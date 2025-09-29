Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightസൂപ്പർ ലീഗ് കേരള;...
    Football
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 11:11 AM IST

    സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള; പന്തുരുളാൻ മണിക്കൂറുകൾ ബാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    Representative Image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ​യും യു​വ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് നി​റ​മേ​കു​ന്ന സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ര​വ​മു​യ​രാ​ൻ ഇ​നി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ മാ​ത്രം. യു​വ ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ വേ​ദി ന​ല്‍കു​ക, മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ല്‍ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള ഫു​ട്‌​ബാ​ളി​നെ അ​ടി​മു​ടി മാ​റ്റി​യ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ലീ​ഗാ​യ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ്‌ കേ​ര​ള പി​റ​വി​കൊ​ണ്ട​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ലെ സെ​മി​യും ഫൈ​ന​ലും കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രു​ടെ സ​മീ​പ​കാ​ല റെ​ക്കോ​ഡ് ത​ക​ർ​ത്ത​തി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്‌ ര​ണ്ടാം പ​തി​പ്പി​ന്റെ ക​ളി​യും സം​ഘാ​ട​ന​വും മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​യും റ​ണ്ണേ​ഴ്സാ​യ ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി​യും എ​തി​രി​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് രാ​ത്രി ഏ​ഴ​ര​ക്ക് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​ക്കു പു​റ​മെ ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി, ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സ്‌, മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്‌.​സി, തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക്‌ എ​ഫ്‌.​സി, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സ്‌ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക.

    ലീ​ഗി​ൽ ഫൈ​ന​ല​ട​ക്കം 33 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ മൂ​ന്നു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം കാ​ണി​ക​ൾ എ​ത്തി​യ​താ​ണ് ക​ണ​ക്ക്‌. ഫു​ട്ബാ​ളി​നെ ഭ്രാ​ന്ത​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ ആ​ദ്യ പ​തി​പ്പി​ന്റെ സെ​മി​ക്കും ഫൈ​ന​ലി​നും മാ​ത്രം 64,739 പേ​രാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന് പു​റ​മെ കൊ​ച്ചി ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു സ്‌​റ്റേ​ഡി​യം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ സ്‌​റ്റേ​ഡി​യം, മ​ല​പ്പു​റം മ​ഞ്ചേ​രി പ​യ്യ​നാ​ട്‌ സ്‌​റ്റേ​ഡി​യം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു മാ​ച്ചു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ക​ണ്ണൂ​രും തൃ​ശൂ​രും വേ​ദി​ക​ളു​ണ്ട്. ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​രം ലീ​ഗി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ന്‍ രൂ​പ​ക​ല്‍പ​ന ചെ​യ്ത ഫി​ഫ​യു​ടെ അം​ഗീ​കൃ​ത പ​ന്താ​യ സാ​ഹോ​യു​ടെ അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ദു​ബൈ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് ഡോ​ട്ട് കോം ​ആ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി.

    സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ൾ

    • കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി-​കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യം
    • ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി-​ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യം
    • ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സ്-​ജ​വ​ഹ​ർ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം
    • മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി-​എം.​ഡി.​എ​സ്.​സി സ്റ്റേ​ഡി​യം
    • തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൊ​മ്പ​ൻ​സ്-​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം
    • തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക്-​ടി.​എം.​സി സ്റ്റേ​ഡി​യം

    ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി എ​ഫ്.​സി

    • മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ: മി​ക്കെ​ൽ ലാ​ഡോ പ്ലാ​ന
    • പ്ര​ധാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ൾ: മൈ​ക്ക​ൽ സൂ​സൈ​രാ​ജ്
    • നി​ജോ ഗി​ൽ​ബ​ർ​ട്ട്
    • റ​ഫീ​ഖ് അ​ലി സ​ർ​ദാ​ർ (ജി.​കെ)
    • റാ​ഷി​ദ് ഐ​ത് അ​റ്റ്മാ​നെ

