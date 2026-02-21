Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    21 Feb 2026 9:04 AM IST
    Updated On
    21 Feb 2026 9:04 AM IST

    ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നാ​ളെ നാട്ടിലൊരു പോര്

    ക​ലൂ​ർ നെ​ഹ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ നാ​ളെ രാ​​ത്രി 7.30ന് ​മും​ബൈ സി​റ്റി എ​ഫ്.​സി​യാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ
    ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നാ​ളെ നാട്ടിലൊരു പോര്
    കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    കൊ​ച്ചി: ലേ​റ്റാ​യി വ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ (ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ) ലേ​റ്റ​സ്റ്റാ​യി സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​ക​ത്തി​ൽ വ​രു​ക​യാ​ണ് കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി. സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ​ഹോം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ലൂ​ർ നെ​ഹ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ നാ​ളെ രാ​​ത്രി 7.30ന് ​മും​ബൈ സി​റ്റി എ​ഫ്.​സി​യാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. ആ​ദ്യ​ക​ളി​യി​ൽ, നി​ല​വി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മോ​ഹ​ൻ ബ​ഗാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ​ജ​യ​ന്റ്സി​നോ​ട് എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ഗോ​ളി​ന് തോ​റ്റി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മാ​ത്ര​മു​ള്ള ക്യാ​മ്പി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ടീം ​സെ​റ്റാ​ക്കി​യ​ത്. അ​തി​നാ​ൽ, കാ​ര്യ​മാ​യ ഒ​ത്തി​ണ​ക്കം ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഒ​രാ​ഴ്ച കൂ​ടി പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ ഡേ​വി​ഡ് ക​റ്റാ​ല​യു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന മി​ക​വി​ൽ ടീ​മി​ന് മൂ​ർ​ച്ച കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ആ​രാ​ധ​ക​ർ.

    ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​ണ് ടീ​മി​നെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. സെ​ന്റ​ർ ബാ​ക്കാ​യ ബി​കാ​ഷ് യം​നം എ​ന്ന മ​ണി​പ്പൂ​രു​കാ​ര​ന് 22 വ​യ​സ്സ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്രാ​യം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജൂ​നി​യ​ർ ടീം ​താ​രം കൂ​ടി​യാ​യ ബി​കാ​ഷി​നൊ​പ്പം ഔ​മ​ർ ബാ​ഹ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹീ​ഫ്, ഹോ​ർ​മി​പാം റു​യി എ​ന്നി​വ​രും പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര​യി​ലു​ണ്ടാ​കും. മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ ഫ്ര​ഞ്ച് താ​രം കെ​വി​ൻ യോ​കി​ന് ആ​ദ്യ ഇ​ല​വ​നി​ൽ​ഇ​ടം കി​ട്ടി​​യേ​ക്കും. അ​തി​കാ​യ​നാ​യ ഈ ​ഫോ​ർ​വേ​ഡ് ബ​ഗാ​നെ​തി​രെ പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ക്കാ​ര​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ജ്സ​ൽ, ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ സ​ചി​ൻ സു​രേ​ഷ്, മ​ധ്യ​നി​ര​ക്കാ​ര​ൻ വി​ബി​ൻ മോ​ഹ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​കും കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ൽ നാ​ള​ത്തെ കേ​ര​ള സാ​ന്നി​ധ്യം. ക​ളി​കാ​ണാ​ൻ എ​ത്ര ആ​രാ​ധ​ക​ർ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​നി അ​റി​യാ​നു​ള്ള​ത്.

    അ​തി​നി​ടെ, ​ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​രാ​യ ജി.​സി.​ഡി.​എ ഇ​ന്ന​ലെ ഇ​ര​ട്ടി വാ​ട​ക ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​നെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ട​ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

