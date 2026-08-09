ഹോർഹെ മെസ്സി: ലയണൽ മെസ്സിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ നെടുംതൂൺ

ഹോർഹെ മെസ്സി: ലയണൽ മെസ്സിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ നെടുംതൂൺtext_fields
റൊസാരിയോ: ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ലയണൽ മെസ്സി വാഴുമ്പോൾ, ആ ഇതിഹാസ വളർച്ചയ്ക്ക് അടിത്തറയിട്ട വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ ഹോർഹെ മെസ്സി. ഒരു സാധാരണ സ്റ്റീൽ ഫാക്ടറി ജീവനക്കാരനിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ താരത്തിന്റെ ഏജന്റും ഉപദേശകനുമായി മാറിയ ഹോർഹെ, മെസിയുടെ കരിയറിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും തണലായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. മെസിയുടെ പ്രതിഭയെ ചെറുപ്പത്തിലേ തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെ ശരിയായ ദിശയിൽ നയിക്കുകയും ചെയ്തത് ഈ പിതാവാണ്.
ചെറുപ്പത്തിൽ മെസിയെ ബാധിച്ച ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വൈകല്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുട്ബോൾ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഭാരിച്ച തുക കണ്ടെത്താൻ അർജന്റീനയിലെ ക്ലബ്ബുകൾ മടിച്ചപ്പോൾ, ഹോർഹെ തളർന്നില്ല. തന്റെ മകന്റെ കഴിവിലുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ അദ്ദേഹം സ്പെയിനിലെ ബാഴ്സലോണ ക്ലബ്ബിനെ സമീപിച്ചു. മെസിയുടെ ചികിത്സാച്ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന ബാഴ്സലോണയുടെ ഉറപ്പിലാണ് ആ ചരിത്രപരമായ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നത്. ഹോർഹെയുടെ ഈ ധീരമായ തീരുമാനമാണ് മെസിയെ ലോകമറിയുന്ന താരം എന്ന നിലയിലേക്ക് വളർത്തിയത്.
കളിക്കളത്തിന് പുറത്ത് മെസിയുടെ കരിയർ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിൽ ഹോർഹെ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ബാഴ്സലോണയിലെ ദീർഘകാലത്തെ കരാറുകൾ, പിന്നീട് പി.എസ്.ജി, ഇന്റർ മയാമി എന്നീ ക്ലബ്ബുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയിലെല്ലാം പ്രധാന ചർച്ചകൾ നടത്തിയത് ഹോർഹെയായിരുന്നു. മെസിയുടെ ശ്രദ്ധ കളിക്കളത്തിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിച്ചതും, സാമ്പത്തികവും നിയമപരവുമായ കാര്യങ്ങൾ സുതാര്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്തതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനേജർ കൂടിയായ ഹോർഹെയായിരുന്നു.
വിജയങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ലയണൽ മെസിയെ വിനയാന്വിതനാക്കി നിർത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമാണ്. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും മാധ്യമശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് അകന്നുനിന്ന് മകന് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകിയ ഹോർഹെ മെസ്സി, ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഒരു 'പിതാവ്-മാനേജർ' കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. മെസി നേടിയ ഓരോ ട്രോഫിക്കും പിന്നിൽ ഹോർഹെയുടെ നിശബ്ദമായ ത്യാഗങ്ങളുടെയും പ്രയത്നങ്ങളുടെയും മുദ്രയുണ്ട്.
അർജന്റീനയിലെ റൊസാരിയോ എന്ന ചെറിയ നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളിൽ നിന്നാണ് ഈ യാത്രയുടെ തുടക്കം. സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളും കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളും വീർപ്പുമുട്ടിച്ചപ്പോഴും, മകന്റെ ഉള്ളിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രതിഭയെ ഒട്ടും കുറച്ചുകാണാൻ ഹോർഹെ തയ്യാറായില്ല. ജോലി കഴിഞ്ഞുള്ള വിശ്രമവേളകൾ മകന്റെ പരിശീലനത്തിനായി മാറ്റിവെച്ച അദ്ദേഹം, ഒരു കളിക്കാരന് ആവശ്യമായ മാനസിക കരുത്ത് ചെറുപ്പത്തിലേ മെസിയിൽ വളർത്തിയെടുത്തു.
കളിക്കളത്തിലെ ഓരോ തിരിച്ചടികളിലും വീഴ്ചകളിലും മെസിക്ക് തളരാതെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ തുണയായത് ഹോർഹെയുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. വിമർശനങ്ങൾ അലട്ടിയപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കടുപ്പമേറിയപ്പോഴും മകന് ചുറ്റും പ്രതിരോധ കോട്ടയായി അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടു. കേവലം ഒരു ഏജന്റ് എന്നതിലുപരി, മകന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും വഴികാട്ടിയാകാനും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കൂടെനിൽക്കുന്ന വിശ്വസ്തനായ ഒരു സുഹൃത്താകാനും ഹോർഹെ മെസ്സിക്ക് സാധിച്ചു.
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