    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി

    • മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ: എ​വ​ർ അ​ഡ്രി​യാ​നോ
    • ഡെ​മാ​ൽ​ഡെ
    • പ്ര​ധാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ൾ: കെ. ​പ്ര​ശാ​ന്ത്
    • സി​മെ​ലി​ൻ ഡോം​ഗ​ൽ
    • സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ റി​ങ്ക​ൺ ലു​ക്കു​മി
    • റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് ഒ​സെ അ​ഗ്യേ​മാ​ങ്
    • അ​ജ​യ് അ​ല​ക്സ്
    • എം. ​മ​നോ​ജ്

    ടി.​വി.​എം കൊ​മ്പ​ൻ​സ് എ​ഫ്.​സി

    • മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ: ജെ​യിം​സ് എം.​സി അ​ലൂ​ൺ
    • പ്ര​ധാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ൾ: അ​ന്റ​മ​ർ ബി​സ് പോ ​ഇ​വ​ൻ​ഗാ​ലി​സ​റ്റ
    • പാ​ട്രി​ക് സി​ൽ​വ മോ​ട
    • സ​ൽ​മാ​ൻ ര​ഞ്ജ​ൻ സി​ങ്

    മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി

    • മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ: മി​ഗ്വ​ൽ കോ​റ​ൽ
    • പ്ര​ധാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ൾ: ജോ​ൺ കെ​ന്ന​ഡി
    • റോ​യ് കൃ​ഷ്ണ
    • കൊ​മ്രോ​ൺ തു​ർ​സു നോ​വ്
    • പി.​എ. അ​ഭി​ജി​ത്ത്
    • റി​ഷാ​ദ് ഗ​ഫൂ​ർ
    • ഗ​നി നി​ഗം
    • മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ർ​ഷാ​ദ്

    ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ഫ്.​സി

    • മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ: മാ​ന്വ​ൽ സ​ഞ്ജ​സ് മു​റി​യാ​സ്
    • പ്ര​ധാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ൾ: എ​ർ​നെ​സ്റ്റി​ൻ ല​വ്സം​ബ
    • നി​ദാ​ൽ സ​യ്ദ്
    • അ​സി​യ​ർ ഗോ​മ​സ്
    • അ​ഡ്രി​യ​ൻ സാ​ർ​ഡി​നീ​റോ
    • വി. ​മി​ഥു​ൻ

    തൃ​ശൂ​ർ എ​ഫ്.​സി

    • മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ: ആ​ൻ​ഡ്രേ ചെ​ർ​ണി​ഷോ​വ്
    • പ്ര​ധാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ൾ: മെ​യി​ൽ​സ​ൺ അ​ൽ​വ​സ്
    • ലെ​ന്നി റോ​ഡ്രി​ഗ​സ്
    • സു​മി​ത്ത് രാ​തി

    ഫി​ക്സ്ച​ർ

    • ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ - 2 രാ​ത്രി 7.30 - ഇ.​എം.​എ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് - കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി x ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി -
    • ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ -3 രാ​ത്രി 7.30 പ​യ്യ​നാ​ട് സ്റ്റേ​ഡി​യം, മ​ല​പ്പു​റം - മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി x തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി
    • ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 5 രാ​ത്രി 7.30, ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം - കൊ​മ്പ​ൻ എ​ഫ്.​സി x ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സ്
    • ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10 രാ​ത്രി 7.30, ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം - കൊ​മ്പ​ൻ എ​ഫ്.​സി x ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി
    • ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 11 രാ​ത്രി 7.30, ഇ.​എം.​എ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് - കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി x തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി
    • ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ -12 രാ​ത്രി 7.30, പ​യ്യ​നാ​ട് സ്റ്റേ​ഡി​യം, മ​ല​പ്പു​റം - മ​ല​പ്പു​റം എ​ഫ്.​സി x ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സ്
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala super leagueFootball NewsFootball MatchSeason-2
    News Summary - Kerala Super League; Hours left to roll the ball
    Similar News
    Next Story
    X