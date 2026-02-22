Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Football
    Posted On
    date_range 22 Feb 2026 10:13 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Feb 2026 10:13 PM IST

    ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ; കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​നെ 1-0 ന് ​പൂ​ട്ടി മുംബൈ സി​റ്റി എ​ഫ്.​സി

    ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ; കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​നെ 1-0 ന് ​പൂ​ട്ടി മുംബൈ സി​റ്റി എ​ഫ്.​സി
    കൊ​ച്ചി: ആ​ദ്യം സീ​സ​ണി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ന​ട​ക്കു​മോ​യെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക, അ​തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യ​പ്പോ​ൾ ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഹോം ​മാ​ച്ച് ക​ളി​ക്കാ​നാ​വു​മോ​യെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ഹം.. അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്കും ന​ടു​വി​ൽ ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ പു​ൽ​മൈ​താ​ന​ത്ത് ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ കി​ക്കോ​ഫ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ പ​ടു​കു​ഴി​യി​ലേ​ക്ക്. സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ ഹോം ​മാ​ച്ചി​ൽ ഒ​റ്റ ഗോ​ൾ തോ​ൽ​വി​യോ​ടെ ത​ല കു​നി​ച്ച് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് പ​ട​യാ​ളി​ക​ളും ആ​രാ​ധ​ക​രും പു​റ​ത്തേ​ക്ക്. ആ​ദ്യ പ​കു​തി ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള ര​ണ്ടാം മി​നി​റ്റി​ൽ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​യ മും​ബൈ സി​റ്റി എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ നാ​യ​ക​ൻ ലാ​ലി​യ​ൻ​സു​വാ​ല ചാ​ങ്തേ​യു​ടെ കാ​ലി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ ഗോ​ൾ പി​റ​ന്ന​ത്.(1-0)

    ഇ​ഴ​ഞ്ഞു നീ​ങ്ങി​യ തു​ട​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു മൈ​താ​ന​ത്ത് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സും മും​ബൈ സി​റ്റി​യും ഒ​രു​പോ​ലെ കാ​ഴ്ച വെ​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യ മി​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ കോ​റു​സി​ങ് ര​ണ്ടു ത​വ​ണ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ഗോ​ളാ​യി​ല്ല. മും​ബൈ​ക്ക് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ല​ഭി​ച്ച മൂ​ന്ന് കോ​ർ​ണ​ർ കി​ക്കു​ക​ൾ മു​ത​ലെ​ടു​ക്കാ​നു​മാ​യി​ല്ല.

    24-ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ഡാ​നി​ഷ് ഫാ​റൂ​ഖ് മും​ബൈ സി​റ്റി​യു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​ക്കാ​ര​ൻ പെ​രേ​ര ഡ​യ​സി​നെ ഫൗ​ൾ ചെ​യ്ത​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മും​ബൈ​ക്ക് പെ​നാ​ൽ​റ്റി കി​ക്കി​ന് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി. അ​തു​വ​രെ മൈ​താ​ന​ത്തി​നു ചു​റ്റും ആ​ർ​ത്തി​ര​മ്പി​യ മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട ഒ​രു നി​മി​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ശ്വാ​സ​മ​ട​ക്കി​പ്പി​ടി​ച്ചു. ഗോ​ൾ​വ​ല​ക്കു മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് പെ​രേ​ര ഡ​യ​സ് ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​ന്ത് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ൽ കാ​വ​ൽ​ഭ​ട​ൻ അ​ർ​ഷ് അ​ൻ​വ​ർ ഷെ​യ്ഖ് ചാ​ടി​പ്പി​ടി​ച്ച് കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലാ​ക്കി. ഗോ​ൾ നേ​ടി​യെ​ന്ന പോ​ൽ ഗാ​ല​റി​യൊ​ന്നാ​കെ ഇ​ള​കി​മ​റി​ഞ്ഞു. മു​പ്പ​ത്തി ഏ​ഴാം മി​നി​റ്റി​ൽ ബ​ർ​ത്ത​ലോ​മി​യു ഒ​രു ഫ്രീ​ക്കി​ക്കി​ലൂ​ടെ നേ​രി​ട്ട് ഗോ​ളി​ലേ​ക്ക് ഷോ​ട്ട് ഉ​തി​ർ​ത്തു. പ​ന്ത് തൊ​ട്ടു​മു​ന്നി​ൽ വ​ച്ച് ബൗ​ൺ​സ് ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും, മും​ബൈ ഗോ​ളി ഫു​ർ​ബ കോ​ർ​ണ​റി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി പ​ന്ത് ത​ട്ടി​യ​ക​റ്റി.

    47ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ അ​ർ​ഷിെൻറ പാ​സി​ങ്ങി​ലെ പി​ഴ​വ് മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് മും​ബൈ​യു​ടെ ബ്ര​ൻ​ഡ​ൻ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ് വ​ല​യി​ലേ​ക്ക് തൊ​ടു​ത്ത പ​ന്ത് മ​റ്റൊ​രു താ​ര​ത്തി​ന്റെ ദേ​ഹ​ത്ത് ത​ട്ടി ചാ​ങ്‌​തെ​യു​ടെ മു​ന്നി​ലേ​ക്ക്. ഞൊ​ടി​യി​ട​ക്കു​ള്ളി​ൽ മും​ബൈ നാ​യ​ക​ൻ പ​ന്ത് വ​ല​യി​ലാ​ക്കി. ആ​ദ്യ​ഗോ​ളിെൻറ ഞെ​ട്ട​ലി​ൽ നി​ന്ന് മു​ക്ത​രാ​വാ​ത്ത​തു പോ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സിെൻറ പി​ന്നീ​ടു​ള്ള ചു​വ​ടു​ക​ളെ​ല്ലാം. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ലേ​റെ നേ​ര​വും പ​ന്ത് മും​ബൈ​യു​ടെ ആ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ൽ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സിെൻറ വ​ല​ക്കു മു​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​ത്യാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സിെൻറ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ദ​യ​നീ​യ​മാ​യി പാ​ളി​പ്പോ​കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ണ് മൈ​താ​നം സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ഇ​ൻ​റ​ർ​കാ​ശി​യു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സിെൻറ അ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം.

