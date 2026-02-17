Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightഐ.എസ്.എൽ:...
    Football
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 11:10 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 11:10 PM IST

    ഐ.എസ്.എൽ: ജ​യ​​ത്തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി ഈ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.എസ്.എൽ: ജ​യ​​ത്തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി ഈ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ൾ
    cancel

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ വി​ദേ​ശ​ക്ക​രു​ത്തി​ൽ വി​ജ​യ​ത്തു​ട​ക്ക​വു​മാ​യി ഈ​സ്റ്റ്ബം​ഗാ​ൾ. നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റ് യു​നൈ​റ്റ​ഡി​നെ മ​ട​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​ൻ ക​രു​ത്ത​ർ ത​ക​ർ​ത്ത​ത്.

    പു​തു​താ​യി ടീ​മി​ലെ​ത്തി​യ സ്പാ​നി​ഷ് സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ യൂ​സു​ഫ് എ​സ്സെ​ജാ​രി ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ളു​മാ​യി അ​ര​​ങ്ങേ​റ്റം ഗം​ഭീ​ര​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു ഗോ​ളു​മാ​യി ബ്ര​സീ​ൽ താ​രം മി​ഗ്വ​ൽ ഫെ​രേ​ര​യും ഒ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നു. മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഷി​ദ് ഈ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ളി​നാ​യും എം.​എ​സ്. ജി​തി​ൻ നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റി​നാ​യും ആ​ദ്യ ഇ​ല​വ​നി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി. ഈ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ൾ നി​ര​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളി താ​രം വി​ഷ്ണു പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യും ക​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ISLEast Bengal FCIndian Super League
    News Summary - ISL: East Bengal start with victory
    Similar News
    Next Story
    X