Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 5:15 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 12:07 AM IST

    ബ്ലൈൻഡ് വനിത ഫുട്ബാൾ ലോകകപ്പ്: ഇന്ത്യ ഇന്ന് പോളണ്ടിനെതിരെ

    ബ്ലൈൻഡ് വനിത ഫുട്ബാൾ ലോകകപ്പ്: ഇന്ത്യ ഇന്ന് പോളണ്ടിനെതിരെ
    കൊ​ച്ചി: ജീ​വി​തം സ​മ്മാ​നി​ച്ച ഇ​രു​ട്ടി​നെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​പ്പം വ​നി​ത​ക​ൾ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മ​റ്റൊ​രു പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നു​കൂ​ടി അ​ങ്ക​ത്ത​ട്ടി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ ബ്ലൈ​ൻ​ഡ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഇ​ന്ത്യ, ബ്ര​സീ​ലി​നോ​ട് എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു​ഗോ​ളി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    ഈ ​തോ​ൽ​വി​യി​ൽ പ​ത​റാ​തെ ശ​ക്ത​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നും തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കു​മൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം. ​ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​നാ​ണ് പോ​ള​ണ്ടി​നെ​തി​രാ​യ ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ മ​ത്സ​രം. ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജ​യി​ക്കാ​നാ​യാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് സെ​മി പ്ര​വേ​ശ​ന​സാ​ധ്യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്താം.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നും ജ​പ്പാ​നും വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഗ്രൂ​പ്പ് എ​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് പോ​ള​ണ്ടി​നെ​തി​രെ ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ന്റെ വി​ജ​യം. ഗ്രൂ​പ്പ്-​ബി​യി​ൽ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് ജ​പ്പാ​ൻ തു​ർ​ക്കി​യ​യെ​യും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കാ​ക്ക​നാ​ട് യു.​എ​സ്.​സി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് വ​നി​ത ബ്ലൈ​ൻ​ഡ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ,ബ്ര​സീ​ൽ, അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്, പോ​ള​ണ്ട്, തു​ർ​ക്കി​യ, കാ​ന​ഡ, ജ​പ്പാ​ൻ ടീ​മു​ളാണ് പ​ങ്കെടുക്കുന്നത്.

    TAGS:Football News
