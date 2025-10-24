Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 10:12 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 10:12 PM IST

    ഗ്രൗണ്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി അൽ നസ്ർ താരത്തിനൊപ്പം സെൽഫി; മലയാളി ആരാധകന് ജയിൽശിക്ഷ

    ഗ്രൗണ്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി അൽ നസ്ർ താരത്തിനൊപ്പം സെൽഫി; മലയാളി ആരാധകന് ജയിൽശിക്ഷ
    പനാജി: എഫ്.സി ഗോവ-അൽ നസ്ർ മത്സരത്തിനിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ അതി​ക്രമിച്ച് കയറി അൽ നസ്ർ താരം ജാവോ ഫെലിക്സിനൊപ്പം സെൽഫിയെടുത്ത മലയാളി ആരാധകന് ജയിൽശിക്ഷ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗോവ ഫത്തോഡ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന എ.എഫ്.സി മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. മലയാളി ആരാധകൻ ജാവോ ഫെലിക്സിനെ കെട്ടിപിടിക്കുകയും സെൽഫി എടുക്കുകയുമായിരുന്നു.

    രണ്ട് ഫുട്ബാൾ താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാക്കിയതിനാണ് ഇയാൾക്ക് ഒരു രാത്രി ജയിലിൽകളിയേണ്ടി വന്നത്. മത്സരത്തിന്റെ ഇടവേളക്കിടെയാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സുരക്ഷ മറികടന്ന് ഇയാൾ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.ഞങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച് കടന്നയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. അറസ്റ്റ് ഈകേസിൽ ആവശ്യമില്ല. പ്രതിയെ കസ്റ്റടിയിലെടുത്തു. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ഇയാൾ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ തുടർന്നുവെന്നും ഗോവ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ആരാധകന്റെ നടപടിയിൽ എഫ്.സി ഗോവക്ക് പിഴശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. 8.8 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും പിഴശിക്ഷ.

    അ​ൽ​ന​സ്റിനോട് പൊരുതി തോറ്റ് എ​ഫ്.​സി ഗോ​വ

    പ​നാ​ജി: ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​രു​ത്ത​രാ​യ അ​ൽ​ന​സ്ർ മു​ഖാ​മു​ഖം നി​ന്ന എ.​എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് 2 ഗ്രൂ​പ് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​ഫ്.​സി ഗോ​വ പൊ​രു​തി​ത്തോ​റ്റു. ആ​ദ്യം ര​ണ്ടു ഗോ​ള​ടി​ച്ച് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ പ​ല​വ​ട്ടം പ​രീ​ക്ഷി​ച്ച​തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് സ്വ​ന്തം മൈ​താ​ന​ത്ത് ഗോ​വ​ക്കാ​ർ തോ​ൽ​വി സ​മ്മ​തി​ച്ച​ത്.

    10ാം മി​നി​റ്റി​ൽ എ​യ്ഞ്ച​ലോ ഗ​ബ്രി​യേ​ൽ അ​ൽ​ന​സ്റി​നെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. 27ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഹാ​റൂ​ൻ ക​മാ​റ ലീ​ഡു​യ​ർ​ത്തി. ആ​ദ്യ പ​കു​തി അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ബ്രൈ​സ​ൺ ഗോ​വ​ക്കാ​യി ഒ​രു ഗോ​ൾ മ​ട​ക്കി.

    മത്സരത്തിന്‍റെ അവസാന നിഷത്തില്‍ ഡേവിഡ് ടിമോര്‍ ചുവപ്പുകാര്‍ഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ 10 പേരുമായാണ് ഗോവ മത്സരം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളില്‍ ഗോവയുടെ മൂന്നാം തോല്‍വിയാണിത്.

    Girl in a jacket

    News Summary - Kerala fan behind bars after invading pitch for hug, selfie with Cristiano Ronaldo’s teammat
