    പുതിയ താരങ്ങളെത്തി; ജീവന്മരണ പോരാട്ടത്തിന് ഫോഴ്സ കൊച്ചി

    സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള; ഇന്നത്തെ മത്സരം കാലിക്കറ്റ് എഫ്.സിയുമായി
    ഫോ​ഴ്‌​സ കൊ​ച്ചി താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    കൊ​ച്ചി: തോ​റ്റു​തോ​റ്റ്​ പി​ന്നി​ലാ​യ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് ടീം ​ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി ഒ​ടു​വി​ൽ പു​തു​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ. മൂ​ന്ന് വി​ദേ​ശി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ലു പു​തി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ടീം ​സ്വ​ന്തം ഫോ​ഴ്‌​സ് കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഫോ​ഴ്സ​യു​ടെ ആ​റാം മ​ത്സ​രം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്‌ എ​ഫ്.​സി​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്. ഹോം​ഗ്രൗ​ണ്ടാ​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ഹാ​രാ​ജാ​സി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 7.30നാ​ണ് മ​ത്സ​രം.

    വി​ദേ​ശ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ല​രും പ​രി​ക്കി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​ണെ​ന്ന​ത് ടീ​മി​നെ വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​ണ് പു​തി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് സ്പാ​നി​ഷ് താ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു ഉ​ഗാ​ണ്ട​ൻ താ​ര​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ് ടീ​മി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്ക് പ​റ്റി​യ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി ഉ​ഗാ​ണ്ട​ൻ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ അ​മോ​സ്, സ്പാ​നി​ഷ് മി​ഡ്‌ ഫീ​ൽ​ഡ​ർ മാ​ർ​ക്ക്‌ വ​ർ​ഗ​സ്, സ്പാ​നി​ഷ് സെ​ന്റ​ർ ബാ​ക് താ​രം എ​ൻ​ട്രി​കെ, മ​ല​യാ​ളി അ​ണ്ട​ർ 23 വി​ങ്ങ​ർ അ​ഭി​ത് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ സൈ​നി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ ഫോ​ഴ്സ എ​ടു​ത്ത​ത്.

    സ്പാ​നി​ഷ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഐ​ക്ക​ർ ഹെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ്, റാ​മോ​ൺ ഗാ​ർ​ഷ്യ, മ​ല​യാ​ളി താ​രം പി. ​ജി​ഷ്ണു എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സാ​ര​മാ​യ പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ചെ​യ്യേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. കൂ​ടാ​തെ സ്റ്റാ​ർ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ നി​ജോ ഗി​ൽ​ബ​ർ​ട്ട്, ബ്ര​സീ​ൽ താ​രം ഡ​ഗ്ലാ​സ് ടാ​ർ​ഡി​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ക​ളി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​വി​ധം പ​രി​ക്കി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​ണ്. ഒ​പ്പം റെ​ഡ് കാ​ർ​ഡ്​ വാ​ങ്ങി​യ ഗി​ഫ്റ്റി ഗ്രേ​ഷ്യ​സി​നും പു​റ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. പ്ര​ധാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ക്കു​മൂ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​ക​ളി​ക​ളി​ലും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി, പു​തി​യ​താ​ര​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ജീ​വ​ന്മ​ര​ണ പോ​രാ​ട്ടം എ​ന്ന നി​ല​ക്കാ​ണ്.

    അ​ഞ്ചു​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി എ​ട്ട് പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​റ്റ തോ​ൽ​വി​ക്ക് പ​ക​രം​വീ​ട്ടാ​നും പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ജീ​വ​ന്മ​ര​ണ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി​യി​ലൂ​ടെ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ ഇ​നി​യും പ്ര​തീ​ക്ഷ അ​സ്ത​മി​ക്കാ​തെ കൊ​ച്ചി​യി​ലെ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും ടീ​മി​നും ക​രു​ത്തേ​കും.

