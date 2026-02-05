ഐ.എസ്.എൽ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ

Begin typing your search above and press return to search.
    കൊ​ച്ചി: അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ 'ച​ട​ങ്ങു​പോ​ലെ' ന​ട​ത്തു​ന്ന ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്ലി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സിെൻറ ഹോം​ഗ്രൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ത​ന്നെ ന​ട​ത്തും.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​ത്ത​വ​ണ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​നെ പ​റി​ച്ചു​ന​ടാ​ൻ നീ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പി​ൻ​മാ​റ്റം. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ സ്റ്റേ​ഡി​യം കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​മാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നു കാ​ര​ണം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം കൊ​ച്ചി​യി​ൽ അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന ഇ​തി​ഹാ​സ താ​രം ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യു​ടെ 'ന​ട​ക്കാ​ത്ത' സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ബ്രോ​ഡ്കാ​സ്റ്റി​ങ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ന​വീ​ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ മെ​സ്സി സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പാ​ളി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ സ്റ്റേ​ഡി​യം ന​വീ​ക​ര​ണ​വും പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ നി​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി​യി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ട് മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് നീ​ക്കം ന​ട​ന്ന​ത്.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14നാ​ണ് ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ കി​ക്കോ​ഫ്. എ​ന്നാ​ൽ പു​തു​ക്കി​യ ഫി​ക്സ്ച​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ക​ളി എ​ന്ന്, എ​വി​ടെ വെ​ച്ചാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത​യി​ല്ല.

    മൈ​താ​നം ഉ​ണ​ക്കി​യ​വ​ർ ആ ​സ്വ​പ്ന​വും ക​രി​ച്ചു

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മൈ​താ​നം ‘ക​രി​യി​ച്ച​വ​ർ’ ത​ന്നെ കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ ഫു​ട്ബാ​ൾ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മാ​യി​രു​ന്ന ഐ.​എ​സ്.​എ​ല്‍ മ​ത്സ​ര​മെ​ന്ന മോ​ഹ​വും ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന്റെ ഹോം ​​ഗ്രൗ​ണ്ട് കോ​ഴി​ക്കോ​ടാ​കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്ക​വെ​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കു​ത​ന്നെ തി​രി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​ത്. കെ.​എ​ഫ്.​എ​യി​ലെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​പോ​ലും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​തെ കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ സ്റ്റേ​ഡി​യം​ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സൂ​പ്പ​ര്‍ ക്രോ​സ് ലീ​ഗ് ഗ്രാ​ന്‍ഡ് ഫി​നാ​ലെ​ക്ക് വി​ട്ടു​ന​ല്‍കി​യ​താ​ണ് എ​ല്ലാ​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ഭാ​രം​കൂ​ടി​യ ലോ​റി​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി മൈ​താ​ന​ത്തി​ന്റെ മൃ​ദു​ത്വം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും പു​ല്ല് ക​രി​ഞ്ഞു​ണ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു. ​

    വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി മൈ​താ​നം പ​ഴ​യ​പ​ടി​യി​ലാ​യ​തി​നു​ശേ​ഷം മൈ​താ​നം തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്താ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​വും കെ.​എ​ഫ്.​എ​യെ വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കി. കെ.​എ​ഫ്.​എ​ക്ക് ഗ്രൗ​ണ്ട് ഇ​തു​വ​രെ കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടു​മി​ല്ല.

    ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് സ​ഹ​പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​നും പ​ടി​യി​റ​ങ്ങി

    കൊ​ച്ചി: കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ൽ കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക്ക് തു​ട​രു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ അ​സി. കോ​ച്ച് ടി.​ജി. പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​നും ക​ളം​വി​ട്ടു.

    പ​ര​സ്പ​ര ധാ​ര​ണ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ക്ല​ബും കോ​ച്ചും വേ​ർ​പി​രി​യു​ന്ന​തെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്െ​മ​ൻ​റ് അ​റി​യി​ച്ചു. 2021 ൽ ​റി​സ​ർ​വ് ടീ​മി​ന്റെ മു​ഖ്യ​പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യാ​ണ് പു​രു​ഷോ​ത്ത​മ​ൻ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സി​നൊ​പ്പം ചേ​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് അ​ണ്ട​ർ-18 ടീ​മി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ, 2023 ജൂ​ലൈ​യി​ലാ​ണ് സീ​നി​യ​ർ ടീ​മി​ന്റെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് കോ​ച്ചാ​യി നി​യ​മി​ച്ച​ത്. 2024-25 സീ​സ​ണി​ൽ ടീ​മി​ന്റെ ഇ​ട​ക്കാ​ല മു​ഖ്യ​പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

