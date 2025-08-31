Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    പിള്ളേരൊ​രു സി​ഗ്ന​ൽ ത​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്

    2023ന് ​ശേ​ഷം വി​ദേ​ശ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ആ​ദ്യ ജ​യം സ​മ്മാ​നി​ച്ച് ജ​മീ​ലും സം​ഘ​വും
    india wom against thajikistan
    ത​ജി​കി​സ്താ​നെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷം

    ഹി​സോ​ർ (ത​ജി​കി​സ്താ​ൻ): വി​ദേ​ശ മ​ണ്ണി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ജ​യി​ച്ച​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഒ​രു പ​ക്ഷേ ആ​രാ​ധ​ക​ർ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും മ​റ​ന്നു​കാ​ണും. 2023 ന​വം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ ​വി​ജ​യം. വ​ർ​ഷം ര​ണ്ടാ​വു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ നാ​ട്ടി​ലോ മ​റു​നാ​ട്ടി​ലോ ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സ് ഒ​രു ക​ളി പോ​ലും ജ​യി​ക്കാ​ത്ത ക​ല​ണ്ട​ർ വ​ർ​ഷ​മാ​യി 2024 നാ​ണ​ക്കേ​ടി​ന്റെ ച​രി​ത്രം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ഗോ​ർ സ്റ്റി​മാ​ക്കി​നെ പ​റ​ഞ്ഞു​വി​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന മ​റ്റൊ​രു വി​ദേ​ശ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ മ​നേ​ലോ മാ​ർ​ക്വേ​സ് ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം ത​ന്നെ മ​ട​ങ്ങി. സ്വ​​പ്ന​​ങ്ങ​​ളെ​ല്ലാം ന​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ട്ട് ലോ​​ക​ റാ​​ങ്കി​​ങ്ങി​​ൽ ഏ​​റെ പി​​റ​​കോ​​ട്ടു​​പോ​​യൊ​രു സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ അ​​മ​​ര​​ത്തേ​​ക്കാ​​യി​രു​ന്നു ഖാ​​ലി​​ദ് ജ​​മീ​​ൽ എ​​ന്ന നാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ കോ​ച്ചി​ന്‍റെ വ​ര​വ്. കാ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പി​ൽ ത​ജി​കി​സ്താ​നെ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് ജ​മീ​ൽ തു​ട​ക്കം ഗം​ഭീ​ര​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​റ്റ മ​ത്സ​രം കൊ​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​ഏ​റെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന് ക​ളി ക​ണ്ട​വ​ർ പ​റ​യി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും കി​ക്കോ​ഫി​ന് കാ​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​ർ​പോ​ലും തി​ക​യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ലോ​ക റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ 106ാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ വ​ല​യി​ൽ ര​ണ്ട് ത​വ​ണ പ​ന്തെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ നീ​ല​ക്ക​ടു​വ​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ൻ​വ​ർ അ​ലി​യും സ​ന്ദേ​ശ് ജി​ങ്കാ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു സ്കോ​റ​ർ​മാ​ർ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ഴ്സി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ച്ച മ​ല​യാ​ളി പ്ര​തി​രോ​ധ താ​രം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​വൈ​സി​ന്റെ നീ​ള​ൻ ത്രോ​യാ​ണ് അ​ഞ്ചാം മി​നി​റ്റി​ൽ അ​ൻ​വ​റി​ന്റെ ഗോ​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    അ​ൻ​വ​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ, ജി​ങ്കാ​നും സ്കോ​ർ ചെ​യ്തു. 23ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ പി​ഴ​വാ​ണ് ഷാ​രോ​ൺ സ​മി​യേ​വി​ലൂ​ടെ ത​ജി​കി​സ്താ​ൻ ഒ​രു ഗോ​ൾ മ​ട​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്, 70 മി​നി​റ്റോ​ളം ഗോ​ൾ വ​ഴ​ങ്ങാ​തി​രു​ന്ന​തും ആ​തി​ഥേ​യ​ർ​ക്ക് സ​മ​നി​ല സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നു​റ​പ്പി​ച്ച പെ​നാ​ൽ​റ്റി കി​ക്കി​ന് മു​ന്നി​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഗു​ർ​പ്രീ​ത് സി​ങ് സ​ന്ധു കോ​ട്ട കെ​ട്ടി​യ​തും അ​ർ​ഹി​ച്ച ജ​യം കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു.

    ഫി​ഫ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ 133ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​പ്പോ​ൾ. തോ​ൽ​വി​ക​ൾ തു​ട​ർ​ക്ക​ഥ​യാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച സു​നി​ൽ ഛേത്രി​യെ 41ാം വ​യ​സ്സി​ൽ തി​രി​ച്ചു​വി​ളി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം വ​രെ​യു​ണ്ടാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, ഛേത്രി​യി​ല്ലാ​ത്തൊ​രു പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് കൂ​ടി‍യാ​ണ് ജ​മീ​ൽ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​രു​ത്ത​രാ​യ ഇ​റാ​നെ​തി​രെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഇ​ന്ത്യ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങും. പി​ന്നെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള​ത് അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നെ​യാ​ണ്. സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​മ​റ്റ സം​ഘ​ത്തെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ന്ത്രി​ക​വ​ടി ജ​മീ​ലി​ന്റെ കൈ​ക​ളി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

