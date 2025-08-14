Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    14 Aug 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    14 Aug 2025 7:39 AM IST

    യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ടോ​പ് ഫൈ​വ് ലീ​ഗു​ക​ൾ​ക്ക് നാളെ കി​ക്കോ​ഫ്

    യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ടോ​പ് ഫൈ​വ് ലീ​ഗു​ക​ൾ​ക്ക് നാളെ കി​ക്കോ​ഫ്
    ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ലോ​ക​ക​പ്പോ​ളം ആ​വേ​ശം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് യൂ​റോ​പ്പി​ലെ ക്ല​ബ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ലീ​ഗു​ക​ൾ. ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ൽ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​നും സ്പെ​യി​നി​ൽ ലാ ​ലി​ഗ​ക്കും ഫ്രാ​ൻ​സി​ൽ ലി​ഗ് വ​ണ്ണി​നും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. ജ​ർ​മ​ൻ ബു​ണ്ട​സ് ലി​ഗ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 22നും ​ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ സീ​രീ എ ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ 23നു​മാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. സീ​സ​ൺ ഒ​മ്പ​ത് മാ​സം നീ​ളും. യൂ​റോ​പ്പി​ലെ പ്ര​ധാ​ന അ​ഞ്ച് ലീ​ഗു​ക​ൾ ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ.

    പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ്

    • രാ​ജ്യം: ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്
    • ടീ​മു​ക​ൾ: 20
    • ആ​രം​ഭം: 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15
    • സ​മാ​പ​നം: 2026 മേ​യ് 24
    • ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ: ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ (ര​ണ്ടാം കി​രീ​ടം)
    • 2024-25 ടോ​പ് ഫൈ​വ്: ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ, ആ​ഴ്സ​ന​ൽ, മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി, ചെ​ൽ​സി, ന്യൂ​കാ​സി​ൽ
    • സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം: ബേ​ൺ​ലി, ലീ​ഡ്സ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ്, സ​ണ്ട​ർ​ല​ൻ​ഡ്
    • ത​രം​താ​ഴ്ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ: ലെ​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി, ഇ​പ്സ്വി​ച് ടൗ​ൺ, സ​താം​പ്റ്റ​ൺ
    • ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​രം: ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ Vs ബേ​ൺ​മൗ​ത്ത്

    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത

    • ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്: ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ, ആ​ഴ്സ​ന​ൽ, മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി, ന്യൂ​കാ​സി​ൽ, ചെ​ൽ​സി, ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാം
    • യൂ​റോ​പ്പ ലീ​ഗ്: ആ​സ്റ്റ​ൻ വി​ല്ല, നോ​ട്ടി​ങ്ഹാം ഫോ​റ​സ്റ്റ്
    • കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്: ക്രി​സ്റ്റ​ൽ പാ​ല​സ്

    ലാ ​ലി​ഗ

    • രാ​ജ്യം: സ്പെ​യി​ൻ
    • ടീ​മു​ക​ൾ: 20
    • ആ​രം​ഭം: 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15
    • സ​മാ​പ​നം: 2026 മേ​യ് 24
    • ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ: ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ (28ാം കി​രീ​ടം)
    • 2024-25 ടോ​പ് ഫൈ​വ്: ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ, റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡ്, അ​ത്‍ല​റ്റി​കോ മ​ഡ്രി​ഡ്, അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് ക്ല​ബ്, വി​യ്യ റ​യ​ൽ
    • സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം: എ​ൽ​ഷെ, ലെ​വ​ന്റെ, റ​യ​ൽ ഒ​വി​ഡോ
    • ത​രം​താ​ഴ്ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ: ലാ​സ് പാ​ൽ​മാ​സ്, ലെ​ഗ​നെ​സ്, വ​യ്യ​ഡോ​ലി​ഡ്
    • ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​രം: ജി​റോ​ണ Vs റ​യോ വ​യ്യേ​കാ​നോ

    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത

    • ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്: ബാ​ഴ്സ​ലോ​ണ, റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡ്, അ​ത്‍ല​റ്റി​കോ മ​ഡ്രി​ഡ്, അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് ക്ല​ബ്, വി​യ്യ റ​യ​ൽ
    • യൂ​റോ​പ്പ ലീ​ഗ്: റ​യ​ൽ ബെ​റ്റി​സ്, സെ​ൽ​റ്റ വി​ഗോ
    • കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്: റ​യോ വ​യ്യേ​കാ​നോ

