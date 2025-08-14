യൂറോപ്പിലെ ടോപ് ഫൈവ് ലീഗുകൾക്ക് നാളെ കിക്കോഫ്text_fields
ആരാധകർക്ക് ലോകകപ്പോളം ആവേശം സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് യൂറോപ്പിലെ ക്ലബ് ഫുട്ബാൾ ലീഗുകൾ. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിനും സ്പെയിനിൽ ലാ ലിഗക്കും ഫ്രാൻസിൽ ലിഗ് വണ്ണിനും വെള്ളിയാഴ്ച തുടക്കമാവുകയാണ്. ജർമൻ ബുണ്ടസ് ലിഗ ആഗസ്റ്റ് 22നും ഇറ്റാലിയൻ സീരീ എ മത്സരങ്ങൾ 23നുമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. സീസൺ ഒമ്പത് മാസം നീളും. യൂറോപ്പിലെ പ്രധാന അഞ്ച് ലീഗുകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ.
പ്രീമിയർ ലീഗ്
- രാജ്യം: ഇംഗ്ലണ്ട്
- ടീമുകൾ: 20
- ആരംഭം: 2025 ആഗസ്റ്റ് 15
- സമാപനം: 2026 മേയ് 24
- ചാമ്പ്യന്മാർ: ലിവർപൂൾ (രണ്ടാം കിരീടം)
- 2024-25 ടോപ് ഫൈവ്: ലിവർപൂൾ, ആഴ്സനൽ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ചെൽസി, ന്യൂകാസിൽ
- സ്ഥാനക്കയറ്റം: ബേൺലി, ലീഡ്സ് യുനൈറ്റഡ്, സണ്ടർലൻഡ്
- തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ടവർ: ലെസ്റ്റർ സിറ്റി, ഇപ്സ്വിച് ടൗൺ, സതാംപ്റ്റൺ
- ഉദ്ഘാടന മത്സരം: ലിവർപൂൾ Vs ബേൺമൗത്ത്
യൂറോപ്യൻ യോഗ്യത
- ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്: ലിവർപൂൾ, ആഴ്സനൽ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി, ന്യൂകാസിൽ, ചെൽസി, ടോട്ടൻഹാം
- യൂറോപ്പ ലീഗ്: ആസ്റ്റൻ വില്ല, നോട്ടിങ്ഹാം ഫോറസ്റ്റ്
- കോൺഫറൻസ് ലീഗ്: ക്രിസ്റ്റൽ പാലസ്
ലാ ലിഗ
- രാജ്യം: സ്പെയിൻ
- ടീമുകൾ: 20
- ആരംഭം: 2025 ആഗസ്റ്റ് 15
- സമാപനം: 2026 മേയ് 24
- ചാമ്പ്യന്മാർ: ബാഴ്സലോണ (28ാം കിരീടം)
- 2024-25 ടോപ് ഫൈവ്: ബാഴ്സലോണ, റയൽ മഡ്രിഡ്, അത്ലറ്റികോ മഡ്രിഡ്, അത്ലറ്റിക് ക്ലബ്, വിയ്യ റയൽ
- സ്ഥാനക്കയറ്റം: എൽഷെ, ലെവന്റെ, റയൽ ഒവിഡോ
- തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ടവർ: ലാസ് പാൽമാസ്, ലെഗനെസ്, വയ്യഡോലിഡ്
- ഉദ്ഘാടന മത്സരം: ജിറോണ Vs റയോ വയ്യേകാനോ
യൂറോപ്യൻ യോഗ്യത
- ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്: ബാഴ്സലോണ, റയൽ മഡ്രിഡ്, അത്ലറ്റികോ മഡ്രിഡ്, അത്ലറ്റിക് ക്ലബ്, വിയ്യ റയൽ
