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    കൊൽക്കത്തയിൽ മഹാരാവ്; ഇ​ന്ത്യ- ബ്ര​സീ​ൽ മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി 7.30ന് ​സാ​ൾ​​ട്ട് ലേ​ക് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ

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    Salt Lake Stadium Kolkata preparing for historic India vs Brazil international football match
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    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ മ​ക്ക​യെ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ൾ​ട്ട് ലേ​ക്ക് സ്റ്റേ​ഡി​യം ഇ​ന്ന് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​ന്ത് ത​ട്ടു​ന്നു. ലോ​ക ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ ഇ​തി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ള്ള​വ​ർ മൈ​താ​ന​ത്തി​റ​ങ്ങി വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ക്കു​ന്ന മ​ഹാ​രാ​വ്. ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി ബ്ര​സീ​ലി​ന്റെ സാം​ബാ നൃ​ത്ത​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ ഹി​മാ​ല​യം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്നു. കാ​ന​റി സം​ഘ​ത്തി​ന് ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​രാ​ധ​ക​രു​ള്ള മ​ണ്ണ് കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. സ്വ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ര​ണ്ട് ടീ​മി​ന് വേ​ണ്ടി​യും ഒ​രേ താ​ള​ത്തി​ൽ കൈ​യ​ടി​ക​ൾ ഉ​യ​രും. മ​ത്സ​ര​ഫ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക​ല്ല, ക​ളി​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും ആ​രാ​ധ​ക​ർ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ക.

    താ​ര​ത​മ്യം സാ​ഹ​സം

    ലോ​ക റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ അ​ഞ്ചും 138ഉം ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ബ്ര​സീ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ ടീ​മു​ക​ളെ ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ല. അ​ഞ്ചു​ത​വ​ണ ലോ​ക​കി​രീ​ട​ത്തി​ൽ മു​ത്ത​മി​ട്ട​വ​രോ​ടാ​ണ് ഒ​രി​ക്ക​ൽ​പോ​ലും വി​ശ്വ​ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ മൈ​താ​ന​ത്ത് പ​ന്തു​ത​ട്ടാ​ത്ത ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സ് മു​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് പ​ക്ഷേ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചേ​ർ​ത്തെ​ഴു​താ​വു​ന്ന അ​ധ്യാ​യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല. ചെ​റി​യ റാ​ങ്കി​ലു​ള്ള ടീ​മു​ക​ളോ​ടാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ പ​തി​വാ​യി പോ​രി​നി​റ​ങ്ങാ​റ്. എ​ന്നാ​ൽ, ബ്ര​സീ​ൽ പോ​ലെ ക​രു​ത്ത​രി​ൽ ക​രു​ത്ത​രു​മാ​യി നേ​ർ​ക്കു​നേ​ര​ങ്ക​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഏ​ത് വ​മ്പ​നോ​ടും കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ധൈ​ര്യ​വും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    ഒ​ന്നാം നി​ര​യു​മാ​യി കാ​ന​റി​ക​ൾ

    കാ​ർ​ലോ ആ​ഞ്ച​ലോ​ട്ടി​ക്കു​കീ​ഴി​ൽ ബ്ര​സീ​ലി​ന്റെ ഒ​ന്നാം​നി​ര ത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. യൂ​റോ​പ്പി​ലെ വ​മ്പ​ൻ ക്ല​ബു​ക​ളി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ലോ​കോ​ത്ത​ര താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഘം. ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യെ 4-2ന് ​തോ​ൽ​പി​ച്ച മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ലാ​ണ് ബ്ര​സീ​ൽ. വി​നീ​ഷ്യ​സ് ജൂ​നി​യ​ർ, എ​ൻ​ഡ്രി​ക് (ഇ​രു​വ​രും റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡ്), മാ​ർ​ക്വി​ഞ്ഞോ​സ് (പി.​എ​സ്.​ജി) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രൊ​ക്കെ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. കാ​ന​റി​ക​ളു​ടെ മു​ന്നേ​റ്റ​നി​ര ലോ​ക​ത്തെ ഏ​ത് പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തെ​യും ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​താ​ണ്. ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ക്കെ​തി​രെ മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ൽ ക​ളി​ച്ചാ​ണ് വി​നി​യു​ടെ വ​ര​വ്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ റ​ഫീ​ഞ്ഞ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് ഏ​ക കു​റ​വ്. ബ്രൂ​ണോ ഗ്വി​മാ​ര​സി​നെ​പ്പോ​ലെ​യു​ള്ള മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡ​ർ​മാ​ർ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ പ​ന്തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ബ്ര​സീ​ലി​ന് സാ​ധി​ക്കും. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ൽ ചി​ല പി​ഴ​വു​ക​ൾ വ​രാ​റു​ണ്ട്. ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​ക്കെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ വ​ഴ​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത് ഇ​തി​ന് തെ​ളി​വാ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പ​രീ​ക്ഷ​ണം

    ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് ഈ ​മ​ത്സ​രം. ഈ ​വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങി​നെ 2-1ന് ​തോ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യും ഏ​താ​നും ദി​വ​സം മു​മ്പ് പാ​ന​മ​യു​മാ​യി 1-1ന് ​സ​മ​നി​ല പി​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ൽ സം​ഘം മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ലോ​കോ​ത്ത​ര താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്താ​യി​രി​ക്കും.

    പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര​യു​ടെ കെ​ട്ടു​റ​പ്പും ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ ഗു​ർ​പ്രീ​ത് സി​ങ് സ​ന്ധു​വി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​വും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും. വ​ലി​യ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​രോ​ധ കോ​ട്ട കെ​ട്ടി കൗ​ണ്ട​ർ അ​റ്റാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ത​ന്ത്രം. ലാ​ലി​യ​ൻ​സു​വാ​ല ചാ​ങ്‌​തേ, മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ഹ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ്, ആ​ഷി​ഖ് കു​രു​ണി​യ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ബ്ര​സീ​ലി​യ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധം മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​മോ​യെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യേ​ണ്ട​ത്. സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​നാ​നും ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ ബി​ജോ​യ് വ​ർ​ഗീ​സു​മാ​ണ് ടീ​മി​ലെ മ​റ്റു മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ. പാ​ന​മ​ക്കെ​തി​രെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ സ്റ്റാ​ർ​ട്ടി​ങ് ഇ​ല​വ​ൻ തു​ട​രാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. സാ​ൾ​ട്ട് ലേ​ക്ക് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കാ​ണി​ക​ളു​ടെ ആ​വേ​ശ​മാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഊ​ർ​ജം.

    സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ണ്ട്- ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ൽ

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ക​രു​ത്തു​റ്റ ടീ​മു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്‌ ബ്ര​സീ​ലെ​ന്നും അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ളി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്വ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ൽ. എ​ങ്കി​ലും ശു​ഭാ​പ്‌​തി വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്‌ ഇ​റ​ങ്ങു​ക​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്‌ ന​ട​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്‌. അ​പ്പു​റ​ത്ത് ബ്ര​സീ​ൽ ആ​യ​തി​നാ​ൽ ഒ​രു പി​ഴ​വും പാ​ടി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ ഭ​വി​ഷ്യ​ത്ത്‌ അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ക​ളി​ക്കാ​രോ​ട്‌ അ​വ​രു​ടെ 100 ശ​ത​മാ​ന​വും ക​ള​ത്തി​ൽ അ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്‌ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ജ​മീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ്ര​സീ​ലി​നെ ത​ട​യു​ക ക​ടു​പ്പ​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ അ​ൻ​വ​ർ അ​ലി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ആ​രെ​യും വി​ല​കു​റ​ച്ചു കാ​ണി​ല്ല-​ആ​ഞ്ച​ലോ​ട്ടി

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: പാ​ന​മ​ക്കെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ ന​ന്നാ​യി ക​ളി​ച്ചു​വെ​ന്നും ആ​രെ​യും വി​ല കു​റ​ച്ച് കാ​ണു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ബ്ര​സീ​ൽ കോ​ച്ച് കാ​ർ​ലോ​സ് ആ​ഞ്ച​ലോ​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​ഞ്ച​ലോ​ട്ടി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ബ്ര​സീ​ലി​ന് ഏ​റെ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ള്ള രാ​ജ്യ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യെ​ന്നും ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്നും ബ്ര​സീ​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മാ​ർ​ക്വി​ഞ്ഞോ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​റ്റ തി​രി​ച്ച​ടി ടീം ​മ​റ​ന്നു. ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മം. ബ്ര​സീ​ൽ ടീം ​ജ​ഴ്സി ധ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ത് വ​ലി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    News Summary - India vs Brazil Football Match Tonight: Historic Clash at Salt Lake Stadium Kolkata
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