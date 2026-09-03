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    ബ്രസീലിനും ഉറുഗ്വാക്കുമെതിരെ ഇന്ത്യ; ജയത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് ഖാലിദ് ജമീൽ

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    https://www.madhyamam.com/tags/khalid-jamil
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    camera_altഖാലിദ് ജമീൽ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ഞ്ചു​ത​വ​ണ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ബ്ര​സീ​ലി​നെ​യും ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ കി​രീ​ടം ചൂ​ടി ഉ​റു​ഗ്വാ​യി​യെ​യും സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ൽ നേ​രി​ടു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മി​ന്റെ സ്വ​പ്ന​സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര നി​മി​ഷ​മാ​ണെ​ന്ന് മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ൽ. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഒ​രു വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഏ​ഷ്യ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​താ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യെ ഈ ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഖ​ലി​ദ് ജ​മീ​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ ബ്ര​സീ​ലി​നെ​തി​രെ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. പോ​സി​റ്റി​വാ​യി ചി​ന്തി​ക്ക​ണം. ഇ​ന്ത്യ ജ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്ക​ണം. ശ​ക്ത​മാ​യ ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യി ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ളി​ന് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന വ​ള​രെ ന​ല്ല കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ജ​മീ​ൽ പി.​ടി.​ഐ​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ണി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യെ നൂ​റു ശ​ത​മാ​നം പി​ന്തു​ണ​ച്ചാ​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​നം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ്ര​സീ​ൽ, ഉ​റു​ഗ്വാ​യ് തു​ട​ങ്ങി​യ മു​ൻ​നി​ര ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യി ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണ്. ഇ​ത് ഒ​രു ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ്, അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ടം ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഫി​റ്റ്ന​സു​ള്ള ക​ളി​ക്കാ​രെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ടീ​മി​ലു​ൾ​​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ വ്യ​ക്താ​മ​ക്കി.

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ൽ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​​ണ്ടെ​ന്നും ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ളി​ക്കാ​രും പ​രി​ശീ​ല​ക സ്റ്റാ​ഫ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ലും ബ്ര​സീ​ലി​നെ​തി​രെ ക​ളി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണ്. ബ്ര​സീ​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. ഉ​യ​ർ​ന്ന റാ​ങ്കു​ള്ള ടീ​മി​നൊ​പ്പം ക​ളി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ന​ല്ല​തെ​ന്നും സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​യ ടീ​മി​നെ​യാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ടീ​മി​ൽ നാ​ല് മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    ബ്ര​സീ​ൽ, ഉ​റു​​ഗ്വാ​യ്, പാ​ന​മ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സൗ​ഹൃ​ദ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള 26 അം​ഗ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ൽ നാ​ല് മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ബി​ജോ​യ് വ​ർ​ഗീ​സ്, ആ​ഷി​ഖ് കു​രു​ണി​യ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​നാ​ൻ, സ​ഹ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി​യ മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ള്‍. ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ൽ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ടീ​മി​ൽ ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ ഗു​ർ​പ്രീ​ത് സി​ങ് സ​ന്ധു, ആ​കാ​ശ് മി​ശ്ര, അ​ൻ​വ​ർ അ​ലി, ജ​യ് ഗു​പ്ത, ഫാ​റൂ​ഖ് ചൗ​ധ​രി, മ​ൻ​വീ​ർ സി​ങ്, റ​ഹീം അ​ലി, റ​യാ​ൻ വി​ല്യം​സ് എ​ന്നീ പ്ര​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്.

