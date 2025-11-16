Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightസ്പെ​യി​നി​ൽ...
    Football
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 10:18 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 10:18 PM IST

    സ്പെ​യി​നി​ൽ ഗ​സ്സ​ക്ക് പ​ന്തു​ത​ട്ടി ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം ഫ​ല​സ്തീ​നും ബാ​സ്ക് ക​ൺ​ട്രി ടീ​മും ത​മ്മി​ലാ​യി​രു​ന്നു സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    spain,solidarity,gaza,football,സ്​പെയിൻ,ഗസ്സ, ​ഫലസ്തീൻ, ഫുട്ബാൾ
    cancel
    camera_alt

    ഗാ​ല​റി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    ബി​ൽ​ബാ​വോ (സ്പെ​യി​ൻ): അ​ര​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി ഫ​ല​സ്തീ​നും ഗ​സ്സ​ക്കും സ്പെ​യി​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം. അ​ത്‍ല​റ്റി​​ക് ബി​ൽ​ബാ​വോ ടീ​മി​ന്റെ ത​ട്ട​ക​മാ​യ സാ​ൻ മാം​സ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു ഫ​ല​സ്തീ​നും ബാ​സ്ക് ക​ൺ​ട്രി ടീ​മും ത​മ്മി​ലെ സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​രം. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ചാ​രി​റ്റി മാ​ച്ചി​നെ​ത്തി​യ​വ​ർ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ​താ​ക​ക​ളാ​ൽ ഗാ​ല​റി നി​റ​ച്ചു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട മേ​ഖ​ല​യാ​ണ് ബി​ൽ​ബാ​വോ.

    ലാ​ലി​ഗ ക്ല​ബു​ക​ളാ​യ അ​ത്‍ല​റ്റി​​ക് ബി​ൽ​ബാ​വോ, റ​യ​ൽ സോ​സി​ഡാ​ഡി​ലെ​യും താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ബാ​സ്ക് ടീ​മി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്ന​ത്. ല​ഭ്യ​മാ​യ ഫ​ല​സ്തീ​നി താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും സ്പെ​യി​നി​ലെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ക​ളി​ക്കാ​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​തി​ർ ടീ​മും ഇ​റ​ങ്ങി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 3-0ത്തി​ന് ബാ​സ്ക് ജ​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​രു ഭാ​ഗ​ത്തെ​യും പി​ന്തു​ണ​ച്ച​വ​ർ ഫ​ല​സ്തീ​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു. സ്​​പെ​യി​നി​ലെ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണാ​വ​കാ​ശ​മു​ള്ള ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യാ​ണ് ബാ​സ്ക് ഭാ​ഷ​യും സം​സ്കാ​ര​വു​മെ​ല്ലാം പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന ബാ​സ്ക് ക​ൺ​ട്രി. രാ​ജ്യം എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ സ്​​പെ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാ​ത​ര​ത്തി​ലും സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ ആ​ശ​യ​വും നി​ല​പാ​ടു​മു​ള്ള നാ​ട്.

    സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ​പി​ന്തു​ണ​യും, ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നെ ലോ​ക​വേ​ദി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ശ​ക്ത​മാ​യി ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ണാ​ണ് ബാ​സ്ക്. സ്​​പെ​യി​നി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ​വി​രു​ദ്ധ ​പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ സ​ജീ​വം. സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ സ്​​പെ​യി​നി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് വേ​ദി​യെ ഗ​സ്സ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​ദ​സ്സാ​ക്കി മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു അ​ത്‍ല​റ്റി​​ക് ബി​ൽ​ബാ​വോ ക്ല​ബ്. ഇ​വ​രും ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക്ല​ബ് ആ​ഴ്സ​ന​ലും ത​മ്മി​ലെ മ​ത്സ​ര​വേ​ദി​യി​ൽ ഗ​സ്സ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​ള്ള കൂ​റ്റ​ൻ ബാ​ന​റു​ക​ളും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞു. ‘ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സം വ​രെ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം’ -എ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച വാ​ക്കു​ക​ൾ ബാ​സ്ക് ഭാ​ഷ​യി​ൽ കു​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് ബി​ൽ​ബാ​വോ​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gazapalastinefoot ballSpain
    News Summary - In Spain, solidarity with Gaza was shown by kicking a ball. There was a friendly match between Palestine and the Basque Country team.
    Similar News
    Next Story
    X