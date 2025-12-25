Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Football
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 12:23 PM IST

    കേരളത്തിന്‍റെ സ്റ്റാ​ർ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ ശ്രീ​നി ഓ​ർ​മ​യി​ലേ​ക്ക്

    A. Srinivasan
    എ. ​ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ

    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: ഫു​ട്ബാ​ൾ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളെ തീ​പി​ടി​പ്പി​ച്ച ഒ​രു ക​ണ്ണൂ​ർ​ക്കാ​ര​ൻ​കൂ​ടി ഓ​ർ​മ​യി​ലേ​ക്ക്. അ​ത്താ​ഴ​ക്കു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ മേ​ൽ​വി​ലാ​സം​വ​രെ​യാ​യി വ​ള​ർ​ന്ന സ്റ്റാ​ർ സ്ട്രൈ​ക്ക​ർ എ. ​ശ്രീ​നി​വാ​സ​നാ​ണ് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. കൊ​റ്റാ​ളി​ക്ക​ടു​ത്ത അ​ത്താ​ഴ​ക്കു​ന്നി​ലെ അ​രി​ങ്ങ​ള​യ​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ ഗോ​പാ​ല​ന്റെ​യും ക​മ​ല​യു​ടെ​യും ഇ​ള​യ മ​ക​നാ​ണ് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ.

    അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സു​വ​രെ കു​ഞ്ഞി​പ്പ​ള്ളി സ്കൂ​ളി​ൽ ഓ​ട്ട​വും ചാ​ട്ട​വു​മാ​യി തി​ള​ങ്ങി​നി​ന്ന​പ്പോ​ൾ ക​ണ്ണൂ​ർ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ശ്രീ​നി​യി​ലെ സ്പോ​ർ​ട്സു​കാ​ര​നെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി. ജി.​വി. രാ​ജ​യി​ൽ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​മ്മ ക​മ്മ​ൽ വി​റ്റു വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കി​യ യൂ​നി​ഫോ​മു​മാ​യാ​ണ് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ ഐ​തി​ഹാ​സി​ക യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    19ാം വ​യ​സ്സി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ ജൂ​നി​യ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ബൂ​ട്ട​ണി​ഞ്ഞു. ജി.​വി. രാ​ജ​യി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം സു​ബ്ര​ദോ ക​പ്പി​ൽ ക​ളി​ച്ചു. 88ൽ ​ജ​മ്മു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി. 1988ൽ ​പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ട​ന്ന ജൂ​നി​യ​ർ നാ​ഷ​ന​ലി​ലും 89ൽ ​ഷി​ല്ലോ​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ണ്ട​ർ 19 നാ​ഷ​ന​ൽ ജൂ​നി​യ​റി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    1990ൽ ​ജൂ​നി​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്യാ​മ്പി​ൽ സെ​ല​ക്ഷ​ൻ കി​ട്ടി. അ​തേ വ​ർ​ഷം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ട​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ ജൂ​നി​യ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടി​ൽ മാ​ലി​ക്കെ​തി​രെ നേ​ടി​യ വി​ജ​യ​ഗോ​ൾ പ്ര​തി​ഭാ​സ്പ​ർ​ശം നി​റ​ഞ്ഞ​താ​യി​രു​ന്നു. 1990ൽ ​ജ​ക്കാ​ർ​ത്ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ കൊ​റി​യ, ഖ​ത്ത​ർ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ ടീ​മു​ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തി​ള​ങ്ങി.

    1991ൽ ​കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ കേ​ര​ള ടീം ​അം​ഗ​മാ​യി. 1992ൽ ​എ​ഫ്.​എ.​സി.​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജി​വെ​ച്ച് കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് ടീ​മി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു.

    95ൽ ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ട​ന്ന സി​സേ​ഴ്സ് ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത മു​ഹ​മ്മ​ദ​ൻ​സ് സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്ങി​നെ​തി​രെ ഹാ​ട്രി​ക്ക് നേ​ടി പൊ​ലീ​സ് ടീ​മി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല ജ​യം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ക​ണ്ണൂ​ർ സ്പി​രി​റ്റ​ഡ് യൂ​ത്ത്സ് ക്ല​ബി​ലൂ​ടെ പി​ച്ച​വെ​ച്ച ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ 10 വ​ർ​ഷം കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ജ​ഴ്സി​യ​ണി​ഞ്ഞു.

