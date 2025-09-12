Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    date_range 12 Sept 2025 10:08 AM IST
    ഗോൾ.. ഗോളോട് ഗോൾ...ഇതിനൊരവസാനമില്ലേ!; 38 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി കേരളം, ഒന്നുപോലും തിരിച്ചടിക്കാനാകാതെ എതിരാളികൾ

    ഗോൾ.. ഗോളോട് ഗോൾ...ഇതിനൊരവസാനമില്ലേ!; 38 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി കേരളം, ഒന്നുപോലും തിരിച്ചടിക്കാനാകാതെ എതിരാളികൾ
    വ​ട​ക്ക​ഞ്ചേ​രി (പാ​ല​ക്കാ​ട്): 30ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ സീ​നി​യ​ര്‍ വ​നി​ത ഫു​ട്ബാ​ള്‍ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ല്‍ 90 മി​നി​റ്റ് ക​ളി​ക്കി​ടെ അ​ന്ത​മാ​ൻ-​നി​കോ​ബാ​ർ പോ​സ്റ്റി​ൽ കേ​ര​ളം അ​ടി​ച്ചു​കൂ​ട്ടി​യ​ത് 38 ഗോ​ളു​ക​ൾ.

    കി​ക്കോ​ഫി​ന് പി​ന്നാ​ലെ 37ാം സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ഗോ​ൾ മ​ഴ ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യു​ടെ ഇ​ൻ​ജു​റി ടൈ​മി​ലും തു​ട​ർ​ന്നു. ഒ​രെ​ണ്ണം പോ​ലും മ​ട​ക്കാ​ൻ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യ​തു​മി​ല്ല. ഗോ​ൾ വേ​ട്ട​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം ഷി​ൽ​ജി ഷാ​ജി 13 ത​വ​ണ​യാ​ണ് സ്കോ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ 21ഉം ​ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ 12ഉം ​ഗോ​ൾ പി​റ​ന്നു.

    കെ. ​മാ​ന​സ​യും പി. ​മാ​ള​വി​ക​യും ആ​റ് ത​വ​ണ വീ​തം സ്കോ​ർ ചെ​യ്തു. അ​ലീ​ന ടോ​ണി അ​ഞ്ചും ഡി. ​മീ​നാ​ക്ഷി മൂ​ന്നും ഗോ​ള​ടി​ച്ചു. 75 മി​നി​റ്റ് വ​രെ​യാ​ണ് ഷി​ൽ​ജി ക​ള​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പ​ക​ര​ക്കാ​രി​യാ​യെ​ത്തി മീ​നാ​ക്ഷി ഹാ​ട്രി​ക് നേ​ടി. ടി. ​സൗ​പ​ര്‍ണി​ക​യു​ടെ വ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു (90+9) കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ 38ാം ഗോ​ൾ. ത​മി​ഴ്നാ​ട്, പോ​ണ്ടി​ച്ചേ​രി ടീ​മു​ക​ൾ​കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് കേ​ര​ള​വും അ​ന്ത​മാ​നു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഗ്രൂ​പ് ജി.

