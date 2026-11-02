ഗോളും അസിസ്റ്റുമായി മെസ്സി; ഒരു ഗോളിന് പിന്നിട്ട് നിന്ന ശേഷം ജയം പിടിച്ച് മയാമി

ഗോളും അസിസ്റ്റുമായി മെസ്സി; ഒരു ഗോളിന് പിന്നിട്ട് നിന്ന ശേഷം ജയം പിടിച്ച് മയാമിtext_fields
മയാമി: സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ മേജർ സോക്കർ ലീഗ് ഈസ്റ്റേൺ കോൺഫറൻസിൽ ഇന്റർ മയാമിക്ക് ജയം. ചിരവൈരികളായ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് റവലൂഷനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് മയാമി തോൽപ്പിച്ചത്. മത്സരത്തിന്റെ 83-ാം മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് പ്രതിരോധ താരങ്ങളെ വെട്ടിച്ചുകയറി മെസ്സി നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളാണ് മയാമിക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
തോൽവിയോടെ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മറികടന്ന് മയാമി പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാമതെത്തി. ലീഗിൽ ഇനി ഒരു മത്സരം മാത്രം ശേഷിക്കെ, ശനിയാഴ്ച ഷാർലറ്റിനെതിരെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചാൽ കോൺഫറൻസ് ഫൈനൽ വരെ ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആനുകൂല്യം ഉറപ്പാക്കാൻ മയാമിക്കാകും. അടുത്ത വർഷത്തെ കോൺകാകാഫ് ചാമ്പ്യൻസ് കപ്പ് യോഗ്യതയും ഈ വിജയത്തോടെ ടീം സ്വന്തമാക്കി.
"വളരെ നിർണായകമായ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ശക്തരായ എതിരാളികളാണ്. ടീമിന്റെ മികച്ച പോരാട്ടവീര്യമാണ് ഈ വിജയം," ഇന്റർ മയാമി താരം ജർമൻ ബെർട്ടെറെമെ പറഞ്ഞു.
ഗോൾരഹിതമായ ആദ്യപകുതിക്ക് ശേഷം 53-ാം മിനിറ്റിൽ ഡാനിയൽ ഗാസ്ദാഗിലൂടെ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. പേട്ടൺ മില്ലറും ഇലായ് ഫെയ്ൻഗോൾഡും ചേർന്നൊരുക്കിയ മികച്ച മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിലായിരുന്നു ഗാസ്ദാഗിന്റെ ഫിനിഷിങ്.
69-ാം മിനിറ്റിൽ മെസ്സിയുടെ മാസ്മരിക അസിസ്റ്റിൽ ബെർട്ടെറെമെ മയാമിയെ ഒപ്പമെത്തിച്ചു. രണ്ട് ഡിഫൻഡർമാർക്കിടയിലൂടെ ഓടിക്കയറിയ മെസ്സി, ബോക്സിലേക്ക് ഉയർന്നുവന്ന പന്ത് തലയുടെ പിൻഭാഗം കൊണ്ട് അവിശ്വസനീയമാംവിധം ബെർട്ടെറെമെക്ക് മറിച്ച് നൽകുകയായിരുന്നു.
83-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു മെസ്സിയുടെ മാജിക് ഗോൾ. ഡി ബോക്സിന് തൊട്ടുപുറത്തുനിന്ന് പന്ത് സ്വീകരിച്ച മുപ്പത്തൊൻപതുകാരനായ മുൻ അർജന്റീന നായകൻ, മൂന്ന് റവലൂഷൻ താരങ്ങളെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് മറികടന്ന് യുഎസ് ദേശീയ ടീം ഗോൾകീപ്പർ മാറ്റ് ടേണറെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി പന്ത് വലയുടെ താഴത്തെ മൂലയിലേക്ക് തളച്ചിട്ടു.
മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ ന്യൂയോർക്ക് റെഡ് ബുൾസിനെ 3-2ന് തോൽപ്പിച്ച നാഷ്വില്ലെ, ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് (74 പോയിന്റ്) നേടുന്ന ടീമെന്ന എംഎൽഎസ് റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തി. ഈ വിജയത്തോടെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഷീൽഡ് ട്രോഫിയും അവർ സ്വന്തമാക്കി. റെഡ് ബുൾസിന്റെ തോൽവിയോടെ കൊളംബസ് ക്രൂ, ഒർലാൻഡോ സിറ്റി എന്നീ ടീമുകൾ പ്ലേഓഫ് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കി. ഡിസംബർ 18-നാണ് ഈ വർഷത്തെ എം.എൽ.എസ് കപ്പ് പോരാട്ടം.