    ലി​ഗ് 1

    • രാ​ജ്യം: ഫ്രാ​ൻ​സ്
    • ടീ​മു​ക​ൾ: 18
    • ആ​രം​ഭം: 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15
    • സ​മാ​പ​നം: 2026 മേ​യ് 16
    • ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ: പാ​രി​സ് സെ​ന്റ് ജെ​ർ​മെ​യ്ൻ (13ാം കി​രീ​ടം)
    • 2024-25 ടോ​പ് ഫൈ​വ്: പി.​എ​സ്.​ജി, മാ​ഴ്സെ, മൊ​ണാ​കോ, നീ​സ്, ലോ​സ്ക്
    • സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം: ലോ​റി​യ​ന്റ്, മെ​റ്റ്സ്, പാ​രി​സ് എ​ഫ്.​സി
    • ത​രം​താ​ഴ്ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ: മോ​ണ്ട്പെ​ല്ലി​യ​ർ, സെ​യ്ന്റ് എ​റ്റി​യെ​ൻ, റീം​സ്
    • ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​രം: റെ​ന്ന​സ് Vs മാ​ഴ്സെ

    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത

    • ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്: പി.​എ​സ്.​ജി, മാ​ഴ്സെ, മൊ​ണാ​കോ
    • യൂ​റോ​പ്പ ലീ​ഗ്: ലി​ല്ലി, ലി​യോ​ൺ
    • കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്: സ്ട്രാ​സ്ബ​ർ​ഗ്

    ബു​ണ്ട​സ് ലി​ഗ

    • രാ​ജ്യം: ജ​ർ​മ​നി
    • ടീ​മു​ക​ൾ: 18
    • ആ​രം​ഭം: 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 22
    • സ​മാ​പ​നം: 2026 മേ​യ് 16
    • ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ: ബ​യേ​ൺ മ്യൂ​ണി​ക് (33ാം കി​രീ​ടം)
    • 2024-25 ടോ​പ് ഫൈ​വ്: ബ​യേ​ൺ മ്യൂ​ണി​ക്, ബ​യ​ർ ലെ​വ​ർ​കു​സെ​ൻ, എ​ൻ​ട്രാ​യ്റ്റ് ഫ്രാ​ങ്ക്ഫു​ർ​ട്ട്, ബൊ​റൂ​സി​യ ഡോ​ർ​ട്ട്മു​ണ്ട്, ഫ്രീ​ബ​ർ​ഗ്
    • സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം: കൊ​ളോ​ൺ, ഹാം​ബ​ർ​ഗ്
    • ത​രം​താ​ഴ്ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ: ബോ​ച്ചം, ഹോ​ൾ​സ്റ്റ​ൺ കീ​ൽ
    • ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​രം: ബ​യേ​ൺ മ്യൂ​ണി​ക് Vs ആ​ർ.​ബി ലെ​യ്പ്സി​ഷ്

    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത

    • ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്: ബ​യേ​ൺ മ്യൂ​ണി​ക്, ബ​യ​ർ ലെ​വ​ർ​കു​സെ​ൻ, എ​ൻ​ട്രാ​യ്റ്റ് ഫ്രാ​ങ്ക്ഫു​ർ​ട്ട്, ബൊ​റൂ​സി​യ ഡോ​ർ​ട്ട്മു​ണ്ട്,
    • യൂ​റോ​പ്പ ലീ​ഗ്: ഫ്രീ​ബ​ർ​ഗ്, സ്റ്റ​ട്ട്ഗ​ർ​ട്ട്
    • കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്: മെ​യി​ൻ​സ്

    സീ​രീ എ

    • ​രാ​ജ്യം: ഇ​റ്റ​ലി
    • ടീ​മു​ക​ൾ: 20
    • ആ​രം​ഭം: 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 23
    • സ​മാ​പ​നം: 2026 മേ​യ് 24
    • ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ: നാ​പ്പോ​ളി (നാ​ലാം കി​രീ​ടം)
    • 2024-25 ടോ​പ് ഫൈ​വ്: നാ​പ്പോ​ളി, ഇ​ന്റ​ർ മി​ലാ​ൻ, അ​ത്‍ലാ​ന്റ, യു​വ​ന്റ​സ്, റോ​മ
    • സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം: ക്രെ​മോ​ണീ​സ്, പി​സ, സാ​സു​വോ​ലോ
    • ത​രം​താ​ഴ്ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ: മോ​ൺ​സ, വെ​നീ​സി​യ, എം​പോ​ളി
    • ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​രം: സാ​സു​വോ​ലോ Vs നാ​പ്പോ​ളി

    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത

    • ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്: നാ​പ്പോ​ളി, ഇ​ന്റ​ർ മി​ലാ​ൻ, അ​ത്‍ലാ​ന്റ, യു​വ​ന്റ​സ്
    • യൂ​റോ​പ്പ ലീ​ഗ്: റോ​മ, ബോ​ലോ​ഗ്ന
    • കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്: ഫി​യോ​റ​ന്റീ​ന
