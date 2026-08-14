Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightമിസ്സായ മെസ്സി;...
    Football
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 12:13 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 12:13 AM IST

    മിസ്സായ മെസ്സി; സ്​പോൺസർക്കായി ‘മികച്ച സേവുകൾ’

    text_fields
    bookmark_border
    മിസ്സായ മെസ്സി; സ്​പോൺസർക്കായി ‘മികച്ച സേവുകൾ’
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ഇ​തി​ഹാ​സം ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യെ​യും അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന ടീ​മി​നെ​യും കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ന​ട​ന്ന ‘ക​ള്ള​ക്ക​ളി’​യി​ൽ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ല ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ‘ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ’ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്ത്. സ്​​പോ​ൺ​സ​റാ​യ ആ​ർ.​ബി.​സി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന ഫു​ട്​​ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (എ.​എ​ഫ്.​എ) ഈ​ടാ​ക്കി​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​യ​ത​ന്ത്ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ തേ​ടി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സു​പ്ര​ധാ​ന തെ​ളി​വും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന ടീം ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്താ​ത്ത​ത്​ മൂ​ലം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ മു​ൻ കാ​യി​ക​മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്​​ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ വേ​ണ്ടി അ​ന്ന​ത്തെ കാ​യി​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ൽ പി​ന്മാ​റ്റം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു. ​സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന ടീ​മി​ന്‍റെ പി​ന്മാ​റ്റം സ​ർ​ക്കാ​റി​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ്ര​യാ​സം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ കാ​യി​ക വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഈ ​ക​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റു​ടെ ന​യ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ്​ കാ​യി​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ക​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​താ​യ​ത്​ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ഫീ​സ് അ​ട​ക്കാ​ൻ വൈ​കി​യ​തി​നു എ.​എ​ഫ്.​എ ഈ​ടാ​ക്കി​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ക​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ 2025 ജൂ​ലൈ ഏ​ഴി​നാ​ണ്​ ക​ത്ത​യ​ച്ച​ത്.

    എ.​എ​ഫ്.​എ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ക​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന​യു​ടെ പി​ന്മാ​റ്റം സ​ർ​ക്കാ​റി​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​യാ​സം ഉ​ണ്ടാ​ക്കും. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ സ​ൽ​പ്പേ​രി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ഫ​ണ്ട്‌ ശേ​ഖ​ര​ണം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​കു​മെ​ന്നും ക​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന ടീ​മി​ന്‍റെ വ​ര​വ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ത്രി​ക​ക്ഷി ഏ​ർ​പ്പാ​ടാ​ണെ​ന്നും ക​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    സ്പോ​ൺ​സ​റെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത് നി​കു​തി വ​കു​പ്പും വ​ഴി​വി​ട്ട നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. സ്പോ​ൺ​സ​റാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ബ്രോ​ഡ്കാ​സ്റ്റി​ങ് ക​മ്പ​നി 126 കോ​ടി രൂ​പ കൈ​മാ​റി​യ​തി​ന്‍റെ സേ​വ​ന നി​കു​തി 22.68 കോ​ടി രൂ​പ അ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നു നി​കു​തി വ​കു​പ്പ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് 2025 ജൂ​ണി​ലാ​ണ്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് മു​ത​ൽ അ​യ​ച്ച അ​ഞ്ച്​ സ​മ​ൻ​സു​ക​ളും സ്പോ​ൺ​സ​ർ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം സ​മ​യം നീ​ട്ടി​ന​ൽ​കി. സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ 30ന് ​ന​ൽ​കി​യ സ​മ​ൻ​സി​ലാ​ണ് ആ​ഗ​സ്റ്റ് മൂ​ന്നി​ന്​ ഹാ​ജ​രാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tax evasionLionel Messisports ministerArgentina Football TeamReporter Broadcasting Company
    News Summary - സ്​പോൺസർക്കായി ‘മികച്ച സേവുകൾ’
    Similar News
    Next Story
    X