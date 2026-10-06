മുന്നേറ്റത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്; മുഹമ്മദ് സനാനും റാംലുൻഛുങ്ങയും മഞ്ഞപ്പടക്കൊപ്പംtext_fields
കൊച്ചി: ഐ.എസ്.എൽ പതിമൂന്നാം സീസണിന് മുന്നോടിയായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ പുതിയ സൈനിങ്ങുകൾ തുടരുന്നു. ഇന്ത്യൻ മുന്നേറ്റ താരങ്ങളായ കെ. മുഹമ്മദ് സനാനെയും റാംലുൻഛുങ്ങയെയും ടീമിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് കെ.ബി.എഫ്സി. ജംഷഡ്പൂർ എഫ്.സിയിൽ നിന്നുള്ള 22കാരനായ മലയാളി താരം സനാൻ 2028-29 സീസൺ അവസാനം വരെയുള്ള ദീർഘകാല കരാറിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെത്തുന്നത്. എസ്.സി ഡൽഹിയിൽനിന്നുള്ള 25കാരനായ റാംലുൻഛുങ്ങയുമായി 2027-28 സീസൺ വരെയാണ് കരാർ.
റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ യംഗ് ചാംപ്സ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെയാണ് സനാൻ ഫുട്ബാൾ പരിശീലനം സജീവമാക്കിയത്. 2023ൽ ജംഷഡ്പൂർ എഫ്.സിയിലൂടെ സീനിയർ തലത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച താരം 2023-24 സീസണിൽ 20 ഐ.എസ്.എൽ ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ചു. 2024-25 സീസണിൽ 24 ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ കൂടി ബൂട്ടണിഞ്ഞതോടെ ജംഷഡ്പൂരിന്റെ മുന്നേറ്റനിരയിലെ സ്ഥിരസാന്നിധ്യമായി. പ്രധാനമായും ഇടത് വിങ്ങിൽ കളിക്കുന്ന സനാന് വലത് വിങ്ങിലും സെൻട്രൽ അറ്റാക്കിങ് പൊസിഷനുകളിലും കളിക്കാനാകും. 22-ാം വയസ്സിൽ തന്നെ ഐ.എസ്.എല്ലിൽ 40ലേറെ മത്സരങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പത്തുമായാണ് സ്വന്തം നാട്ടിലെ ക്ലബിലേക്ക് സനാൻ എത്തുന്നത്.
മിസോറമിലെ കൊലാസിബ് സ്വദേശിയായ റാംലുൻഛുങ്ങ ഐസ്വാൾ എഫ്.സിയിലൂടെയാണ് പ്രഫഷനൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. 2020ൽ സീനിയർ ഫുട്ബാളിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച താരം പിന്നീട് ഹൈദരാബാദ് എഫ്.സിയിലെത്തി. 2022-23 സീസണിൽ ശ്രീനിധി ഡെക്കാനായി ലോണിൽ കളിച്ച റാംലുൻഛുങ്ങ 22 ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ട് ഗോളും ആറ് അസിസ്റ്റും നേടി. തുടർന്ന് ഹൈദരാബാദ് എഫ്.സിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ താരം 2023-24 സീസണിൽ ഐ.എസ്.എല്ലിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു.
റാംലുൻഛുങ്ങ ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന പ്രീസീസൺ ക്യാമ്പിൽ ടീമിനൊപ്പം പരിശീലനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീം ഗോൾകീപ്പർ അമരീന്ദർ സിങ്, മിഡ്ഫീൽഡർ മുഹമ്മദ് യാസിർ എന്നിവർ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നിരുന്നു.
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