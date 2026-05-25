ലാൽ സലാം സലാഹ്...
ആൻഫീൽഡിന്റെ ആകാശത്ത് കാർമേഘങ്ങൾ ഇരുണ്ടുകൂടിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ മുഴങ്ങിയ അവസാന വിസിലിന്റെ നാദം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിച്ചുതീരുമ്പോൾ, വിറയാർന്ന കൈകളോടെ, നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ആ ചുവപ്പൻ പുൽമൈതാനത്തോട് അയാൾ യാത്ര പറയുകയായിരുന്നു. അതെ, മുഹമ്മദ് സലാഹ് എന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ രാജാവ് ലിവർപൂളിന്റെ ജേഴ്സിയിൽ തന്റെ അവസാനത്തെ മത്സരവും ഓടിത്തീർത്ത്, ആ കിരീടവും ചെങ്കോലും താഴെവെച്ച് പടിയിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് വെറുമൊരു ക്ലബ്ബ് ട്രാൻസ്ഫറോ കളി അവസാനിക്കലോ അല്ല; മെഴ്സിസൈഡിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ജീവനോടെ മുറിച്ചുമാറ്റപ്പെടുന്ന വേദനയാണ്. ചുവന്ന കുപ്പായത്തിൽ അയാൾ ഓടിത്തീർത്ത ഓരോ മീറ്ററിലും, തൊടുത്ത ഓരോ ഷോട്ടിലും ഒരു നഗരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശ്വാസവും പ്രാർത്ഥനയുമുണ്ടായിരുന്നു. ആ മനോഹരമായ കാവ്യത്തിനാണ് ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി 'അവസാനം' എന്നെഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.
വരൾച്ചയിൽ പൂവിട്ട വസന്തം
ലിവർപൂൾ ഒരു ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനായി ദാഹിച്ചുനിന്ന 2017-ലായിരുന്നു സലാഹിന്റെ വരവ്. വർഷങ്ങളോളം അകന്നുനിന്ന കിരീടങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതാപവും ഓർത്ത് വിതുമ്പിയ ആൻഫീൽഡിന് ആ ഇടങ്കാലുകാരൻ ഒരു നിയോഗമായിരുന്നു. ചെൽസിയിൽ പാതിവഴിയിൽ മുറിഞ്ഞുപോയ തന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ റോമിൽ നിന്നെത്തിയ ആ ചുരുളൻമുടിക്കാരൻ വെറുമൊരു വേഗതയേറിയ വിങ്ങർ മാത്രമായിരുന്നില്ല.
അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ വാറ്റ്ഫോർഡിനെതിരെ ഗോൾ നേടി തുടങ്ങിയ ആ പടയോട്ടം പിന്നീട് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം വിസ്മയിപ്പിച്ചു. വൺ-സീസൺ വണ്ടർ എന്ന് പരിഹസിച്ചവരെക്കൊണ്ട് 'എവർ-സീസൺ വണ്ടർ' എന്ന് തിരുത്തിപ്പറയിക്കും വരെ ആ കാലുകൾ വിശ്രമിച്ചില്ല. ഓരോ സീസണിലും 20-ലധികം ഗോളുകൾ നേടുന്ന സ്ഥിരതയോടെ ആൻഫീൽഡ് മ്യൂസിയത്തിലെ പഴയ റെക്കോർഡുകളെല്ലാം ആ കാലുകളിൽ തകർന്നു വീണു.
ചരിത്രം തിരുത്തിയ പോരാളി
ലിവർപൂൾ ആരാധകർ തലമുറകളായി കാത്തിരുന്ന കിരീടങ്ങളിലേക്ക് ക്ലബ്ബിനെ നയിച്ചത് സലാഹിന്റെ പോരാട്ടവീര്യമായിരുന്നു:
2019 ൽ ടോട്ടനത്തിനെതിരായ ഫൈനലിൽ ആ പെനാൽറ്റി വലയിലെത്തിച്ച് ലിവർപൂളിന്റെ ആറാം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം ഉറപ്പിച്ചത് അയാളായിരുന്നു. നീണ്ട 30 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം ഒരിക്കൽ കൂടി ആൻഫീൽഡിലെത്തുമ്പോൾ വിജയഗാഥയുടെ മുൻനിരയിൽ ആ ചുരുളൻ മുടിക്കാരന്റെ പുഞ്ചിരിയുണ്ടായിരുന്നു.
പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആഫ്രിക്കൻ ഗോൾവേട്ടക്കാരനായും, ലിവർപൂളിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സ്കോററായും മാറിയത് വെറും കണക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല, സലാഹ് എന്ന പോരാളിയുടെ വിയർപ്പും ചോരയും കൊണ്ടായിരുന്നു.
കളിക്കപ്പുറമുള്ള വിപ്ലവം
"മോ സലാഹ്! മോ സലാഹ്! റണ്ണിങ് ദ വിങ്..." ആൻഫീൽഡിലെ 'കോപ്' സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഇനി ഈ വരികൾ ഉയരാനിടയില്ല. തന്റെ അവസാന മത്സരത്തിൽ തനിക്ക് വേണ്ടി ആർപ്പു വിളിച്ച ആരാധകരിൽ ആവേശത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ തേങ്ങലായിരുന്നു. സലാഹ് അവർക്ക് വെറുമൊരു കളിക്കാരൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല. അയാളിലെ നിലപാടുകളുടെ സൗന്ദര്യം പലരെയും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗോളടിച്ച ശേഷം മൈതാനത്ത് സുജൂദ് ചെയ്യുമ്പോൾ, വംശീയതയുടെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും മതിലുകളാണ് അവിടെ തകർന്നുവീണത്. ഫുട്ബോളിന് മതമില്ലെന്നും സ്നേഹത്തിന് അതിരുകളില്ലെന്നും തന്റെ ആർജ്ജവമുള്ള നിലപാടുകളിലൂടെ അയാൾ തെളിയിച്ചു.
ശൂന്യമാകുന്ന വലതുവിങ്ങും അനശ്വരമായ ഓർമ്മകളും
ഇനി വലതു വിങ്ങിൽ നിന്ന് പന്തുമായി വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് ഗോൾപോസ്റ്റിന്റെ മൂലയിലേക്ക് പായിക്കുന്ന ആ മാന്ത്രിക ഷോട്ടുകൾക്ക് ആൻഫീൽഡ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കില്ല. സഹതാരങ്ങൾക്ക് സ്വർണ്ണത്താലത്തിൽ എന്നപോലെ പന്തുകൾ അളന്നു നൽകുന്ന ആ പ്ലേമേക്കറെ നമുക്ക് വല്ലാതെ മിസ്സ് ചെയ്യും. അവസാന മത്സരത്തിന് ശേഷം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ആ ചുവപ്പൻ പുൽമൈതാനത്തോട് വിടപറയുമ്പോൾ സലാഹ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ലിവർപൂളിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗത്തെയാണ്.
തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത റെക്കോർഡുകളും, മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഓർമ്മകളും, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുടെ പ്രണയവും ബാക്കിവെച്ചാണ് ആ രാജാവിന്റെ പടിയിറക്കം. ഈജിപ്ഷ്യൻ മണലാരണ്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ചുവപ്പൻ നഗരം കീഴടക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട മോ സലാഹ്... നിങ്ങളില്ലാത്ത ആൻഫീൽഡ് പഴയതുപോലെയാകില്ല. എങ്കിലും, നിങ്ങൾ എവിടെപ്പോയാലും ഒന്നുറപ്പാണ്:
"യു വിൽ നെവർ വാക്ക് എലോൺ!"
