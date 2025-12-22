Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    22 Dec 2025 11:08 PM IST
    22 Dec 2025 11:08 PM IST

    ക​ളി​യ​ല്ല കാ​ര്യ​മാ​ണ്; കൈ​യി​ൽ കാ​ശി​ല്ല

    അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ,ബാ​ങ്ക് ബാ​ല​ൻ​സ് 19.89 കോ​ടി മാ​ത്രം; അധികം വേണ്ടത് 25.88 കോ​ടി രൂ​പ​
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​തി​ന​കം മാ​സ​ങ്ങ​ൾ വൈ​കി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബാ​ൾ 2025-26 ന​ട​ക്കു​മോ​യെ​ന്നു​പോ​ലും ഉ​റ​പ്പി​ല്ലാ​തി​രി​ക്കെ ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ. ആ​സ​ന്ന​മാ​വു​ന്ന പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നാ​യി എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫി​ന് ബാ​ങ്ക് ബാ​ല​ൻ​സാ​യു​ള്ള​ത് 19.89 കോ​ടി രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ജ​നു​വ​രി ​മു​ത​ൽ മെ​യ് മാ​സം​വ​രെ വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 25.88 കോ​ടി രൂ​പ​യെ​ങ്കി​ലും അ​ധി​കം വേ​ണം. സീ​നി​യ​ർ ടീം ​തു​ട​ർ തോ​ൽ​വി​ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ക​യും ഐ.​ എ​സ്.​ എ​ൽ ക്ല​ബു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മ​ര​വി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഐ ​ലീ​ഗും അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ളി​നെ മു​മ്പെ​ങ്ങു​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത്ര പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ന്ന​തെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു.

    50 കോ​ടി‍ രൂ​പ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫി​ന്റെ പ​ക്ക​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ ബാ​ങ്ക് ബാ​ല​ൻ​സായി കാണിക്കുന്നത് 19.89 കോ​ടി​യാ​ണ്. 21.63 കോ​ടി ഫി​ക്സ​ഡ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റാ​യും ബോ​ണ്ടാ​യും കി​ട​ക്കു​ന്നു. ഈ ​തു​ക​യും ഫി​ഫ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള 9.05 കോ​ടി​യും മ​റ്റു കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ഫ​ല​ത്തി​ൽ 19.89 കോ​ടി​യു​മാ​യാ​ണ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ 2026ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡു​മാ​യി മാ​സ്റ്റ​ർ റൈ​റ്റ്സ് ക​രാ​ർ പു​തു​ക്കേ​ണ്ട മാ​സ​മാ​ണ് ഈ ​ഡി​സം​ബ​ർ. ക​രാ​റ​നു​സ​രി​ച്ച് എ​ഫ്.​എ​സ്.​ഡി.​എ​ല്‍ 50 കോ​ടി രൂ​പ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന് ലഭിക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. പ​ക​ര​മാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​പ്രേ​ഷ​ണം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വാ​ണി​ജ്യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ഫ്.​എ​സ്.​ഡി.​എ​ല്ലി​ന് നൽകും. ക​രാ​ർ ഇനിയും പു​തു​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ​നി​ത ലീ​ഗ് ബം​ഗാ​ളി​ലെ വി​വി​ധ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് സം​പ്രേ​ഷ​ണ​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട സീ​നി‍യ​ർ പു​രു​ഷ ടീ​മി​ന് 2027 അ​വ​സാ​നം​വ​രെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ല. സീ​നി​യ​ർ, യൂ​ത്ത്, ജൂ​നി​യ​ർ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​രു​ഷ, വ​നി​ത ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് 14.21 കോ​ടി നീ​ക്കി​വെ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ജ​നു​വ​രി-​മേ​യ് കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഐ ​ലീ​ഗ് ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് വ​രെ ഡി​വി​ഷ​ൻ, വ​നി​ത ലീ​ഗ്, യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ്, സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി, സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്, അ​ണ്ട​ർ 17 എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ്, വി​വി​ധ ദേ​ശീ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കാ​യി 15.94 കോ​ടി, ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​നും ന​ട​ത്തി​പ്പി​നും 7.79 കോ​ടി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മറ്റു പ്രധാന ചെ​ല​വു​ക​ൾ.

