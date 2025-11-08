Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightഅടങ്ങാത്ത പകയുടെ കഥ;...
    Football
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 7:00 AM IST

    അടങ്ങാത്ത പകയുടെ കഥ; ‘ആ ഫൗൾ വേദനിപ്പിക്കാൻ, മുറിവേൽപിക്കാനായിരുന്നില്ല; ഒട്ടും പ​ശ്ചാ​ത്താ​പവുമില്ല’ -ഹാലൻഡിന്റെ അച്ഛൻ ആൽഫിയെ തകർത്ത ഫൗളിനെ കുറിച്ച് കീൻ

    text_fields
    bookmark_border
    alf inge haaland
    cancel
    camera_alt

    1). മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​നൈ​റ്റ​ഡ്-​ലീ​ഡ്സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ റോ​യ് കീ​ൻ പ​രി​ക്കേ​റ്റ് വീ​ണ​പ്പോ​ൾ ആ​ക്രോ​ശി​ക്കു​ന്ന ആ​ൽ​ഫി ഹാ​ല​ൻ​ഡ്, 2). മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​നൈ​റ്റ​ഡ്-​മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ടെ ആ​ൽ​ഫി ഹാ​ല​ൻ​ഡ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ് വീ​ണ​പ്പോ​ൾ ആ​ക്രോ​ശി​ക്കു​ന്ന റോ​യ് കീ​ൻ, 3) എർലിങ് ഹാലൻഡും പിതാവ് ആൽഫിയും

    ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ഇ​ട​ക്കി​ടെ വാ​ർ​ത്ത​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന സം​ഭ​വ​മാ​ണ് മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി​യു​ടെ നോ​ർ​വേ താ​രം ആ​ൽ​ഫി ഹാ​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ 2001 ഏ​പ്രി​ലി​ലെ ഡെ​ർ​ബി​യി​ൽ മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​നൈ​റ്റ​ഡി​ന്റെ ഐ​റി​ഷ് താ​രം റോ​യ് കീ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ഫൗ​ൾ. ആ​ൽ​ഫി​യു​ടെ ക​രി​യ​ർ​ത​ന്നെ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​യി എ​ന്ന​ത​ട​ക്കം ക​ന​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ലെ പോ​രാ​ട്ട​വീ​ര്യ​ത്തി​നും പ​രു​ക്ക​ന​ട​വു​ക​ൾ​ക്കും പേ​രു​കേ​ട്ട കീ​നി​ന് കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത്.

    ഏ​റെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം എ​ർ​ലി​ങ് ഹാ​ല​ൻ​ഡ് മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി​ക്കാ​യി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ പി​താ​വ് ആ​ൽ​ഫി​ക്കേ​റ്റ കീ​നി​ന്റെ ഫൗ​ൾ വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ചാ​വി​ഷ​യ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ർ​ലി​ങ് ഹാ​ല​ൻ​ഡ് ഒ​രി​ക്ക​ലും മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​നൈ​റ്റ​ഡി​ന് ക​ളി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​നു​കാ​ര​ണം പി​താ​വി​​ന്റെ ക​രി​യ​ർ അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ ഫൗ​ൾ ചെ​യ്ത​ത് കീ​ൻ ആ​ണെ​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും വ​രെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ വ​ന്നു.

    ആ​ൽ​ഫി ഹാ​ല​ൻ​ഡി​നെ ഫൗ​ൾ ചെ​യ്ത​തി​ൽ ത​നി​ക്കൊ​രി​ക്ക​ലും പ​ശ്ചാ​ത്താ​പം തോ​ന്നി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ​ല​ത​വ​ണ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള റോ​യ് കീ​ൻ ഇ​പ്പോ​ഴി​താ വീ​ണ്ടും പ​റ​യു​ന്നു, ‘‘ഞാ​ൻ അ​ത് ചെ​യ്ത​ത് അ​യാ​ളെ വേ​ദ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മു​റി​വേ​ൽ​പി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തൊ​രി​ക്ക​ലും മോ​ശം ടാ​ക്കി​ൾ ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല’’.

