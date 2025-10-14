സീനിയര് ഫുട്ബാള്: മലപ്പുറവും കാസർകോടും ക്വാര്ട്ടറില്text_fields
കൊച്ചി: സംസ്ഥാന സീനിയര് ഫുട്ബാള് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പിന്റെ ആദ്യദിനം കാസർകോട്, മലപ്പുറം ടീമുകള്ക്ക് തകര്പ്പന് ജയം. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജ് ഗ്രൗണ്ടില് ആരംഭിച്ച ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഒന്നാം ദിനം ജയത്തോടെ ഇരുടീമുകളും ക്വാര്ട്ടര് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില് വയനാടിനെ പെനാല്റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലാണ് (5-3) കാസർകോട് കീഴടക്കിയത്. എതിരില്ലാത്ത ഒമ്പതു ഗോളുകള്ക്കാണ് മലപ്പുറം പത്തനംതിട്ടയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
കാസർകോട്-വയനാട് മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയില് രണ്ട് ഗോളിന് പിന്നില് നിന്ന ശേഷമായിരുന്നു തിരിച്ചുവരവ്. നിശ്ചിത സമയത്ത് സമനില ആയതിനാൽ പെനാല്റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീങ്ങി. മലപ്പുറം-പത്തനംതിട്ട മത്സരത്തിൽ മുഹമ്മദ് മുബീന് ഹാട്രിക് നേടിയപ്പോൾ ഹാഷിര്, നന്ദു കൃഷ്ണ എന്നിവര് ഇരുവട്ടം എതിര്വല കുലുക്കി. റിസ്വാന് ഷൗക്കത്ത്, ജന്ബാസ് എന്നിവരാണ് മറ്റു സ്കോറര്മാര്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register