണ്ട്. ടീമിന്റെ നട്ടെല്ലായി മാറിയ ഈ താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം യമാലിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി കേപ് വെർഡെ, സൗദി അറേബ്യ, ഉറുഗ്വേ എന്നിവർക്കെതിരായ സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിൽ യമാലിന്റെ സാന്നിധ്യം ടീമിന് ഗുണകരമാകും.

    കരുതലോടെ അരങ്ങേറ്റം

    ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ യമാലിനെ തിടുക്കത്തിൽ കളിപ്പിക്കേണ്ടെന്നാണ് പരിശീലകരുടെ തീരുമാനം. താരം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ ഗ്രൗണ്ടിലിറക്കൂ. മെക്സിക്കോയിലെ ഗ്വാഡലജാരയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഉറുഗ്വേയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ യമാൽ തന്റെ ലോകകപ്പ് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ലോകകപ്പിന്റെ നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിൽ മികച്ച ഫോമിൽ താരത്തെ ലഭ്യമാക്കുകയെന്നതാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Football NewsInjurySpain football teamSpainLamine YamalFIFA World Cup 20262026 FIFA World Cup
    News Summary - Lamine Yamal Returns to Spain Squad with Cautious Eye on World Cup
    Similar News
    Next Story
    X