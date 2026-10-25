ആരാധകരോട് മാപ്പ്പറഞ്ഞ് ഹൂലിയൻ അൽവാരസ്; ബാഴ്സ സ്വപ്നം ഉപേക്ഷിച്ചോ?text_fields
കഴിഞ്ഞ സമ്മർ ട്രാൻസ്ഫർ ജാലകത്തിൽ ക്ലബ് വിടാനായി കടുത്ത നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച അറ്റ്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് സ്ട്രൈക്കർ ഹൂലിയൻ അൽവാരസ് ഒടുവിൽ ആരാധകരോട് പരസ്യമായി ക്ഷമാപണം നടത്തി. എഫ്.സി ബാഴ്സലോണയിലേക്ക് ചേക്കേറാനായി മാഡ്രിഡ് ക്ലബ്ബുമായി കൊമ്പുകോർക്കുകയും സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിലാണ് 26-കാരനായ അർജന്റീന താരം ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. "ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്കിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് ആരാധകരോട് ആത്മാർത്ഥമായി മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് വലിയൊരു തെറ്റായിപ്പോയി," പ്രമുഖ സ്പാനിഷ് മാധ്യമമായ 'മാർക്ക'യ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അൽവാരസ് പറഞ്ഞു.
"ആരാധകർക്കുണ്ടായ ദേഷ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിലും ഇതുപോലെതന്നെ ദേഷ്യപ്പെടുമായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് അത്രയധികം പിന്തുണ നൽകിയവരാണ് അവർ. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ എന്നെ ചേർത്തുപിടിച്ച സഹതാരങ്ങൾക്കും ടീമിനും നന്ദി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു," അൽവാരസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഓസ്ട്രിയയ്ക്കെതിരെ അർജന്റീന 2-0 ന് വിജയിച്ച മത്സരത്തിന് ശേഷം നൽകിയ അഭിമുഖമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും തുടക്കമിട്ടത്. "ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത്. എന്റെ സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു!" - എന്നായിരുന്നു അൽവാരസിന്റെ പരസ്യപ്രഖ്യാപനം. ആഴ്ചകൾ നീണ്ട തർക്കങ്ങൾക്കും പടലപ്പിണക്കങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ജാലകം അടച്ചപ്പോൾ അറ്റ്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് മാനേജ്മെന്റ് ബാഴ്സലോണയിലേക്കുള്ള നീക്കം വീറ്റോ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ 2030 വരെ കരാറുള്ള അൽവാരസിന് റൊജിബ്ലാങ്കോസിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടി വന്നു.
അൽവാരസിന്റെ ക്ഷമാപണം താൽക്കാലിക ശാന്തത നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, താരം എഫ്.സി ബാഴ്സലോണയിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സ്പാനിഷ് മാധ്യമങ്ങളായ 'ഒൻഡ സെറോ', 'മുണ്ടോ ഡിപോർട്ടീവോ' എന്നിവയുടെ വിവരമനുസരിച്ച്, കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫർ ജാലകത്തിലെ തിരിച്ചടികളിൽ അസംതൃപ്തനായ അൽവാരസ് തന്റെ ഏജന്റായ ഫെർണാണ്ടോ ഹിഡാൽഗോയുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു.
പകരമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് റോഡ്രിയെ ബാഴ്സലോണയിലെത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ച പ്രമുഖ ഏജന്റ് പാബ്ലോ ബർക്വെറോയെ ഒപ്പം കൂട്ടാനാണ് താരത്തിന്റെ നീക്കം. ഇത് നൽകുന്ന സൂചന വ്യക്തമാണ്; അൽവാരസ് മാഡ്രിഡ് ആരാധകരോട് മാപ്പു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്ലബ്ബായ ബാഴ്സലോണയിലേക്ക് ചേക്കേറാനുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചുകളഞ്ഞിട്ടില്ല.