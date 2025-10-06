Begin typing your search above and press return to search.
    സഹലും ഉവൈസും ടീമില്‍; ഏഷ്യന്‍ കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സ്‌ക്വാഡിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

    സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ്, മുഹമ്മദ് ഉവൈസ്

    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: എ.എഫ്‌.സി ഏഷ്യന്‍ കപ്പ് യോഗ്യത മത്സരങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 23 അംഗ സ്‌ക്വാഡിനെയാണ് കോച്ച് ഖാലിദ് ജമീല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മലയാളി താരങ്ങളായ സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള്‍ മുഹമ്മദ് ഉവൈസും സ്‌ക്വാഡില്‍ ഇടം പിടിച്ചു. ക്യാപ്റ്റൻ‌ സുനിൽ‌ ഛേത്രിയും ടീമിലുണ്ട്. ഫൈനല്‍ റൗണ്ട് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങള്‍ സിംഗപ്പൂരിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് സിയില്‍ ആതിഥേയരായ സിംഗപ്പൂരിനെ വ്യാഴാഴ്ച ഇന്ത്യ നേരിടും.

    ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്‍റുമായി ഇന്ത്യ നിലവിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലാണ്. അതേസമയം നാല് പോയിന്‍റുകൾ നേടിയ സിംഗപ്പൂരാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന ടീം ഏഷ്യൻ കപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടും. സൗദി അറേബ്യയാണ് അടുത്ത എ.എഫ്‌.സി ഏഷ്യന്‍ കപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.

    സിംഗപ്പൂരിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സംഘം

    ഗോൾകീപ്പർമാർ: അമരീന്ദർ സിങ്, ഗുർമീത് സിങ്, ഗുർപ്രീത് സിങ് സന്ധു.
    ഡിഫൻഡർമാർ: അൻവർ അലി, ഹ്മിങ്തൻമാവിയ റാൾട്ടെ, മുഹമ്മദ് ഉവൈസ്, പ്രംവീർ, രാഹുൽ ഭേക്കെ, സന്ദേശ് ജിങ്കൻ. മിഡ്‌ഫീൽഡർമാർ: ബ്രാൻഡൻ ഫെർണാണ്ടസ്, ഡാനിഷ് ഫാറൂഖ് ഭട്ട്, ദീപക് ടാംഗ്രി, മക്കാർട്ടൺ ലൂയി നിക്സൺ, മഹേഷ് സിങ് നൗറെം, നിഖിൽ പ്രഭു, സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ്, ഉദാന്ത സിങ് കുമം. ഫോർവേഡുകൾ: ഫാറൂഖ് ചൗധരി, ലാലിയൻസുവാല ചാങ്‌തെ, ലിസ്റ്റൺ കൊളാക്കോ, റഹീം അലി, സുനിൽ ഛേത്രി, വിക്രം പർതാപ് സിങ്.


