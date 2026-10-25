അവസരങ്ങളെല്ലാം തുലച്ച് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്; ആദ്യ ഹോം മത്സരത്തിൽ മുംബൈ സിറ്റിയുമായി ഗോൾരഹിത സമനില

അവസരങ്ങളെല്ലാം തുലച്ച് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്; ആദ്യ ഹോം മത്സരത്തിൽ മുംബൈ സിറ്റിയുമായി ഗോൾരഹിത സമനിലtext_fields
കൊച്ചി: സീസണിൽ ആദ്യമായി സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ പന്ത് തട്ടാനിറങ്ങിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിയോട് ഗോൾരഹിത സമനില. സ്വന്തം ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ ലഭിച്ച കണക്കില്ലാത്ത സുവർണാവസരങ്ങളൊന്നും മുതലെടുക്കാനാവാത്തതാണ് ടീമിന് തിരിച്ചടിയായത്. നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ സീസണിലെ രണ്ടാം ജയം തേടിയിറങ്ങിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരെ നിരാശരാക്കുന്ന കളിയാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഒട്ടനവധി ഗോൾ സാധ്യതകളാണ് ടീം പാഴാക്കിക്കളഞ്ഞത്. ലൈനപ്പിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളിലും പിഴവുകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടതോടെ കോച്ച് ആഷ്ലി വെസ്റ്റ്വുഡിന്റെ അസംതൃപ്തിയും മത്സരത്തിനിടെ പ്രകടമായി.
ഇരു ടീമുകളുടെയും ഗോൾവല കാത്ത അമരീന്ദർ സിങ്ങും ടി.പി. രഹനേഷും നടത്തിയ മികച്ച സേവുകളാണ് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി നിർണയിച്ചത്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നിരയിൽ ആദ്യമായി ആദ്യ ഇലവനിൽ കളത്തിലിറങ്ങിയ ഗോൾകീപ്പർ അമരീന്ദർ സിങ് തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഇരുപകുതികളിലുമായി ഇരുടീമുകൾക്കും അനവധി ഗോൾവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഒന്നുപോലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മത്സരത്തിന്റെ 53-ാം മിനിറ്റിൽ മുംബൈ താരം അജ്സലിന്റെ ഹെഡർ പോസ്റ്റിൽ തട്ടി മടങ്ങിയത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വലിയൊരു രക്ഷപ്പെടലായി.
ഫ്രെഡി ലാലാമാവ്മ നയിച്ച മുന്നേറ്റനിരയിൽ അഡ്രിയാൻ ലൂണ, സനാൻ, നെബോജ്സ കോസോവിച്ച് എന്നിവർ മികച്ച ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും മുംബൈയുടെ ഉറച്ച പ്രതിരോധവും രഹനേഷിന്റെ തകർപ്പൻ സേവുകളും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തടസ്സമായി. കളി തീരാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബാക്കിനിൽക്കെ (88-ാം മിനിറ്റിൽ) മുംബൈ താരം വൽപുയ ബോക്സിന് വെളിയിൽ നിന്ന് തൊടുത്ത ശക്തമായ ഷോട്ട് അമരീന്ദർ പറന്ന് തട്ടിയകറ്റി. ഇതിനിടയിൽ, മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റ അഡ്രിയാൻ ലൂണയ്ക്ക് കളം വിടേണ്ടി വന്നത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി.
കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനോട് ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തോറ്റ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്, പുതിയ പരിശീലകൻ ആഷ്ലി വെസ്റ്റ്വുഡിന് കീഴിൽ പ്രതിരോധനിരയിൽ അല്പം മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും, സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ സമനില കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.