Madhyamam
    Football
    Posted On
    10 Nov 2025 11:34 AM IST
    Updated On
    10 Nov 2025 11:34 AM IST

    എ ​വ​ൺ വി​ജ​യ​ത്തി​ള​ക്ക​വു​മാ​യി ഇ​റ്റ​ലി

    യു.​എ.​ഇ​യെ ത​ക​ർ​ത്ത് ഗ്രൂ​പ് സി-​വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി സെ​ന​ഗ​ൽ
    എ ​വ​ൺ വി​ജ​യ​ത്തി​ള​ക്ക​വു​മാ​യി ഇ​റ്റ​ലി
    ദോ​ഹ: ബ​ക്ക​റി സോ​ങ്കോ​യു​ടെ ഹാ​ട്രി​ക്കി​ൽ സെ​ന​ഗ​ൽ യു.​എ.​ഇ​യെ (5-0) ത​ക​ർ​ത്ത് ഗ്രൂ​പ് വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി നോ​ക്കൗ​ട്ട് റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. സെ​ന​ഗ​ലി​നു വേ​ണ്ടി സോ​ങ്കോ (19, 41, 60), സി​സ്സെ (പെ​നാ​ൽ​റ്റി -14), മെ​ൻ​ഡി (74) എ​ന്നി​വ​ർ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി. ര​ണ്ടു പ​രാ​ജ​യ​വും ഒ​രു സ​മ​നി​ല​യും നേ​ടി​യ യു.​എ.​ഇ ഇ​തോ​ടെ പു​റ​ത്താ​യി. അ​തേ​സ​മ​യം, കോ​സ്റ്റാ​റി​ക്ക​യ്‌​ക്കെ​തി​രാ​യ (3-1) വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ ക്രൊ​യേ​ഷ്യ അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു.

    സൗ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കെ​തി​രെ ഇ​റ്റ​ലി​ക്ക് (3-1) അ​നാ​യാ​സ വി​ജ​യം. ഇ​തോ​ടെ മൂ​ന്നു ക​ളി​യി​ലും വി​ജ​യി​ച്ച് ഗ്രൂ​പ് എ ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. നേ​ര​ത്തേ, ത​ന്നെ ഇ​റ്റ​ലി നോ​ക്കൗ​ണ്ട് റൗ​ണ്ട് സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം ഒ​രോ വി​ജ​യ​വും തോ​ൽ​വി​യും സ​മ​നി​ല​യും നേ​ടി​യ സൗ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക​യും അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. ബൊ​ളീ​വി​യ​ക്കെ​തി​രെ സ​മ​നി​ല വ​ഴ​ങ്ങി​യ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്.

    ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ഗോ​ളു​ക​ളൊ​ന്നും നേ​ടാ​നാ​കാ​തെ പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും ഖ​ത്ത​റി​ന് ബൊ​ളീ​വി​യ​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര​യെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് ഗോ​ള​ടി​കാ​ക​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

