Madhyamam
    Football
    Posted On
    22 Oct 2025 12:19 AM IST
    Updated On
    22 Oct 2025 12:19 AM IST

    സംസ്ഥാന സീനിയര്‍ ഫുട്‌ബാള്‍: ഇടുക്കിയെ വീഴ്ത്തി തൃശൂര്‍ ജേതാക്കള്‍

    state senior football
    സംസ്ഥാന സീനിയർ ഫുട്ബാൾ ജേതാക്കളായ തൃശൂർ

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ ന​ട​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സീ​നി​യ​ര്‍ ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ല്‍ തൃ​ശൂ​ര്‍ ജേ​താ​ക്ക​ള്‍. ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഇ​ടു​ക്കി​യെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ തോ​ല്‍പി​ച്ചാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ളും.

    26ാം മി​നി​റ്റി​ല്‍ ബോ​ക്‌​സി​ന​ക​ത്ത് ഇ​ടു​ക്കി താ​രം പ​ന്ത്​ കൈ​കൊ​ണ്ട് ത​ട​ഞ്ഞ​തി​ന് വി​ധി​ച്ച പെ​നാ​ല്‍റ്റി തൃ​ശൂ​രി​നാ​യി പി. ​സ​ന്തോ​ഷ് അ​നാ​യാ​സം വ​ല​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. 32ാം മി​നി​റ്റി​ല്‍ അ​ബി​ന്‍ കൃ​ഷ്ണ​യി​ലൂ​ടെ ലീ​ഡു​യ​ര്‍ത്തി. വ​ല​ത് വി​ങ്ങി​ല്‍നി​ന്ന് പി.​എ. നാ​സ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യ പാ​സ്, വ​ല​ക്ക് ഇ​ട​തു​ഭാ​ഗ​ത്താ​യി നി​ല​യു​റ​പ്പി​ച്ച അ​ബി​ന്‍ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യൊ​രു ഷോ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്രീ ​ക്വാ​ര്‍ട്ട​റി​ല്‍ കൊ​ല്ല​ത്തെ​യും ക്വാ​ര്‍ട്ട​റി​ല്‍ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ​യും സെ​മി​യി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ കോ​ട്ട​യ​ത്തെ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണ് തൃ​ശൂ​ര്‍ ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ഖ് ആ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍. ഇ​ടു​ക്കി ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍ വി​ബി​ന്‍ വി​ധു ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ കെ.​എ​സ്. സ​ന്ദീ​പ് ആ​ണ് മി​ക​ച്ച ഗോ​ള്‍കീ​പ്പ​ര്‍. വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് ടി.​ജെ. വി​നോ​ദ് എം.​എ​ല്‍.​എ​യും കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്‌.​സി സി.​ഇ.​ഒ മാ​ത്യു കോ​ര​ത്തും ചേ​ര്‍ന്ന് ട്രോ​ഫി​ക​ള്‍ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    വി.​പി. ശ്രീ​നി​ജി​ന്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ, അം​ബ​രീ​ഷ്, ടോം ​ജോ​സ്, ഷാ​ജി കു​ര്യ​ന്‍, വി​ജു ചൂ​ള​ക്ക​ല്‍, പി. ​അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍, പി.​വി. ആ​ന്റ​ണി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ വി​വി​ധ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

