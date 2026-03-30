Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightഒരു ‘ഇൻറർനാഷനൽ’ കളി...
    Football
    Posted On
    30 March 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    30 March 2026 8:01 AM IST

    ഒരു ‘ഇൻറർനാഷനൽ’ കളി കൊച്ചിയിൽ കണ്ടാലോ...;ഇ​ന്ത്യ-​ഹോ​ങ്കോ​ങ് എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ന്‍ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​രം നാ​ളെ ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​ല​യാ​ളി താ​രം ആ​ഷി​ഖ് കു​രു​ണി​യ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    കൊ​ച്ചി: ക​ലൂ​ർ ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടു​മൊ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര കി​ക്കോ​ഫി​ന് ഇ​നി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ മാ​ത്രം. ഇ​ന്ത്യ​യും ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങും ത​മ്മി​ലെ എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ന്‍ ക​പ്പി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന റൗ​ണ്ട് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​നാ​ണ് കി​ക്കോ​ഫ്. പ​ത്തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷം കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കാ​ൽ​പ​ന്തു​ക​ളി ആ​രാ​ധ​ക​ർ. ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ഹോം ​മാ​ച്ച് ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞ​ക്ക​ട​ലാ​വാ​റു​ള്ള കൊ​ച്ചി​യും സ്റ്റേ​ഡി​യം പ​രി​സ​ര​വും നാ​ളെ നീ​ല​ക്ക​ട​ലാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നു​റ​പ്പാ​ണ്. 2016ൽ ​തു​ർ​ക്ക്മെ​നി​സ്താ​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ അ​വ​സാ​ന​മാ​യി കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ക​ളി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യും ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങും ഇ​തി​ന​കം​ത​ന്നെ ഏ​ഷ്യ​ന്‍ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത​യി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം ജൂ​ണി​ല്‍ ഹോ​ങ്കോ​ങ്ങി​ല്‍ ക​ളി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം ​തോ​റ്റി​രു​ന്നു. സിം​ഗ​പ്പൂ​ര്‍, ഹോ​ങ്കോ​ങ്, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ടീ​മു​ക​ള്‍കൂ​ടി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന സി ​ഗ്രൂ​പ്പി​ല്‍ ര​ണ്ട് പോ​യ​ന്റു​മാ​യി നാ​ലാം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് നി​ല​വി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ. ര​ണ്ടു ടീ​മു​ക​ളും യോ​ഗ്യ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ ഫ​ലം അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഫി​ഫ റാ​ങ്കി​ങ് പോ​യ​ൻ​റ് നേ​ടാ​ൻ ജ​യം സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ഹോ​ങ്കോ​ങ് ടീം ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തി പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സ് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പേ പ​രി​ശീ​ല​നം തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. പ​ന​മ്പി​ള്ളി ന​ഗ​ർ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് ടീ​മു​ക​ൾ പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​യി​ലെ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലും ടീം ​പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി. മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ഹ​ല്‍ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ്, ആ​ഷി​ഖ് കു​രു​ണി​യ​ൻ, ബി​ജോ​യ് വ​ര്‍ഗീ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ്രാ​ഥ​മി​ക സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. അ​ന്തി​മ ടീ​മി​നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഹെ​ഡ് കോ​ച്ച് ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ലി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ടീം ​ഇ​ന്ത്യ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടു​ന്ന​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളു​ടെ​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​വും പ്രീ ​മാ​ച്ച് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​വും സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മും വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ഹോ​ങ്കോ​ങ് ടീ​മു​മാ​ണ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തു​ക.

    തു​ക ഇ​ന്ന​ട​ക്കും

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റാ​യ 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് കെ.​എ​ഫ്.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജി സി. ​കു​ര്യ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച വ​രെ​യാ​ണ് സ​മ​യം ത​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​നു മു​മ്പ് തു​ക ജി.​സി.​ഡി.​എ​ക്ക് ന​ൽ​കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ടീം ​മു​ഖ്യ​പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍ ഖാ​ലി​ദ് ജ​മീ​ലി​നെ​യും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രെ​യും കെ.​എ​ഫ്.​എ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് അ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ല്‍ സ്റ്റേ​ഡി​യം ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ ജി.​സി.​ഡി.​എ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ജി.​സി.​ഡി.​എ​യു​ടെ ഈ ​ന​ട​പ​ടി ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്‍പ്പെ​ടെ വാ​ര്‍ത്ത​യാ​യ​ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് നാ​ണ​ക്കേ​ടാ​യി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്ന​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ പ​ണ​മ​ട​ക്കാ​ൻ സാ​വ​കാ​ശം ന​ൽ​കി ജി.​സി.​ഡി.​എ ത​ടി​യൂ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര ദി​വ​സ​ത്തെ വാ​ട​ക​യാ​യ മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ കെ.​എ​ഫ്.​എ നേ​ര​ത്തെ അ​ട​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    10,000 ക​ട​ന്ന് ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ്പ​ന

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ന്റെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷി​യാ​വാ​ൻ ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് 25,000ത്തോ​ളം ക​ളി​യാ​രാ​ധ​ക​രെ. ഇ​തി​ന​കം 10,000ത്തി​ലേ​റെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​റ്റു. 149 രൂ​പ മു​ത​ലാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ്പ​ന. 149, 199, 249, 299 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് നി​ര​ക്ക്. 199 രൂ​പ നി​ര​ക്കു​ള്ള ഈ​സ്റ്റ് ഗാ​ല​റി​യി​ലെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ 4000ത്തോ​ളം വി​റ്റു​പോ​യി. 400 വി.​ഐ.​പി പാ​സു​ക​ളും വി​റ്റു. ടി​ക്ക​റ്റ് ജീ​നി ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും വി​ൽ​പ​ന. ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ, സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ലും കൗ​ണ്ട​റി​ലൂ​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ്പ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പു വ​രെ നേ​രി​ട്ട് ടി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങാ​നാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:qualifier matchKaloor stadiumFootball MatchAFC Asian Cup
    India-Hong Kong AFC Asian Cup qualifier to be held at Kaloor Stadium
    X