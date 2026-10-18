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    കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് ഇന്ന് രണ്ടാം മത്സരം, മിഷൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്

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    കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് ഇന്ന് രണ്ടാം മത്സരം, മിഷൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്
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    ഗുവാഹതി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ണി​ലെ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്‌.​സി ഞാ‍യ​റാ​ഴ്ച ഇ​റ​ങ്ങു​ന്നു. ഗു​വാ​ഹ​തി​യി​ലെ ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി 7.30ന് ​തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റ് യു​നൈ​റ്റ​ഡാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. ഇ​ന്റ​ർ കാ​ശി​യെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് തോ​ൽ​പി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം വി​ജ​യ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്.

    ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ വി​ബി​ൻ മോ​ഹ​ന​നും അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ താ​രം ആ​ന്ദ്രെ ഗ്രീ​നും ല​ക്ഷ്യം ക​ണ്ട ക​ളി​യി​ൽ ജ​യ​ത്തോ​ടെ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കും ക​യ​റു​ക‍യു​ണ്ടാ​യി. ആ​ന്ദ്രെ ഗ്രീ​ൻ, ജെ​യിം​സ് ബോ​ൾ​ട്ട​ൺ, നെ​ബോ​ജ്ഷ കൊ​സോ​വി​ച്ച്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​നാ​ൻ, മോ​മോ യാ​ൻ​സാ​നെ, പോ​ൾ റാം​ഫാ​ങ്സൗ​വ, സു​മി​ത് ശ​ർ​മ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റ​ത്തി​നും ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു.

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ലെ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ തീ​വ്ര പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഗു​വാ​ഹ​തി​യി​ലെ​ത്തി‍യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ്. നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റ് ഹോം ​ടീം ആ​യ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​ക​ത്തി​ൽ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് ക​ളി​ക്കാ​നാ​വും ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഹെ​ഡ് കോ​ച്ച് ആ​ഷ്‌​ലി വെ​സ്റ്റ്‌​വു​ഡ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ക​ളി​യി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​തി​നാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കും. ക​ള​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ​യും ഒ​ത്തി​ണ​ക്ക​ത്തോ​ടെ​യും പൊ​രു​തി മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​വും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൗ​ത്യം. ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ ന​മ്മ​ൾ ജ​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​നി​യും ഒ​രു​പാ​ട് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടാ​നു​ണ്ട്. ക്ലീ​ൻ ഷീ​റ്റ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നും ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടാ​നും സാ​ധി​ച്ച​തും താ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ ഫി​റ്റ്ന​സോ​ടെ 90 മി​നി​റ്റും ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​തും തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും വ​ലി​യ പോ​സി​റ്റീ​വു​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മ​റു​വ​ശ​ത്ത് വ​മ്പ​ന്മാ​രാ​യ മോ​ഹ​ൻ ബ​ഗാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ജ​യ​ന്റ്സി​നെ 1-0 ന് ​തോ​ൽ​പി​ച്ച​തി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ലാ​ണ് ജു​വാ​ൻ പെ​ഡ്രോ ബെ​നാ​ലി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ജി​തി​ൻ എം.​എ​സ്, അ​ലാ​ദ്ദീ​ൻ അ​ജ​റാ​യ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​വും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ അ​ഷീ​ർ അ​ക്ത​റും ഗോ​ൾ​വ​ല​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഗു​ർ​മീ​ത് സി​ങ് അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് അ​വ​രു​ടെ ക​രു​ത്ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 25 ത​വ​ണ​യാ​ണ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സും നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റും നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മു​ൻ​തൂ​ക്കം ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സി​നാ​ണ്. ആ​റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റ് ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ​ത്തെ​ണ്ണം സ​മ​നി​ല​യി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ചു. കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ 1-1 എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സ​മ​നി​ല​യി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്.

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    News Summary - Kerala Blasters Face NorthEast United in Search of Second Straight Win
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