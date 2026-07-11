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    Football
    Posted On
    date_range 11 July 2026 3:07 AM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 3:07 AM IST

    ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ ഹെ​ഡ്ഡ​ർ മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​മോ...?

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    ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ലോ​ക​ചാ​മ്പ്യ​ൻ ടീം ​അം​ഗം നോ​ബി സ്റ്റൈ​ൽ​സി​ന്റെ മ​ര​ണ​കാ​ര​ണം ബ്രെ​യി​ൻ ഇ​ഞ്ചു​റി; അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം
    ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ ഹെ​ഡ്ഡ​ർ മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​മോ...?
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    ല​ണ്ട​ൻ: ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളെ ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പു​റ​ത്ത്. ക​ളി​ക്കി​ടെ പ​ന്ത് ഹെ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് മ​സ്തി​ഷ്‍ക​ത്തി​ന് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​നും, പി​ന്നീ​ട് മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാ​വും വി​ധം രോ​ഗി​യാ​ക്കാ​നും ഇ​ട​യാ​കു​മെ​ന്ന വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ൻ​ബ​ല​മേ​കു​ന്ന​താ​ണ് മു​ൻ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് താ​ര​വും 1966 ലോ​ക​ക​പ്പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ടീ​മി​ലെ അം​ഗ​വു​മാ​യ നോ​ബി സ്റ്റൈ​ൽ​സി​ന്റെ മ​ര​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ത​ല​ക്കേ​റ്റ ക്ഷ​ത​മാ​ണ് മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് മാ​സ്റ്റ​ർ സൗ​ത്ത് കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ക്രി​സ് മോ​റി​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ബ്രെ​യി​ൻ സ്​​പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​താ​യും, ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​​ന്റെ ഏ​ക ലോ​ക​ക​പ്പ് കി​രീ​ട നേ​ട്ട​മാ​യ 1966 ലോ​ക​ക​പ്പ് ടീ​മി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന നോ​ബി സ്റ്റൈ​ൽ​സ് 2020 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30നാ​ണ് ത​ല​യി​ലേ​റ്റ ആ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​രി​ച്ച​ത്. നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യി ത​ല​ക്ക് ആ​​ഘാ​​ത​മേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ക്രോ​ണി​ക് ട്രോ​മാ​റ്റി​ക് എ​ൻ​സ​ലോ​പ്പ​തി (സി.​ടി.​ഇ) രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു മ​ര​ണം. സാ​ധാ​ര​ണ ഫു​ട്ബാ​ൾ, റ​ഗ്ബി, ബോ​ക്സി​ങ്, ഐ​സ് ഹോ​ക്കി താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന രോ​ഗ​മാ​ണി​ത്.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​താ​വ് ഫു​ട്ബാ​ൾ കാ​ര​ണ​മാ​ണ് മ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി നോ​ബി സ്റ്റൈ​ൽ​സി​ന്റെ കു​ടും​ബം നേ​ര​ത്തെ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    മു​ൻ ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഫു​ട്ബാ​ൾ കാ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച രോ​ഗാ​വ​സ്ഥ​യെ നേ​രി​ടാ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ വേ​ണ്ട​ത്ര ശ്ര​ദ്ധ​യോ, സ​ഹാ​യ​മോ ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും നോ​ബി​യു​ടെ മ​ക​ൻ ജോ​ൺ സ്റ്റൈ​ൽ​സ് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ജൂ​ലൈ 15ന് ​മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഇ​ൻ​ക്വ​സ്റ്റ് വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​മെ​ന്ന് ജ​ഡ്ജി ക്രി​സ് മോ​റി​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​സ്തി​ഷ്‍ക​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ന്യൂ​റോ​ഡീ​ജ​നേ​റേ​റ്റി​വ് രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​ത മൂ​ന്ന​ര മ​ട​ങ്ങ് കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഫു​ട്‌​ബാ​ളേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും (പി.​എ​ഫ്.​എ), ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    1966ൽ ​ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ലോ​ക​കി​രീ​ട​മ​ണി​ഞ്ഞ ടീ​മി​ലെ ഏ​റെ പേ​ർ​ക്ക് സ​മാ​ന അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ൻ സ്കോ​ട്‍ല​ൻ​ഡ്, ലീ​ഡ്സ് താ​രം ഗോ​ർ​ഡ​ൻ മ​ക്കീ​ൻ, മാ​ർ​ട്ടി​ൻ പീ​റ്റേ​ഴ്സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും സ​മാ​ന​മാ​യ ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു മ​ര​ണം. ലോ​ക​ക​പ്പ് ജ​യി​ച്ച ടീ​മി​ലെ ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​റാ​യി​രു​ന്ന നോ​ബി സ്റ്റൈ​ൽ​സ്, മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് താ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:footballFIFA World CupFootball Newsbrain injuryheaderFIFA World Cup 2026Football Safety Lessons
    News Summary - Is Football Header Lethal? Nobby Stiles’ Death Linked to Brain Injury; Court Orders Investigation
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