- യൂറോപ്പ ലീഗ്: റയൽ ബെറ്റിസ്, സെൽറ്റ വിഗോ
- കോൺഫറൻസ് ലീഗ്: റയോ വയ്യേകാനോ
ലിഗ് 1
- രാജ്യം: ഫ്രാൻസ്
- ടീമുകൾ: 18
- ആരംഭം: 2025 ആഗസ്റ്റ് 15
- സമാപനം: 2026 മേയ് 16
- ചാമ്പ്യന്മാർ: പാരിസ് സെന്റ് ജെർമെയ്ൻ (13ാം കിരീടം)
- 2024-25 ടോപ് ഫൈവ്: പി.എസ്.ജി, മാഴ്സെ, മൊണാകോ, നീസ്, ലോസ്ക്
- സ്ഥാനക്കയറ്റം: ലോറിയന്റ്, മെറ്റ്സ്, പാരിസ് എഫ്.സി
- തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ടവർ: മോണ്ട്പെല്ലിയർ, സെയ്ന്റ് എറ്റിയെൻ, റീംസ്
- ഉദ്ഘാടന മത്സരം: റെന്നസ് Vs മാഴ്സെ
യൂറോപ്യൻ യോഗ്യത
- ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്: പി.എസ്.ജി, മാഴ്സെ, മൊണാകോ
- യൂറോപ്പ ലീഗ്: ലില്ലി, ലിയോൺ
- കോൺഫറൻസ് ലീഗ്: സ്ട്രാസ്ബർഗ്
ബുണ്ടസ് ലിഗ
- രാജ്യം: ജർമനി
- ടീമുകൾ: 18
- ആരംഭം: 2025 ആഗസ്റ്റ് 22
- സമാപനം: 2026 മേയ് 16
- ചാമ്പ്യന്മാർ: ബയേൺ മ്യൂണിക് (33ാം കിരീടം)
- 2024-25 ടോപ് ഫൈവ്: ബയേൺ മ്യൂണിക്, ബയർ ലെവർകുസെൻ, എൻട്രായ്റ്റ് ഫ്രാങ്ക്ഫുർട്ട്, ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ട്, ഫ്രീബർഗ്
- സ്ഥാനക്കയറ്റം: കൊളോൺ, ഹാംബർഗ്
- തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ടവർ: ബോച്ചം, ഹോൾസ്റ്റൺ കീൽ
- ഉദ്ഘാടന മത്സരം: ബയേൺ മ്യൂണിക് Vs ആർ.ബി ലെയ്പ്സിഷ്
യൂറോപ്യൻ യോഗ്യത
- ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്: ബയേൺ മ്യൂണിക്, ബയർ ലെവർകുസെൻ, എൻട്രായ്റ്റ് ഫ്രാങ്ക്ഫുർട്ട്, ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ട്,
- യൂറോപ്പ ലീഗ്: ഫ്രീബർഗ്, സ്റ്റട്ട്ഗർട്ട്
- കോൺഫറൻസ് ലീഗ്: മെയിൻസ്
സീരീ എ
- രാജ്യം: ഇറ്റലി
- ടീമുകൾ: 20
- ആരംഭം: 2025 ആഗസ്റ്റ് 23
- സമാപനം: 2026 മേയ് 24
- ചാമ്പ്യന്മാർ: നാപ്പോളി (നാലാം കിരീടം)
- 2024-25 ടോപ് ഫൈവ്: നാപ്പോളി, ഇന്റർ മിലാൻ, അത്ലാന്റ, യുവന്റസ്, റോമ
- സ്ഥാനക്കയറ്റം: ക്രെമോണീസ്, പിസ, സാസുവോലോ
- തരംതാഴ്ത്തപ്പെട്ടവർ: മോൺസ, വെനീസിയ, എംപോളി
- ഉദ്ഘാടന മത്സരം: സാസുവോലോ Vs നാപ്പോളി
യൂറോപ്യൻ യോഗ്യത
- ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്: നാപ്പോളി, ഇന്റർ മിലാൻ, അത്ലാന്റ, യുവന്റസ്
- യൂറോപ്പ ലീഗ്: റോമ, ബോലോഗ്ന
- കോൺഫറൻസ് ലീഗ്: ഫിയോറന്റീന
