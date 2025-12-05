ജൂനിയർ ഹോക്കി ലോകകപ്പ്; ഇന്ത്യ-ബെൽജിയം ക്വാർട്ടർ ഇന്ന്text_fields
ചെന്നൈ: ജൂനിയർ ഹോക്കി ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ മത്സരം. കരുത്തരായ ബെൽജിയം ആണ് എതിരാളികൾ. പൂൾ ബി-യിൽ മൂന്ന് അനായാസ ജയങ്ങളുമായാണ് പി.ആർ. ശ്രീജേഷ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സംഘം ക്വാർട്ടറിൽ കടന്നത്.
ചിലിയെ 7-0ത്തിനും ഒമാനെ 17-0ത്തിനും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ 5-0ത്തിനും തകർത്തു. ആകെ 29 ഗോളുകൾ നേടിയപ്പോൾ ഒരെണ്ണംപോലും വഴങ്ങിയില്ല. ബെൽജിയമാവട്ടെ പൂൾ ഡി-യിൽ രണ്ടാംസ്ഥാനക്കാരായിരുന്നു. മറ്റു ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങളിൽ സ്പെയിനിനെ ന്യൂസിലൻഡും ജർമനിയെ ഫ്രാൻസും നെതർലൻഡ്സിനെ അർജന്റീനയും നേരിടും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register