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    Football
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 6:46 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 6:46 AM IST

    ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ വീ​ണ്ടും; ആശങ്കയോടെ മൈതാനം

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    ജം​ഷ​ഡ്പു​ർ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ പി​ന്മാ​റ്റം തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​വും
    ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ വീ​ണ്ടും; ആശങ്കയോടെ മൈതാനം
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    റാ​ഞ്ചി ബി​ർ​സ മു​ണ്ട സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്ന ഡ്യൂ​റ​ൻ​ഡ് ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​സ്.​സി ഡ​ൽ​ഹി​ക്കെ​തി​രെ ജംഷ​ഡ്പു​ർ എ​ഫ്.​സി​ക്കാ​യി ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ മ​ല​യാ​ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​നാ​നെ സ​ഹ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളി​ന് ജ​യി​ച്ചു. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തു​ന്ന ജംഷ​ഡ്പു​ർ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​ണ് ഡ്യൂ​റ​ൻ​ഡ് ക​പ്പ്

    കൊ​ച്ചി: ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ന​ട​ന്ന​ത് വെ​റും ത​ട്ടി​ക്കൂ​ട്ട് ലീ​ഗ്, ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും അ​ങ്ങ​നെ ത​ന്നെ​യാ​കു​മോ? ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ 2026-27 കി​ക്കോ​ഫി​ന് ഒ​രു മാ​സം പോ​ലു​മി​ല്ലെ​ന്നി​രി​ക്കെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ കാ​ൽ​പ​ന്തു​ക​ളി ആ​രാ​ധ​ക​ർ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ടെ​യും സം​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ന​ടു​വി​ലാ​ണ്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് പു​തി​യ സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മു​ൻ​നി​ര ടീ​മു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ജം​ഷ​ഡ്പു​ർ എ​ഫ്.​സി ക​ളി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക​ത്തെ​യൊ​ന്നാ​കെ ഞെ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ലീ​ഗി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക്ല​ബു​ക​ൾ ന​ൽ​കേ​ണ്ട തു​ക​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഗ​ഡു​വാ​യ 55 ല​ക്ഷം അ​ട​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ജം​ഷ​ഡ്പു​ർ എ​ഫ്.​സി, ഇ​നി ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​നി​ല്ല എ​ന്ന തീ​രു​മാ​നം അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ടാ​റ്റ ഗ്രൂ​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ടീം ​പി​ന്മാ​റി​യ​ത്. ഇ​ന്ന് ജം​ഷ​ഡ്പു​രി​ന് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് നാ​ളെ ഏ​തു ടീ​മി​നും സം​ഭ​വി​ക്കാ​നി​ട​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ ഇ​ഷ്ട​ടീ​മി​നൊ​പ്പം ജം​ഷ​ഡ്പൂ​രി​നെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ആ​രാ​ധ​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഒ​മ്പ​തു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള, 2021-22 സീ​സ​ണി​ൽ ലീ​ഗ് ഷീ​ൽ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജം​ഷ​ഡ്പൂ​രി​ന്‍റെ പി​ന്മാ​റ്റം ലീ​ഗി​നെ​യൊ​ന്നാ​കെ​യും മ​റ്റു ക്ല​ബു​ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ടീ​മി​ന്‍റെ പി​ൻ​മാ​റ്റ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഇ​തി​ഹാ​സം സു​നി​ൽ ഛേത്രി ​ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ രം​ഗ​ത്ത് തു​ട​രു​ന്ന അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മെ​ന്ന് കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി, സം​പ്രേ​ഷ​ണ വ​രു​മാ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലാ​ണ് മു​ൻ രീ​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തി​ക​ച്ചും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ, ലീ​ഗ് + പ്ലേ ​ഓ​ഫ് ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ സീ​സ​ൺ പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഹോം-​ആ​ൻ​ഡ്-​എ​വേ രീ​തി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​വ​രു​മെ​ന്ന തീ​രു​മാ​നം പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്. 2026 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് 2027 ഏ​പ്രി​ൽ വ​രെ നീ​ളു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പു​തി​യ സീ​സ​ൺ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും ക്ല​ബു​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​കോ​പ​ന​മി​ല്ലാ​യ്മ പ​ല​പ്പോ​ഴും സീ​സ​ൺ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​കാ​റു​ണ്ട്. ബം​ഗ​ളു​രു എ​ഫ്.​സി, കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി തു​ട​ങ്ങി​യ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​സ്ഥി​ര​ത​യും ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ന്റെ സു​ഗ​മ​മാ​യ സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് വി​ഘാ​ത​മാ​വു​ന്നു. ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​നെ പു​തി​യ ഉ​ട​മ​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത് വ​രു​ന്ന സീ​സ​ണി​ൽ ടീ​മി​ന്‍റെ വ​ൻ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും എ​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ശ​യി​ലാ​ണ് ആ​രാ​ധ​ക​ർ.

