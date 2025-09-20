Begin typing your search above and press return to search.
    Football
    Football
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 8:13 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 8:13 AM IST

    ഇതിഹാസത്തെ വരവേൽ​ക്കാൻ കൊച്ചി

    ഗോ​ൾ​വ​ല​ക്ക്​ തീ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന ദി​ന​ത്തി​നാ​യി കാ​തോ​ർ​ത്ത്​ ആ​രാ​ധ​ക​ർ
    messi
    ലയണൽ മെസ്സി

    കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന​താ ഒ​രു വി​സി​ൽ മു​ഴ​ക്കം... ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം ഇ​തി​ഹാ​സ​ത്തി​നാ​യി മ​ല​ർ​ക്കെ തു​റ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. കാ​ൽ​പ​ന്തി​ന്‍റെ മാ​ന്ത്രി​ക​ത​ക്ക് ക​ണ്ണി​മ​ചി​മ്മാ​തെ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​നാ​ട് അ​വി​ടേ​ക്കൊ​ഴു​കും. ഖ​ത്ത​ർ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്‍റെ ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ തോ​ൽ​പി​ച്ച് ലോ​ക​കീ​രി​ട​ത്തി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട്ടൊ​രു മാ​യാ​ജാ​ല​ക്കാ​ര​നെ​യും സം​ഘ​ത്തെ​യു​മാ​ണ് അ​വ​ർ​ക്ക് കാ​ണേ​ണ്ട​ത്. കി​ക്കോ​ഫോ​ടെ വി​സ്മ​യ​ച്ചെ​പ്പ് തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മി​ന്ന​ൽ​വേ​ഗ​മു​ള്ള പാ​സു​ക​ൾ നി​റ​യു​ന്ന മൈ​താ​ന​വും പ​വ​ർ​ഷോ​ട്ടു​ക​ളാ​ൽ തീ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന ഗോ​ൾ​വ​ല​യും കാ​ണാം. ലോ​ക​ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​യും ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യും ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ, കൊ​ച്ചി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​പു​സ്ത​കം ത​ങ്ക​ലി​പി​ക​ളാ​ൽ ര​ചി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ വീ​ണ്ടും താ​ളു​ക​ൾ മ​റി​ക്കും. അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന ടീ​മും മെ​സ്സി​യും കൊ​ച്ചി​യി​ലാ​ണ് സൗ​ഹൃ​ദ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ക​യെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​കേ​ട്ട് നാ​ട് ഏ​റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ്. ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ കൊ​ച്ചി സ​ജ്ജ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ ആ​ർ​ത്തി​ര​മ്പു​ന്നൊ​രു ഗാ​ല​റി​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ൾ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    അ​നു​യോ​ജ്യ​ ന​ഗ​രം കൊ​ച്ചി

    ലോ​ക​ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ കാ​ൽ​പ​ന്തു​ക​ളി​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തു​മ്പോ​ൾ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ന​ഗ​രം കൊ​ച്ചി​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ത​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ, ടീ​മു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ, വി.​വി.​ഐ.​പി​ക​ൾ, വി.​ഐ.​പി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രൊ​ക്കെ​യാ​യി വ​ൻ​പ​ട ത​ന്നെ എ​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​വ​രു​ടെ താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​മ​ട​ക്കം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യം കൊ​ച്ചി​യാ​ണ്. വി​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കൊ​ച്ചി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്കും സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​മൊ​ക്കെ എ​ത്തു​ന്ന​തി​നും വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല.

    ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് പ​ര​മാ​വ​ധി കു​റ​ച്ച് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ മെ​ട്രോ സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​കു​മെ​ന്ന​ത് കൊ​ച്ചി​യു​ടെ മേ​ന്മ​യാ​ണ്. കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് പു​റ​ത്ത് വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത് മെ​ട്രോ​യും മ​റ്റ് പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ​ത്താം. ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന മാ​തൃ​ക ഇ​വി​ടെ​യും തു​ട​രാ​നാ​കും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ പ​ര​മാ​വ​ധി തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കാ​നാ​കും.

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​നൊ​പ്പം ക​ളി​ച്ച സ്റ്റേ​ഡി​യം

    നി​ര​വ​ധി പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യാ​യ ക​ലൂ​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​നി​ത് അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​യു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​രം മ​റ്റൊ​രു ച​രി​ത്ര​മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​മാ​കും. അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന​യും മെ​സ്സി​യു​മെ​ത്തു​ന്ന മ​ത്സ​രം കാ​ണാ​നെ​ത്തു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധാ​ക​രാ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം നി​റ​ഞ്ഞു​ക​വി​യും. ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ആ​ര​വം രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ത​ല​ത്തി​ല​ട​ക്കം ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ആ​വേ​ശം അ​ണ​പൊ​ട്ടു​ന്ന​ത് ലോ​ക​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​താ​ണ്. ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ക​ലൂ​ർ ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്റ്റേ​ഡി​യം. പി​ന്നീ​ട് ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    1997ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​യും ഇ​റാ​ഖും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ല​ക്ഷ‍ത്തോ​ളം കാ​ണി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന​ത് ച​രി​ത്രം. പി​ന്നീ​ട് ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി ച​രി​ത്ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്റ്റേ​ഡി​യം വേ​ദി​യാ​യി. ഇ​വി​ടെ ന​ട​ന്ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​നും നി​ര​വ​ധി ആ​രാ​ധ​ക​രാ​ണെ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ലൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു 2005ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​യും പാ​ക്കി​സ്ഥാ​നും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന ഏ​ക​ദി​ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​രം. അ​തി​ന് മു​മ്പ് 1998ൽ ​ന​ട​ന്ന ഇ​ന്ത്യ ഓ​സ്ട്രേ​ലി​യ മ​ത്സ​രം സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ ഏ​ക​ദി​ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്താ​ളു​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു. സ​ച്ചി​ൻ തെ​ണ്ടു​ൽ​ക്ക​ർ വി​ര​മി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം ഇ​ന്ത്യ ക​ളി​ച്ച ആ​ദ്യ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​നും സ്റ്റേ​ഡി​യം ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു. ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് സ്റ്റേ​ഡി​യം തു​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. 2011ൽ ​സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ ഐ.​പി.​എ​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നും കൊ​ച്ചി വേ​ദി​യാ​യി.

    സ​ർ​വം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കും അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    തി​ര​ക്കേ​റി​യ കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കും കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കും സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ വ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പ​ട ത​ന്നെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​രും. കൊ​ച്ചി​യെ വേ​ദി​യാ​ക്കി നി​ശ്ച​യി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​തി​ന് വേ​ണ്ട ഒ​രു​ക്ക​വും ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​വ്. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ന്നെ യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്നേ​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​റ്റൊ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​നും നി​ല​വി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഈ ​സൗ​ക​ര്യം കൊ​ച്ചി​യെ വേ​ദി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ അ​ട​ക്കം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട​തി​ന്‍റെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സി​റ്റി പൊ​ലീ​സി​ന് മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​ണ്. അ​തി​ലേ​റെ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക് മെ​സ്സി​യും സം​ഘ​വു​മെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്.

    TAGS:KochiLionel MessiKaloor stadiumfootball legend
    News Summary - Kochi to welcome the legend
