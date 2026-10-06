പാഠം 3; ഉറുഗ്വായ്, ഇന്ത്യ- ഉറുഗ്വായ് മത്സരം രാത്രി 7.30 മുതൽtext_fields
ആദ്യം പാനമ, പിന്നെ ബ്രസീൽ, ഇപ്പോഴിതാ ഉറുഗ്വായ്… ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിനിത് പരീക്ഷണ കാലമാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച ഖാലിദ് ജമീലിന്റെ കുട്ടികൾ ഫിഫ അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ പോരാട്ടത്തിൽ നേരിടാൻ പോവുന്നത് പ്രഥമ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരെ. രണ്ടുവട്ടം ലോക കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടവർ നിലവിൽ ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ 20ലുണ്ട്. ഇക്കുറി ലോകകപ്പിൽ നിറം മങ്ങിയെങ്കിലും ഉജ്ജ്വല ഫോമിലാണ് ഉറുഗ്വായ്. ഏഷ്യൻ വമ്പന്മാരായ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ മികച്ച മാർജിനിൽ തോൽപിച്ചാണ് വരവ്.
ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ 138ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യക്ക് മത്സരം ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ്. സുനിൽ ഛേത്രിയുടെ വിരമിക്കലിനുശേഷം യുവതാരങ്ങളിലാണ് പ്രതീക്ഷ. മൻവീർ സിങ്ങും റയാൻ വില്യംസും ആഷിഖ് കുരുണിയനും സഹൽ അബ്ദുൽ സമദുമൊക്കെ ഉറുഗ്വായിയുടെ ലോകോത്തര പ്രതിരോധം ഭേദിക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം. പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ മെനയാനായിരിക്കും ഇവരുടെ ശ്രമം. അൻവർ അലി നയിക്കുന്ന പ്രതിരോധ നിരക്കും കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാവും മത്സരം. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഇലവനിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്നാം ഗോൾകീപ്പർ ഗുർപ്രീത് സിങ് സന്ധുവിനെ ബ്രസീലിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ പിൻവലിച്ചു പ്രഭ്സുഖൻ ഗില്ലിനെ ഗ്ലൗസ് ഏൽപിച്ചിരുന്നു. ഗിൽ ഇന്ന് ബെഞ്ചിലിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
റയൽ മഡ്രിഡ് താരം ഫെഡറികോ വാൽവെർദെ പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായത് മാത്രമാണ് ഉറുഗ്വായിയിലെ കുറവ്. ഏത് പൊസിഷനിലും ലോകോത്തര താരങ്ങൾ. എങ്കിലും ഡാർവിൻ നൂനസ് നയിക്കുന്ന മുന്നേറ്റവും ലുകാസ് ടൊറൈറയും റോഡ്രിഗോ ബെന്റാങ്കൂറും എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന മധ്യനിരയും റൊണാൾഡ് അരൗഹോ, മതിയാസ് ഒലിവേര, ഹോസ് മരിയ ജിമനസ് തുടങ്ങിയവർ അണിനിരക്കുന്ന പ്രതിരോധവും കൊൽക്കത്തയിൽ ബൂട്ടുകെട്ടും. ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് കളിച്ച സംഘത്തിലെ 18 പേരുമായാണ് ഡീഗോ ഫോർലാൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉറുഗ്വായിയുടെ ഇതിഹാസ താരമായ ഫോർലാന് ഐ.എസ്.എല്ലിൽ മുമ്പ് കളിച്ചതിനാൽ സാൾട്ട് ലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ മൈതാനങ്ങൾ സുപരിചിതമാണ്.
ബ്രസീലിനെതിരെ ആദ്യ അരമണിക്കൂറോളം കാനറികളെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ കഴിഞ്ഞത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. മുമ്പ് രണ്ടുതവണ കൊൽക്കത്തയിലടക്കം ഇന്ത്യക്കെതിരെ കളിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് ഉറുഗ്വായിക്ക്. രണ്ടിലും മൂന്നിൽ കുറയാത്ത ഗോളിന് അവർ ജയിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ മികച്ച കളിക്കാരുണ്ട് -ഫോർലാൻ
ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ ഒട്ടും കുറച്ചുകാണുന്നില്ലെന്ന് ഉറുഗ്വായ് കോച്ച് ഡീഗോ ഫോർലാൻ വ്യക്തമാക്കി.
‘ഇന്ത്യക്കെതിരെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കളിക്കണം. അവരുടെ ടീമിൽ മികച്ച ചില കളിക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് നമ്മൾ അമിതമായി സ്ഥലം അനുവദിച്ചു നൽകിയാൽ അവർ നമുക്ക് വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കും. ഒരു ദേശീയ ടീം എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ എതിരാളികളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള മത്സരം ഒരിക്കലും എളുപ്പമാകില്ല. കൂടാതെ ഇവിടത്തെ കാലാവസ്ഥ വളരെ ഈർപ്പമുള്ളതാണ്. ജപ്പാനിലെയും ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെയും കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്.’-അദ്ദേഹം തുടർന്നു.
2016ൽ മുംബൈ സിറ്റി എഫ്.സിക്കുവേണ്ടി ഐ.എസ്.എൽ കളിച്ച ഓർമകൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. അന്ന് കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് എ.ടി.കെക്ക് എതിരായ മത്സരത്തിൽ ലഭിച്ച റെഡ് കാർഡിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തമാശയായി പരാമർശിച്ചു. ‘ഇന്ത്യയിലെ എന്റെ നാളുകൾ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. എങ്കിലും അന്ന് കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ലഭിച്ച ആ റെഡ് കാർഡ് ഇപ്പോഴും എന്നെ അൽപം അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നുണ്ട് (ചിരിക്കുന്നു).’ -ഫോർലാൻ പറഞ്ഞു.
വലിയ മത്സരങ്ങൾ പ്രചോദനം -ജമീൽ
കൊൽക്കത്ത: എത്രത്തോളം കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ ഖാലിദ് ജമീൽ. ഇത്തരം വലിയ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഏറെ പ്രചോദനമാണ്. കളിക്കാരുടെ ശാരീരികക്ഷമതയും ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് പ്രധാനം. കൊൽക്കത്തയിലെ മികച്ച കാണികൾക്ക് മുന്നിലാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പൂർണ പിന്തുണ നമുക്കുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ബ്രസീൽ കോച്ച് കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കളിശൈലിയെ പ്രശംസിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ആ പുകഴ്ത്തലുകളിൽ അമിതമായി ആഹ്ലാദിക്കാതെ അടുത്ത മത്സരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ജമീൽ വ്യക്തമാക്കി.
ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുത്തനെ കുറച്ചു
കൊൽക്കത്ത: ബ്രസീലിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കാണികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബാൾ ഫെഡറേഷൻ ഉറുഗ്വായിക്കെതിരായ കളിയുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ 90 ശതമാനം വരെ കുറവ് വരുത്തി. 1,999 വിലയുണ്ടായിരുന്ന പ്രീമിയം ടിക്കറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വെറും 199-ന് ലഭ്യമാണ്. മുമ്പ് ലയണൽ മെസ്സിയുടെ കൊൽക്കത്ത സന്ദർശന വേളയിൽ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ട ആരാധകർക്കായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ 22,000 സൗജന്യ ടിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ, മോഹൻ ബഗാൻ ഉൾപ്പെടെ ക്ലബുകൾ അവരുടെ ആരാധകരെയും ഗാലറിയിലെത്തിക്കും.
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