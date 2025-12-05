Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    5 Dec 2025 9:08 AM IST
    Updated On
    5 Dec 2025 9:08 AM IST

    ജൂ​നി​യ​ർ ഹോ​ക്കി ലോ​ക​ക​പ്പ്; ഇ​ന്ത്യ-​ബെ​ൽ​ജി​യം ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഇ​ന്ന്

    ജൂ​നി​യ​ർ ഹോ​ക്കി ലോ​ക​ക​പ്പ്; ഇ​ന്ത്യ-​ബെ​ൽ​ജി​യം ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഇ​ന്ന്
    ചെ​ന്നൈ: ജൂ​നി​യ​ർ ഹോ​ക്കി ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം. ക​രു​ത്ത​രാ​യ ബെ​ൽ​ജി​യം ആ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. പൂ​ൾ ബി-​യി​ൽ മൂ​ന്ന് അ​നാ​യാ​സ ജ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ് പി.​ആ​ർ. ശ്രീ​ജേ​ഷ് പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഘം ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ക​ട​ന്ന​ത്.

    ചി​ലി​യെ 7-0ത്തി​നും ഒ​മാ​നെ 17-0ത്തി​നും സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​നെ 5-0ത്തി​നും ത​ക​ർ​ത്തു. ആ​കെ 29 ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​രെ​ണ്ണം​പോ​ലും വ​ഴ​ങ്ങി​യി​ല്ല. ബെ​ൽ​ജി​യ​മാ​വ​ട്ടെ പൂ​ൾ ഡി-​യി​ൽ ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യി​രു​ന്നു. മ​റ്റു ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്പെ​യി​നി​നെ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡും ജ​ർ​മ​നി​യെ ഫ്രാ​ൻ​സും നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സി​നെ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യും നേ​രി​ടും.

