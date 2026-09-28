മെസ്സിയുടെ മഴവിൽ ഫ്രീകിക്ക് ഗോൾ വിഫലം; കൊളംബസിനോട് ഇന്റർ മയാമിക്ക് തോൽവി

മെസ്സിയുടെ മഴവിൽ ഫ്രീകിക്ക് ഗോൾ വിഫലം; കൊളംബസിനോട് ഇന്റർ മയാമിക്ക് തോൽവിtext_fields
ഡാളസ്: മേജർ സോക്കർ ലീഗിൽ ഇന്റർ മയാമിക്ക് പരാജയം. തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ കൊളംബസ് ക്ര്യൂവാണ് മയാമിയെ കീഴടക്കിയത്. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു കൊളംബസിന്റെ വിജയം. മത്സരത്തിൽ ലയണൽ മെസ്സി തകർപ്പൻ ഫ്രീകിക്ക് ഗോളിലൂടെ തിളങ്ങിയെങ്കിലും ടീമിന്റെ തോൽവി ഒഴിവാക്കാനായില്ല.
മത്സരത്തിൽ കൊളംബസാണ് ആദ്യം സ്കോർ ചെയ്തത്. 28-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ജോസഫ് മാർട്ടിനസ് അവരെ മുന്നിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ മയാമി തിരിച്ചടിച്ചു. 33-ാം മിനിറ്റിൽ വലതുവിങ്ങിൽ പെനാൽറ്റി ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് ലഭിച്ച ഫ്രീകിക്ക് മനോഹരമായി വലയിലെത്തിച്ച് ലയണൽ മെസ്സി മയാമിക്ക് സമനില നേടിക്കൊടുത്തു. ഗോൾ കീപ്പർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മെസ്സിയുടെ ആ കിക്ക് തടയാനായില്ല. താരത്തിന്റെ ആ ഫ്രീകിക്ക് പ്രകടനം ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു.
ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇരു ടീമുകളും 1-1 എന്ന നിലയിൽ സമനില പാലിച്ചു. തുടർന്ന് വിജയഗോളിനായി രണ്ട് ടീമുകളും മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് പുറത്തെടുത്തത്. 64-ാം മിനിറ്റിൽ മയാമി പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ഓഫ്സൈഡ് ആയതിനാൽ ഗോൾ അനുവദിച്ചില്ല. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കളി കൂടുതൽ കടുക്കുകയും, 96-ാം മിനിറ്റിൽ മയാമി താരം സാന്റിയാഗോ മൊറാലസ് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്താവുകയും ചെയ്തു. തൊട്ടുപിന്നാലെ 98-ാം മിനിറ്റിൽ മയാമിയെ ഞെട്ടിച്ച് കൊളംബസ് വിജയഗോൾ നേടി. ജമാൽ തിയാരെയാണ് കൊളംബസിനായി ലക്ഷ്യം കണ്ടത്. ഈ വിജയത്തോടെ 2-1 എന്ന സ്കോറിൽ കൊളംബസ് കളി സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു
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