Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightകൗമാര താരങ്ങളെ...
    Football
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 9:25 AM IST

    കൗമാര താരങ്ങളെ വളർത്താൻ കെ.എഫ്.എ ഫുട്ബാൾ ലീഗ് വരുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    • എല്ലാ ക്ലബുകൾക്കും പങ്കാളിത്തം നിർബന്ധം
    • രജിസ്ട്രേഷനില്ലാത്ത നിർജീവ ക്ലബുകളെ പുറത്താക്കും
    കൗമാര താരങ്ങളെ വളർത്താൻ കെ.എഫ്.എ ഫുട്ബാൾ ലീഗ് വരുന്നു
    cancel

    കൊ​ച്ചി: താ​ഴെ​ത്ത​ട്ടി​ലു​ള്ള കൗ​മാ​ര താ​ര​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ലീ​ഗ് ന​ട​ത്താ​നൊ​രു​ങ്ങി കേ​ര​ള ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കെ.​എ​ഫ്.​എ​ക്കു കീ​ഴി​ലു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ ക്ല​ബു​ക​ളെ​യും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ലീ​ഗ് ന​ട​ത്തു​ക. ആ​ദ്യം ജി​ല്ലാ ത​ല​ത്തി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ലും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ലീ​ഗി​ലൂ​ടെ കൗ​മാ​ര ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ളി​ക്കാ​നും ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രാ​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ മാ​സ​ത്തി​ന​കം ലീ​ഗ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    ഇ​തു കൂ​ടാ​തെ, നി​ർ​ജീ​വാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള വി​വി​ധ ക്ല​ബു​ക​ളെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കാ​നും സ​ജീ​വ​മ​ല്ലാ​ത്ത​വ​യു​ടെ അം​ഗ​ത്വം റ​ദ്ദ് ചെ​യ്യാ​നു​മു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​വും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ണ്ട്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഓ​രോ ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്കും പ്ലേ​യ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം അ​താ​ത് ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ മു​ഖേ​ന ന​ൽ​കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 22 ക​ളി​ക്കാ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്താ​ണ് ആ​ക്ടീ​വ് സ്റ്റാ​റ്റ​സ് നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​ത്.

    22 ക​ളി​ക്കാ​രെ 31ന് ​മു​മ്പ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത ക്ല​ബു​ക​ൾ ഇ​നാ​ക്ടീ​വ് ആ​കു​മെ​ന്നും ഇ​വ​യു​ടെ​യും അം​ഗ​ത്വം റ​ദ്ദാ​ക്കു​മെ​ന്നും കെ.​എ​ഫ്.​എ ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​ർ​ന്ന കെ.​എ​ഫ്.​എ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യി​ലാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്. 200 രൂ​പ പ്ലെ​യ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സും 50 രൂ​പ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫ​ണ്ടും ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത്.

    ഫു​ട്ബാ​ൾ ലീ​ഗി​ൽ അ​ണ്ട​ർ 13, 15, 17 വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക. വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി 550ലേ​റെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബു​ക​ളാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്. 15 മു​ത​ൽ 70ഓ​ളം ക്ല​ബു​ക​ൾ വ​രു​ന്ന ജി​ല്ല​ക​ളു​ണ്ട്. ഓ​രോ ക്ല​ബും ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ​ങ്കി​ലും മാ​റ്റു​ര​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. എ​ന്നാ​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്കും വി​വി​ധ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റു​ക​ളു​ടെ ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്കും മ​ത്സ​രം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മി​ല്ല.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഫു​ട്ബാ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ന​മോ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ, കെ.​എ​ഫ്.​എ അം​ഗ​ത്വ​വും വോ​ട്ടും മാ​ത്രം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക്ല​ബു​ക​ളും ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്. താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കൊ​പ്പം പു​തി​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള തി​രി​ച്ച​ടി കൂ​ടി​യാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KFAFootball NewsFootball leagueSports News
    News Summary - KFA Football League
    Similar News
    Next Story
    X