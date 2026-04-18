    date_range 18 April 2026 11:12 PM IST
    date_range 18 April 2026 11:12 PM IST

    തട്ടകത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ആദ്യ ജയം

    ജാം​ഷ​ഡ്പു​ർ എ​ഫ്‌.​സി​യെ തോൽപിച്ചത് എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്
    തട്ടകത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ആദ്യ ജയം
    കൊ​ച്ചി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ണി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യും സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​ക​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ​യും ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി. ക​ലൂ​ർ ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജാം​ഷ​ഡ്പു​ർ എ​ഫ്‌.​സി​യെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ നി​ഹാ​ൽ സു​ധീ​ഷും വി​ബി​ൻ മോ​ഹ​ന​നും സ്കോ​ർ ചെ​യ്തു. ജ​യ​ത്തോ​ടെ 10 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ട്ട് പോ​യ​ന്റു​മാ​യി 11ാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റി ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ്. പു​തി​യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ആ​ഷ്‌​ലി വെ​സ്റ്റ്‌​വു​ഡി​ന് കീ​ഴി​ൽ ടീം ​മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് നി​ല​വി​ലെ കാ​ഴ്ച.

    ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ​ത​ന്നെ ആ​ധി​പ​ത്യം ഉ​റ​പ്പി​ച്ച ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് പ​ന്തി​നു​മേ​ൽ പൂ​ർ​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. 12ാം മി​നി​റ്റി​ൽ കെ​വി​ൻ യോ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ത്രൂ ​ബാ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ബെ​നാ​രി​ഫ് ബോ​ക്സി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പാ​സ് യു​വ​താ​രം നി​ഹാ​ൽ സു​ധീ​ഷ് കൃ​ത്യ​മാ​യി വ​ല​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​ട​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ ക​രീം ബെ​നാ​രി​ഫി​ന് പ​ക​രം വി​ബി​ൻ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​ത് വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യി. 36ാം മി​നി​റ്റി​ൽ വി​ബി​നി​ലൂ​ടെ​ത്ത​ന്നെ ലീ​ഡ് ര​ണ്ടാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി. വ​ല​തു​വ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും ഫ്രാ​ഞ്ചു​വും നി​ഹാ​ലും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ബോ​ക്സി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന ക്രോ​സ് വി​ബി​ൻ ഹെ​ഡ​റി​ലൂ​ടെ വ​ല​യി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ട് ഗോ​ൾ ലീ​ഡോ​ടെ ര​ണ്ടാം പ​കു​തി തു​ട​ങ്ങി​യ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​നെ​തി​രെ തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കാ​നാ​യി ജാം​ഷ​ഡ്‌​പു​ർ ആ​വും​വി​ധം ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്തി​ല്ല. ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ അ​ർ​ഷ് ഷെ​യ്ഖി​ന്റെ സേ​വു​ക​ൾ തു​ണ​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക്ലീ​ൻ ഷീ​റ്റ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി. 84ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ബെ​ർ​ത്തോ​മി​യോ​യെ ഫൗ​ൾ ചെ​യ്ത​തി​ന് ജാം​ഷ​ഡ്‌​പു​ർ താ​രം സ്റ്റീ​ഫ​ൻ എ​സെ ചു​വ​പ്പ് കാ​ർ​ഡ് ക​ണ്ട് പു​റ​ത്തു​പോ​യ​തും ആ​തി​ഥേ​യ​ർ​ക്ക് അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി. പ​ത്തു​പേ​രാ​യി ചു​രു​ങ്ങി​യ ജാം​ഷ​ഡ്പു​രി​നെ​തി​രെ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് മി​ക​ച്ചു​നി​ന്നു. ഒ​മ്പ​ത് ക​ളി​ക​ളി​ൽ 15 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ജാം​ഷ​ഡ്പു​ർ. ഏ​പ്രി​ൽ 23ന് ​കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ഒ​ഡി​ഷ എ​ഫ്‌.​സി​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം.

    TAGS:ISLJamshedpur FCKerala Blasters FCkbfcISL 2026
    News Summary - Kerala Blasters Secure First Home Win; Nihal and Vibin Score in 2-0 Victory Over Jamshedpur FC.