    ഈ ​മാ​സം 14ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ടീ​മി​ന്‍റെ പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കും. 16ന് ​ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലാ​ണ് പാ​ന​മ​ക്കെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​രം. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​നാ​ണ് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ബ്ര​സീ​ലു​മാ​യു​ള്ള അ​ങ്കം. കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ലെ സാ​ൾ​ട്ട് ലേ​ക്ക് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​പോ​രാ​ട്ടം. ഇ​തേ ​വേ​ദി​യി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 6ന് ​ഉ​റു​​ഗ്വാ​യു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. സീ​നി​യ​ർ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ന്ദേ​ശ് ജി​ങ്കാ​ൻ, ലാ​ലി​യ​ൻ​സു​വാ​ല ചാ​ങ്​​തെ എ​ന്നി​വ​ർ ടീ​മി​ലി​ല്ല.

    ടീം-​ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ​മാ​ർ: അ​ൽ​ബി​നോ ഗോ​മ​സ്, ഗു​ർ​പ്രീ​ത് സി​ങ് സ​ന്ധു, പ്ര​ഭ്സു​ഖാ​ൻ സി​ങ് ഗി​ൽ, സോം ​കു​മാ​ർ. പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര: അ​ഭി​ഷേ​ക് സി​ങ് ടെ​ക്ചാം, ആ​കാ​ശ് മി​ശ്ര, അ​ൻ​വ​ർ അ​ലി, ബി​ജോ​യ് വ​ർ​ഗീ​സ്, ഹ​മിം​ഗ്ത​ൻ​മാ​വി​യ റാ​ൽ​റ്റെ, ജ​യ് ഗു​പ്ത, പ്രാം​വീ​ർ, റി​ക്കി മീ​തെ​യ് ഹാ​ബാം. മ​ധ്യ​നി​ര: അ​നി​രു​ദ്ധ് ഥാ​പ്പ, ആ​ഷി​ഖ് കു​രു​ണി​യ​ൻ, ഫാ​റൂ​ഖ് ചൗ​ധ​രി, ലാ​ലെ​ങ്മാ​വി​യ റാ​ൽ​ട്ടെ, മ​ക്കാ​ർ​ട്ട​ൺ നി​ക്സ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​നാ​ൻ, റി​ക്കി ഷാ​ബോ​ങ്, സ​ഹ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ്. മു​ന്നേ​റ്റ നി​ര: എ​ഡ്മ​ണ്ട് ലാ​ൽ​റി​ൻ​ഡി​ക, ഇ​ർ​ഫാ​ൻ യാ​ദ്വാ​ദ്, മ​ൻ​വീ​ർ സി​ങ്, റ​ഹീം അ​ലി, റ​യാ​ൻ വി​ല്യം​സ്, വി​ക്രം പ്ര​താ​പ് സി​ങ്. റി​സ​ർ​വ് താ​ര​ങ്ങ​ള്‍: ഹൃ​തി​ക് തി​വാ​രി, ചിം​ഗ്ലെ​ൻ​സ​ന, റോ​ഷ​ൻ സി​ങ്, സു​രേ​ഷ് സി​ങ്.

    ബ്രസീൽ മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റിന് വൻ ഡിമാൻഡ്

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: അ​ടു​ത്ത മാ​സം മൂ​ന്നി​ന് ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ-​ബ്ര​സീ​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന തു​ട​ങ്ങി മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ലു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​റ്റു​തീ​ർ​ന്നു. 999 മു​ത​ൽ 15,000 വ​രെ രൂ​പ​യാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ല.

    ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് എ​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം വ​ഴി​യാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന. 999, 2000, 2500, 3500, 4500, 6000, 7000, 9000 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ല. വി.​ഐ.​പി സീ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് 15,000 രൂ​പ​യാ​ണ്. മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ൾ​ട്ട് ലേ​ക്കി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 67,000 പേ​ർ​ക്ക് ക​ളി​കാ​ണാ​ന​ു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​ൽ 70 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ളും ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന വ​ഴി നി​റ​യും. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ പാ​സു​ക​ളാ​കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. വ​ഴി കൗ​ണ്ട​ർ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന​യി​ല്ല. ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​തു​പോ​ലെ എ​ല്ലാ പാ​സു​ക​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി ന​ൽ​കും.

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