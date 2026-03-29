Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightഭൂട്ടാനെ ഗോൾമഴയിൽ...
    Football
    Posted On
    date_range 29 March 2026 6:05 PM IST
    Updated On
    date_range 29 March 2026 7:02 PM IST

    ഭൂട്ടാനെ ഗോൾമഴയിൽ നനച്ച് ഇന്ത്യ; അണ്ടർ 23 ത്രിരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ തകർപ്പൻ ജയം

    text_fields
    bookmark_border
    വലകുലുക്കി മലയാളി താരം മുഹമ്മദ് അജ്‌സലും
    cancel

    യുപിയ: അണ്ടർ 23 ത്രിരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ ഭൂട്ടാനെ ഗോൾമഴയിൽ ആറാടിച്ച് ഇന്ത്യ. യുപിയയിലെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഏകപക്ഷീയമായ പോരാട്ടത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്കാണ് ഇന്ത്യ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചത്. ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയ സുഹൈൽ ഭട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ കരുത്തായത്. നൗഷാദ് മൂസയുടെ പരിശീലനത്തിന് കീഴിലിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ച് കളിച്ചു. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഭൂട്ടാൻ പ്രതിരോധം കടുപ്പിച്ചെങ്കിലും 43-ാം മിനിറ്റിൽ റിക്കി ഹവോബത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ അക്കൗണ്ട് തുറന്നു. രണ്ടാം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ കരുത്താർജ്ജിച്ച ഇന്ത്യ നാല് ഗോളുകൾ കൂടി ഭൂട്ടാൻ വലയിലെത്തിച്ചു. സുഹൈൽ ഭട്ട് (51, 81 മിനിറ്റുകൾ) തൊംബ ഹവോബം (79-ാം മിനിറ്റ്) എന്നിവരും 85-ാം മിനിറ്റിൽ മലയാളി താരം മുഹമ്മദ് അജ്‌സലും ഗോൾ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ജയം പൂർത്തിയായി. ആദ്യ പകുതിയിൽ ലഭിച്ച നിരവധി അവസരങ്ങൾ പാഴായെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിലെ ക്ലിനിക്കൽ ഫിനിഷിംഗാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ മാർജിനിലുള്ള വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. മാർച്ച് 31-ന് നടക്കുന്ന അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ തജിക്കിസ്താനെ നേരിടും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:footballindian footballindian football teamUnder-23 football
    News Summary - India Crushes Bhutan 5-0 in Under-23 Tri-Nation Friendly; Suhail Bhat Shines with Brace as Blues Enter Final
    X