    Posted On
    date_range 23 April 2026 10:48 PM IST
    Updated On
    date_range 23 April 2026 10:50 PM IST

    കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഡാ...

    ഒ​ഡി​ഷ​ക്കെ​തി​രെ മി​ന്നും ജ​യ​വു​മാ​യി ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് (2-1)
    കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ഫു​ട്ബോ​ളി​ൽ ഒ​ഡീ​ഷ എ​ഫ്.​സി ക്കെ​തി​രെ ഗോ​ൾ നേ​ടു​ന്ന കേ​ര​ളാ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന്റെ വി​ക്ട​ർ

    ബെ​ർ​ത്യോ​​മു zബൈ​ജു കൊ​ടു​വ​ള്ളി

    കൊ​ച്ചി: ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടി​നെ ഭാ​ഗ്യ​മ​ണ്ണാ​ക്കി കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന് കൊ​ച്ചി​യി​ൽ മി​ന്നും ജ​യം. കോ​ച്ച് ആ​ഷ്ലി വെ​സ്റ്റ് വു​ഡി​നു കീ​ഴി​ലി​റ​ങ്ങി​യ ടീം ​സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​ക​ത്തെ ഭാ​ഗ്യ​വേ​ദി​യാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ, സീ​സ​ണി​ലെ മൂ​ന്നാം ജ​യ​വു​മാ​യി ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ട്. കൊ​ച്ചി ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യം സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച ആ​വേ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ടി.​ജി. പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​നു കീ​ഴി​ലി​റ​ങ്ങി​യ ഒ​ഡി​ഷ​യെ 2-1ന് ​ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് എ​ന്നും ഓ​ർ​ക്കാ​വു​ന്ന ജ​യം പോ​ക്ക​റ്റി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. ക​ളി​യു​ടെ 12ാം മി​നി​റ്റി​ൽ വി​ക്ട​ർ ബെ​ർ​തോ​മ്യൂ​വി​ന്റെ ബൂ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ ഗോ​ൾ പി​റ​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം റ​ഹീം അ​ലി​യി​ലൂ​ടെ തി​രി​ച്ച​ടി​ച്ച് ഒ​ഡി​ഷ ഒ​പ്പ​മെ​ത്തി.

    ഇ​തോ​ടെ, ആ​​ക്ര​മ​ണം മാ​റി​മ​റി​ഞ്ഞ ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ ഇ​ഞ്ചു​റി ടൈ​മി​ലെ മൂ​ന്നാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഗാ​ല​റി​യി​ലെ മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട ആ ​വി​ജ​യ ഗോ​ളെ​ത്തി. കോ​ർ​ണ​ർ കി​ക്കി​ലൂ​ടെ​യെ​ത്തി​യ പ​ന്തി​നെ ഒ​ഡി​ഷ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ അ​മ​രീ​ന്ദ​ർ സി​ങ്ങി​​നും മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്നു​ചാ​ടി​യ മ​ത്യാ​സ് ഹെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ് ആ​ണ് വ​ല​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ മൂ​ന്നാം വ​ട്ട​വും കേ​ര​ളം വ​ല​കു​ലു​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ഓ​ഫ്സൈ​ഡ് വി​ളി​ച്ച് നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. അ​വ​സാ​ന മി​നി​റ്റി​ൽ ഓ​പ​ൺ നെ​റ്റി​ൽ ഒ​ഡി​ഷ​ക്ക് സ​മ​നി​ല ഗോ​ളി​ന് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും പു​റ​ത്തേ​ക്ക​ടി​ച്ച​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ഭാ​ഗ്യ​മാ​യി മാ​റി.

    തു​ട​ർ തോ​ൽ​വി​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ നാ​ണം​കെ​ട്ട ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന്റെ പു​തി​യ കോ​ച്ചാ​യി ഏ​താ​നും ആ​ഴ്ച​ക​ൾ മു​മ്പാ​ണ് ആ​ഷ്ലി വെ​സ്റ്റ് വു​ഡ് സ്ഥാ​ന​മേ​റ്റ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ടീം ​വി​ജ​യ വ​ഴി​യി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. ഈ ​മാ​സം 11ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​നെ​ തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റി​നെ​തി​രെ സ​മ​നി​ല പി​ടി​ച്ച​ത്. ശേ​ഷം കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ജാം​ഷ​ഡ്പു​രി​നെ 2-0ത്തി​നും, ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​ഡി​ഷ​യെ 2-1നും ​വീ​ഴ്ത്തി പോ​യ​ന്റ് നി​ല​യി​ൽ ഒ​മ്പ​തി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റി. 11 ക​ളി​യി​ൽ 11 പോ​യ​ന്റാ​ണ് സ​മ്പാ​ദ്യം.

    TAGS:KochiISLblasters
    News Summary - "It's Blasters in Kochi! The Yellow Sea erupts as Kerala's own take the field
