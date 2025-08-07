Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 7 Aug 2025 11:02 PM IST
    date_range 7 Aug 2025 11:19 PM IST

    ഫി​ഫ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ 63ലേ​ക്ക് കു​തി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ​നി​ത ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം

    Indian womens football team
    മം​ഗോ​ളി​യ​ക്കെ​തി​രാ​യ എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ (ഫ​യ​ൽ)

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഫി​ഫ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ വീ​ണ്ടും നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ​നി​ത ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം. ​ഏ​ഴ് സ്ഥാ​നം മു​ന്നോ​ട്ടു​ക​യ​റി 63ലേ​ക്ക് കു​തി​ച്ചു പെ​ൺ​ക​ടു​വ​ക​ൾ. എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണി​ത്. 2023 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലെ 61ാം റാ​ങ്കാ​ണ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം. ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ താ​യ്‍ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ 2-1 ജ​യം നേ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ടി​ക്ക​റ്റ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    മം​ഗോ​ളി​യ​യെ 13-0ത്തി​നും തി​മോ​ർ ലെ​സ്റ്റെ​യെ 4-0ത്തി​നും ഇ​റാ​ഖി​നെ 5-0ത്തി​നും ത​ക​ർ​ത്ത​തി​നും പി​ന്നാ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​വി​ജ​യം. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ലാ​ണ് ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ഡി​ഷ​നി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ക​ളി​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കോ​വി​ഡ് ബാ​ധി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ന്മാ​റാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​യി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​തോ​ടെ, ടീ​മി​നെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​നി​ത ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റാ​നു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ്. 2027ൽ ​ബ്ര​സീ​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്കു​ള്ള ന​റു​ക്ക് വീ​ഴാ​ൻ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഗ്രൂ​പ് സി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ.

    ജ​പ്പാ​നും ചൈ​നീ​സ് താ​യ്പേ​യി​യു​മാ​ണ് ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ മു​ൻ ജേ​താ​ക്ക​ൾ. വി​യ​റ്റ്നാ​മാ​ണ് നാ​ലാ​മ​ത്തെ ടീം. 2026 ​മാ​ർ​ച്ച് നാ​ലി​ന് വി​യ​റ്റ്നാ​മി​നെ​തി​രെ പെ​ർ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ ക​ളി. ഇ​തേ വേ​ദി​യി​ൽ ഏ​ഴി​ന് ജ​പ്പാ​നെ​യും സി​ഡ്നി​യി​ൽ 10ന് ​ചൈ​നീ​സ് താ​യ്പേ​യി​യും നേ​രി​ടും. 12 ടീ​മു​ക​ൾ മൂ​ന്ന് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ഞ്ഞാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ.

