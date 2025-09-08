Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    അ​ണ്ട​ർ 23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത: ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്ന് ബ്രൂ​ണെ​ക്കെ​തി​രെ

    India U23
    അണ്ടർ 23 ഇന്ത്യ - ഖത്തർ മത്സരത്തിൽ നിന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​നോ​ടേ​റ്റ തോ​ൽ​വി​യോ​ടെ അ​ണ്ട​ർ 23 എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തീ​ർ​ത്തും മ​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​ന ഗ്രൂ​പ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ്രൂ​ണെ​യെ നേ​രി​ടും.

    ദു​ർ​ബ​ല​രു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ണ്ണാ​വു​ന്ന ടീ​മി​നെ തോ​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ യ​ങ് ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സി​ന് അ​ധി​കം വി​യ​ർ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും മു​ന്നേ​റാ​ൻ കേ​വ​ലം ജ​യം പോ​രാ. എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ വ​ലി​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം മ​ഹാ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ളും സം​ഭ​വി​ക്ക​ണം.

    ഗ്രൂ​പ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച നാ​ല് റ​ണ്ണ​റ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് ‍യോ​ഗ്യ​ത. ഗ്രൂ​പ് ‘എ​ച്ചി’​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന് (6) പി​ന്നി​ൽ മൂ​ന്ന് പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ഇ​ന്ത്യ. ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ആ​കെ പ​ട്ടി​ക​യെ​ടു​ത്താ​ൽ ഇ​ന്ത്യ പ​ത്താ​മ​താ​ണ്.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന് ബ്രൂ​ണെ​യെ എ​ത്ര ഗോ​ളി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ലും ആ​ദ്യ നാ​ലി​ലെ​ത്തു​ക മ​റ്റു ടീ​മു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​കൂ​ടി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​യി​രി​ക്കും. ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ യോ​ഗ്യ​ത വാ​തി​ൽ ഏ​റ​ക്കു​റെ അ​ട​ഞ്ഞ സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ബ​ഹ്റൈ​നെ 2-0ത്തി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഖ​ത്ത​റി​നോ​ട് ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളി​ന് മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കി.