    ശ​രി​ക്കും നാ​ലു വ​ർ​ഷം മു​മ്പു​ള്ള സം​ഭ​വ​ത്തി​നു​ള്ള കീ​നി​ന്റെ പ്ര​തി​കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു 2001ൽ ​മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​നൈ​റ്റ​ഡി​ന്റെ ത​ട്ട​ക​മാ​യ ഓ​ൾ​ഡ് ട്രാ​ഫോ​ർ​ഡി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. 1997 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ആ​ൽ​ഫി ഹാ​ല​ൻ​ഡ് ലീ​ഡ്സ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് താ​ര​മാ​യി​രി​ക്കെ മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​നൈ​റ്റ​ഡു​മാ​യു​ള്ള ക​ളി​ക്കി​ടെ കാ​ൽ​മു​ട്ടി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ് കീ​ൻ മൈ​താ​ന​ത്ത് വീ​ണു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​രി​ക്ക് അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കീ​നി​ന്റെ മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക് കു​നി​ഞ്ഞ് ഹാ​ല​ൻ​ഡ് ആ​​ക്രോ​ശി​ച്ചു. ഇ​ത് മ​ന​സ്സി​ൽ​കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ന്ന കീ​ൻ നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​വ​സ​രം കി​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ പ​ക തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ത​ന്റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യി​ൽ കീ​ൻ എ​ഴു​തി, ‘‘എ​ന്റെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​ന് ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി. ഞാ​ൻ അ​യാ​ളെ ശ​ക്ത​മാ​യി കാ​ലു​കൊ​ണ്ടി​ടി​ച്ചു. ഞാ​ൻ പ​രി​ക്ക് അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​യാ​ളെ വെ​റു​തെ വി​ടാ​നാ​വി​ല്ല’’. മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷം 5000 പൗ​ണ്ട് പി​ഴ​യും മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ല​ക്കും ല​ഭി​ച്ച കീ​നി​ന് ആ​ത്മ​ക​ഥ​യി​ലെ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ച്ചി​ലി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം പൗ​ണ്ട് പി​ഴ​യും അ​ഞ്ച് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​നും കൂ​ടി ല​ഭി​ച്ചു. ക​ളി നി​ർ​ത്തി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം 2014ലെ ​ര​ണ്ടാം ആ​ത്മ​ക​ഥ​യി​ലും കീ​ൻ നി​ല​പാ​ട് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ‘‘അ​യാ​ളെ ഫൗ​ൾ ചെ​യ്ത​തി​ൽ എ​നി​ക്ക് പ​ശ്ചാ​ത്താ​പ​മി​ല്ല. ഞാ​ൻ ഒ​രു​പാ​ട് ക​ളി​ക്കാ​രെ ഫൗ​ൾ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​യാ​ളെ​യും ഫൗ​ൾ ചെ​യ്തു’’.

    ത​ന്റെ ചെ​യ്തി​യെ പ്ര​തി​കാ​ര​മെ​ന്ന് വി​ളി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് കീ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. ‘‘എ​​ന്നെ വേ​ദ​നി​പ്പി​ച്ച​വ​രെ​ല്ലാം എ​​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ലു​ണ്ടാ​വും. അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​വ​സ​രം കി​ട്ടി​യാ​ൽ ഞാ​ൻ ഫൗ​ൾ ചെ​യ്യും. ഹ​ലാ​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, റോ​ബ് ലീ​ക്കെ​തി​രെ​യും ഡേ​വി​ഡ് ബാ​റ്റി​ക്കെ​തി​രെ​യും അ​ല​ൻ ഷി​യ​റ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും പാ​ട്രി​ക് വി​യേ​ര​ക്കെ​തി​രെ​യും അ​ത് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​തി​കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ നാ​ലു വ​ർ​ഷ​മൊ​ന്നും ഞാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല’’ -കീ​നി​ന്റെ വാ​ക്കു​ക​ൾ.

    കീ​നി​ന്റെ ടാ​ക്കി​ൾ ആ​ൽ​ഫി​യു​ടെ ക​രി​യ​ർ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഫു​ട്ബാ​ൾ ലോ​ക​ത്ത് അ​ന്ന് പ്ര​ച​രി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ത്യം അ​ത​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. കീ​ൻ ച​വി​ട്ടി​യ​ത് ആ​ൽ​ഫി​യു​ടെ വ​ല​തു​കാ​ലി​നാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ട​തു​കാ​ലി​ന് നേ​ര​ത്തേ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ​രി​ക്കാ​ണ് വി​ല്ല​നാ​യ​ത്. സീ​സ​ണി​നൊ​ടു​വി​ൽ ഇ​ട​തു​കാ​ലി​ന് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തേ​ണ്ടി​വ​ന്ന ആ​ൽ​ഫി​ക്ക് പി​ന്നീ​ട് ക​രി​യ​ർ തു​ട​രാ​നാ​യി​ല്ല.

    മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡി​ലും റൈ​റ്റ് ബാ​ക്കാ​യും ക​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന ആ​ൽ​ഫി സി​റ്റി​ക്കാ​യി 35ഉം ​ലീ​ഡ്സി​നാ​യി 72ഉം ​നോ​ട്ടി​ങ്ഹാം ഫോ​റ​സ്റ്റി​നാ​യി 72ഉം ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നോ​ർ​വേ ജ​ഴ്സി​യി​ൽ 34 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​റ​ങ്ങി. മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​നൈ​റ്റ​ഡി​ന്റെ ഇ​തി​ഹാ​സ താ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യ റോ​യ് കീ​ൻ ക്ല​ബി​നാ​യി 326 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ളി​ച്ചു. നോ​ട്ടി​ങ്ഹാം ഫോ​റ​സ്റ്റി​നാ​യി 114 ക​ളി​ക​ളി​ലും ഇ​റ​ങ്ങി. അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ് ജ​ഴ്സി​യി​ൽ 67 ത​വ​ണ ക​ളി​ച്ചു. ക്ല​ബി​നാ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യും നി​ർ​ണാ​യ​ക ഗോ​ളു​ക​ളും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്ന മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡ​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Football Newserling haalandRoy KeaneManchester UnitedEnglish Premier Leage
    News Summary - ‘I was trying to hurt somebody, not injure’ – Roy Keane’s view on his infamous Alf-Inge Haaland tackle
    Similar News
    Next Story
    X