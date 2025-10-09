Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_right90ാം മിനിറ്റിൽ...
    Football
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 7:19 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 7:19 PM IST

    90ാം മിനിറ്റിൽ രക്ഷകനായി റഹീം അലി, ഇന്ത്യ-സിംഗപ്പൂർ മത്സരം സമനിലയിൽ,1-1

    text_fields
    bookmark_border
    90ാം മിനിറ്റിൽ രക്ഷകനായി റഹീം അലി, ഇന്ത്യ-സിംഗപ്പൂർ മത്സരം സമനിലയിൽ,1-1
    cancel
    Listen to this Article

    സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ: എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മത്സരത്തിൽ സിം​ഗ​പ്പൂരിനോടും സമനില വഴങ്ങി ഇന്ത്യ. തോൽവി മുന്നിൽ കണ്ട ഇന്ത്യയെ റഹീം അലിയുടെ 90ാം മിനിറ്റിലെ ഗോളാണ് സമനില കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

    ഫി​ഫ റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ 158ാമ​തു​ള്ള സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ 134ാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ത്ര വ​ലി‍യ എ​തി​രാ​ളി​യാകില്ലെന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പന്തുതട്ടാനിറങ്ങിയതെങ്കിലും ഹോം ഗ്രൗണ്ടിന്റെ കരുത്തിൽ ആതിഥേയർ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിച്ചു.

    സിം​ഗ​പ്പൂർ ആദ്യ പകുതിയുടെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (45+1) തന്നെ ലീഡെടുത്തു. ഇഖ്സാൻ ഫാൻഡിയാണ് സിം​ഗ​പ്പൂരിനായി ഗോൾ നേടിയത്(1-0). തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങൾ രണ്ടാ പകുതി അവസാനിക്കാറായിട്ടും ഫലംകാണാതെ വന്നതോടെ തോല്‍വി മുന്നിൽ കണ്ടതാണ്. 90ാം മിനിറ്റിലാണ് റഹീം അലി രക്ഷകനായി അവതരിക്കുന്നത്.

    കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു തോൽവിയും രണ്ട് സമനിലയും വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ് സിയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. മൂന്നിൽ ഒരു ജയവും രണ്ട് സമനിലയും നേടിയ സിംഗപൂരാണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നോ​ട് ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല വ​ഴ​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങി​നോ​ട് 0-1ന് ​തോ​റ്റി​രു​ന്നു.




    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:singaporeFootball NewsAFC Asian CupIndia
    News Summary - India vs Singapore Live Score, AFC Asian Cup 2027 Qualifier Updates: IND 1-1
    Similar News
    Next Story
    X