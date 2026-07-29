'ആ ചുവപ്പ് കാർഡ് തെറ്റ്'; ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനക്കെതിരെ സ്വിസ് താരം എംബോളോ പുറത്തായത് തെറ്റായ റഫറിയിങ് കാരണമെന്ന് ഐ.എഫ്.എ.ബി

'ആ ചുവപ്പ് കാർഡ് തെറ്റ്'; ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനക്കെതിരെ സ്വിസ് താരം എംബോളോ പുറത്തായത് തെറ്റായ റഫറിയിങ് കാരണമെന്ന് ഐ.എഫ്.എ.ബിtext_fields
ലണ്ടൻ : ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് താരം ബ്രീൽ എംബോളോ പുറത്തായത് തെറ്റായ റഫറിയിങ് തീരുമാനത്തിലൂടെയാണെന്ന് ഫുട്ബോളിന്റെ നിയമ നിർമ്മാണ സമിതിയായ ഐ.എഫ്.എ.ബി (IFAB). മത്സരം 1-1 എന്ന നിലയിൽ സമനിലയിൽ നിൽക്കെ രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് എംബോളോയ്ക്ക് രണ്ടാം മഞ്ഞക്കാർഡും തുടർന്ന് ചുവപ്പ് കാർഡും ലഭിച്ചത്. ഇത് മത്സരത്തിന്റെ ഗതിയെത്തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുകയായിരുന്നു.
അർജന്റീന താരം ലിയാൻഡ്രോ പരഡെസുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിനിടെ മൈതാനത്ത് വീണ എംബോളോയ്ക്ക് റഫറി ജോവോ പിൻഹെയ്റോ ആദ്യം പരഡെസിനാണ് മഞ്ഞക്കാർഡ് നൽകിയത്. എന്നാൽ വാർ (VAR) പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഈ തീരുമാനം മാറ്റുകയും, എംബോളോ ഫൗൾ അനുകരിക്കുകയാണെന്ന് (simulation) കാണിച്ച് താരത്തിന് രണ്ടാം മഞ്ഞക്കാർഡും തുടർന്ന് ചുവപ്പ് കാർഡും നൽകി പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. 10 പേരായി ചുരുങ്ങിയ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെതിരെ പിന്നീട് എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ രണ്ട് ഗോളുകൾ നേടിയാണ് അർജന്റീന 3-1 എന്ന സ്കോറിൽ വിജയം കണ്ട് സെമിഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറിയത്.
എന്നിരുന്നാലും, വാർ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം മഞ്ഞക്കാർഡ് ലഭിച്ച സാഹചര്യം ഈ രീതിയിൽ മാറ്റിമറിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നെന്നും, ഐ.എഫ്.എ.ബി മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ സംഘടന വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മത്സരശേഷി സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പരിശീലകൻ മുറാത് യാക്കിൻ റഫറിയിംഗിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. "ഫുട്ബോൾ അല്ല ഇന്ന് വിജയിച്ചത്, ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പിഴവുകൊണ്ടല്ല," എന്നായിരുന്നു യാക്കിന്റെ പ്രതികരണം. ലോകകപ്പ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷവും ഈ വിവാദം കായിക ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായി തുടരുകയാണ്.
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