    ഗ്രാ​സ്റൂ​ട്ടിലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​വു​ന്നു -ടാ​റ്റ സ്റ്റീ​ൽ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റു​ന്ന​ത് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണെ​ന്ന് ജംഷ​ഡ്പു​ർ എ​ഫ്.​സി ഉ​ട​മ​ക​ൾ. ഫു​ട്ബാ​ൾ ബ​ജ​റ്റ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഗ്രാ​സ്റൂ​ട്ട് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യാ​ണെ​ന്നും നി​ല​വി​ലെ ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ന്റെ വാ​ണി​ജ്യ ഭാ​വി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പി​ന്മാ​റ്റ​ത്തി​ന് ബ​ന്ധ​മി​ല്ലെ​ന്നും ടാ​റ്റ് സ്റ്റീ​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡി.​ബി. സു​ന്ദ​ര രാ​മം വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യ പി.​ടി.​ഐ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ''ഗ്രാ​സ്റൂ​ട്ട് വി​ക​സ​ന​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം. ആ ​പ്ര​താ​പ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​വേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ പ​ഴ​ക്ക​മേ​യു​ള്ളൂ. പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ഫീ​സ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​മാ​യി അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​മൊ​ന്നു​മി​ല്ല. താ​ര​ങ്ങ​ളെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി തു​ട​രും''-​അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇ​ങ്ങ​നെ മ​തി​യോ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ?

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, രാ​ജ്യ​ത്തെ ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​മാ​യൊ​ന്നും ന​ട​ക്കാ​ത്ത​തും ക​ളി​യാ​സ്വാ​ദ​ക​രി​ൽ നി​രാ​ശ പ​ട​ർ​ത്തു​ന്നു. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ത​ക​ർ​ച്ച​യി​ലേ​ക്കും താ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്കും കൂ​പ്പു കു​ത്തു​മ്പോ​ൾ, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും ബ്ര​സീ​ലും ത​മ്മി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ​യും പ​ല കോ​ണു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​വും ഘ​ട​ന​യു​മെ​ല്ലാം ത​ക​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ കോ​ടി​ക​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ എ​ന്തു​ഗു​ണം കി​ട്ടു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മു​ൻ കാ​പ്റ്റ​ൻ ബൈ​ചു​ങ് ബൂ​ട്ടി​യ തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഒ​രു സം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ള​ല്ല, ഒ​രു ജി​ല്ല​യെ​ക്കാ​ൾ ചെ​റി​യ രാ​ജ്യ​മാ​യ കാ​ബോ വെ​ർ​ദെ പോ​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം കു​റി​ക്കു​ക​യും അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മു​ൻ​നി​ര എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ടി​പ്പേ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടും, ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ടീം ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ നി​രാ​ശ​യും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ന്റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​ക​ട​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ക, സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഫു​ട്ബാ​ൾ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന് ഇ​നി​യു​മേ​റെ ചെ​യ്യാ​നു​ണ്ട്. ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യെ​ങ്കി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​ന്ന​തി​നും സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ് ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. സേ​വ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ എ​ന്ന ഹാ​ഷ്ടാ​ഗി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ഇ​തി​ന​കം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റി​പ്പു​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

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    TAGS:sportsfootball tournamentFootball NewsIndian Super League
    News Summary - ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ വീ​ണ്ടും; ആശങ്കയോടെ മൈതാനം
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