Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 11:59 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 11:59 PM IST

    ഗസ്സയിലെ നരനായാട്ട്: ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ല​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​രി​ശീ​ല​ക സം​ഘ​ട​ന

    ഇ​റ്റ​ലി-​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി ഫി​ഫ​ക്കും യു​വേ​ഫ​ക്കും മു​ന്നി​ൽ
    ഗസ്സയിലെ നരനായാട്ട്: ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ല​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​രി​ശീ​ല​ക സം​ഘ​ട​ന
    റോം: ​ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ ന​ര​നാ​യാ​ട്ട് തു​ട​രു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ല​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ കോ​ച്ച​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (എ.​ഐ.​എ.​സി). ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ​തി​രെ ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​രം സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫു​ട്ബാ​ൾ സം​ഘ​ട​ന​ക്കും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും മു​ന്നി​ൽ ഈ ​ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

    ഈ ​അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന വെ​റും പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​മ​ല്ല ധാ​ർ​മി​ക അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണെ​ന്നും ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ബ്രി​യേ​ൽ ഗ്രാ​വി​ന​യെ​യും ഫി​ഫ​യ​യെും യു​വേ​ഫ​യെ​യും അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ത്തി​ൽ എ.​ഐ.​എ.​സി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രും ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​ർ​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റെ​ൻ​സോ ഉ​ലി​വി​യേ​രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ‘ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളെ എ​തി​ർ​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​വു​ക​യാ​ണ്. കാ​യി​ക​മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ടു​ന്ന മാ​ന​വി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളെ ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്’ ക​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച ഇ​റ്റ​ലി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പി.​എ​സ്.​ജി-​ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാം സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് കി​ക്കോ​ഫി​ന് മു​മ്പ് യു​വേ​ഫ ഫ​ല​സ്തീ​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ‘കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ കൊ​ല്ലു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്തു​ക, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ കൊ​ല്ലു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്തു​ക' എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മൈ​താ​ന​ത്ത് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച കൂ​റ്റ​ൻ ബാ​ന​റി​ലെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം. സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പ​രി​സ​ര​ത്തും മൈ​താ​ന​ത്തും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ​ര​മോ മ​ത​പ​ര​മോ പ്ര​ത്യ‍യ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മോ ആ​യ യാ​തൊ​ന്നും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന സ്വ​ന്തം ച​ട്ടം ലം​ഘി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു യു​വേ​ഫ​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു.

